Необычные памятники Томска

Погрузитесь в атмосферу Томска, узнавая интересные факты о местных памятниках. Вас ждут необычные скульптуры и увлекательные истории
Экскурсия по необычным памятникам Томска предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.

Современные скульптуры, созданные талантливыми мастерами, рассказывают истории людей и событий нашего времени.

Вы узнаете о приметах, связанных с памятниками,
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и сможете прикоснуться к ним, чтобы испытать на себе их магию.

Маршрут охватывает не только историческую часть города, но и спальные районы, что позволяет увидеть Томск во всей его многогранности.

В завершение экскурсии вас ждет памятник Антону Павловичу Чехову на набережной реки Томи, где откроется вид на широкий речной простор

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные современные скульптуры
  • 📚 Интересные истории и приметы
  • 🌿 Маршрут по разным районам города
  • 🎨 Возможность прикоснуться к памятникам
  • 🌊 Завершение на набережной реки Томи
    • Необычные памятники Томска
    Необычные памятники Томска
    Необычные памятники Томска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Памятник беременной женщине
  • Памятник младенцу в капусте
  • Дерево знаний
  • Тапочки из бронзы
  • Памятник Антону Павловичу Чехову

    • Описание экскурсии

    Что увидим и узнаем?
    • Памятник беременной женщине. Среди жителей Томска существует примета: если беременная женщина завяжет ленточку у памятника или погладит статую по животу, то роды пройдут хорошо.
    • Памятник младенцу в капусте. У томичей и здесь есть своё поверье: если будущая мама поцелует младенца в лоб, на свет появится девочка, а если поцелуй придётся ниже — родится мальчик.
    • Дерево знаний. «‎Ученье — свет…» — так сказал однажды Суворов. Вы узнаете о значении скульптуры и символах, которые её составляют.
    • Тапочки из бронзы. После долгой дороги можно примерить и почувствовать себя как дома!
    • Памятник Антону Павловичу Чехову. Здесь — на набережной реки Томи — экскурсия завершится: для вас откроется вид на широкий речной простор. С экскурсоводом вы узнаете, что такое счастье по-томски, будете любоваться, оценивать, а возможно, и критиковать оригинальные памятники, говорить о томских скульпторах и даже читать стихи!

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Памятник беременной женщине
    • Памятник младенцу в капусте
    • Дерево знаний
    • Бронзовый Памятник тапочкам
    • Памятник А.П. Чехову
    Что включено
    • Услуги экскурсовода
    Что не входит в цену
    • Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль 800 руб/час, минивэн 1200 руб/час
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
    Завершение: По окончании экскурсии вернём туристов в отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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