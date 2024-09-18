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и сможете прикоснуться к ним, чтобы испытать на себе их магию.



Маршрут охватывает не только историческую часть города, но и спальные районы, что позволяет увидеть Томск во всей его многогранности.



В завершение экскурсии вас ждет памятник Антону Павловичу Чехову на набережной реки Томи, где откроется вид на широкий речной простор