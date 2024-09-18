Экскурсия по необычным памятникам Томска предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.
Современные скульптуры, созданные талантливыми мастерами, рассказывают истории людей и событий нашего времени.
Вы узнаете о приметах, связанных с памятниками,
Современные скульптуры, созданные талантливыми мастерами, рассказывают истории людей и событий нашего времени.
Вы узнаете о приметах, связанных с памятниками,
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииЧто увидим и узнаем?
- Памятник беременной женщине. Среди жителей Томска существует примета: если беременная женщина завяжет ленточку у памятника или погладит статую по животу, то роды пройдут хорошо.
- Памятник младенцу в капусте. У томичей и здесь есть своё поверье: если будущая мама поцелует младенца в лоб, на свет появится девочка, а если поцелуй придётся ниже — родится мальчик.
- Дерево знаний. «Ученье — свет…» — так сказал однажды Суворов. Вы узнаете о значении скульптуры и символах, которые её составляют.
- Тапочки из бронзы. После долгой дороги можно примерить и почувствовать себя как дома!
- Памятник Антону Павловичу Чехову. Здесь — на набережной реки Томи — экскурсия завершится: для вас откроется вид на широкий речной простор. С экскурсоводом вы узнаете, что такое счастье по-томски, будете любоваться, оценивать, а возможно, и критиковать оригинальные памятники, говорить о томских скульпторах и даже читать стихи!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник беременной женщине
- Памятник младенцу в капусте
- Дерево знаний
- Бронзовый Памятник тапочкам
- Памятник А.П. Чехову
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль 800 руб/час, минивэн 1200 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Завершение: По окончании экскурсии вернём туристов в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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