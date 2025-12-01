Мои заказы

Экскурсии по набережной Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Томске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
На машине
2.5 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирские Афины: автоэкскурсия
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
«А на набережной Томи навестим Чехова — он «поможет» выполнить местный ритуал на исполнение желания»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Первая встреча с Томском
Пешая
1.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
«Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь»
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску
Увидеть исторические места и необычные памятники города
«какие события происходили на набережной Белого озера и чем это место было важно для горожан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    1 декабря 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Выражаем благодарность Константину, гости были очень довольны, все понравилось. Экскурсия интересная и увлекательная. Очень приятный Константин. Обязательно поедем еще в следующем году. Успехов и процветания!!!
  • Д
    Дмитрий
    24 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Посетили некоторые места, не самые популярные, но очень интересные и необычные. К тому же гид погружен в историю города, поведает много интересных сведений и историй.
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Прекрасный рассказчик, удобная комфортная машина, забрал от гостиницы, закончили околр кафе, как договорились.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия понравилась! Знакомство с Томском прошло интересно и весело. 2.5 часа пролетели очень быстро
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
    Экскурсия понравилась, много нового узнали. Константин, прекрасный рассказчик. 2,5часа пролетели незаметно!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Потрясающая экскурсия и очень оперативный Константин😄За час буквально до экскурсии заявку кинули и встретились. Были с детьми 6 и 12
    читать дальше

    лет, им было все понятно и интересный маршрут получился и для детей и для взрослых. Константин рассказывает увлекательно, на все наши вопросы дал ответы! Очень все понравилось, рекомендуем теперь знакомым😉

  • О
    Оля
    29 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    В каждом новом для себя городе берем экскурсию.
    Так как дети маленькие, попросили немного сократить время экскурсии, Константин пошел на встречу.
    читать дальше

    Экскурсия понравилась, единственный минус тесноватая машина, рекомендую указывать марку авто, для того чтобы не было неприятных эмоций.
    Были в разных городах:
    Казань, Москва, Барнаул… брали авто- экскурсии везде, по умолчанию были минивэны (микроавтобусы) удобно и комфортно.
    Кроме авто замечаний нет, интересно и конструктивно. Спасибо

    В каждом новом для себя городе берем экскурсию
  • А
    Александра
    10 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше.
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось, узнали город лучше
  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Нам понравилась обзорная экскурсия, проведённая Константином, своей насыщенностью. Экскурсия началась и закончилась вовремя. Константин произвёл впечатление большого патриота Томска, знатока
    читать дальше

    исторических памятников, культурных объектов города, интересных местечек и легенд.
    В отдельных случаях было бы ещё интереснее, если бы Константин был хорошо знаком не только с легендами, но и с хорошо установленными историческими фактами. Например, о кончине царя Александра I, о том, почему Константин, брат покойного царя, из-за морганатического брака не мог в принципе претендовать на русский престол. Представляется правильным рассказать не только о бытующих и поныне легендах, но и хотя бы и в 2х словах об исторических фактах.
    Константину желаем всяческих успехов!

  • К
    Кологрив
    24 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Прекрасная экскурсия. Константин замечательный рассказчик. Грамотно подобран маршрут. Я смогла открыть для себя Томск с разных сторон. Полюбоваться деревянным зодчеством, особняками, рекой. Константину огромная благодарность за прекрасно проведенное время
  • И
    Инна
    6 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно.
    Показал значимыые места в городе с подробным объяснением.
    Нам очень понравилось.
    Спасибо
    Отличный гид Константин, встретил нас с сыном на машине, что очень удобно
  • И
    Ирина
    4 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Нашим гидом был Константин. Прекрасный человек с огромным багажом знаний, историй, традиций. Очень интересная получилась экскурсия. Влюбились в Томск!!! Спасибо Константину. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    3 августа 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличный экскурсовод. Лаконичная и связанная подача материала. Очень интересный рассказчик. Очень понравилось! Категорически рекомендую кандидатуру Константина на роль Вашего гида в Томске! 💪🏻🔥🔥🔥
    Отличный экскурсовод. Лаконичная и связанная подача материала. Очень интересный рассказчик. Очень понравилось! Категорически рекомендую кандидатуру Константина на роль Вашего гида в Томске! 💪🏻🔥🔥🔥
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Удовольствие от знакомства с городом получили все - и 8-летний внук, и дедушка с бабушкой) Посетили все знаковые места, вечером самостоятельно бродили по городу и узнавали уже знакомое))) Интересно, содержательн, доступно. Всем рекомендую
  • Р
    Раиса
    27 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Всем доброго дня! Экскурсию проводил Константин. И мы ему благодарны за то, как был составлен маршрут экскурсии. Увидели очень много
    читать дальше

    интереснейших зданий и несколько просто знаковых мест Томска! Константин рассказывал истории и про жизнь города, и про знаменитых людей, которые вложили столько труда в этот чудесный милый город. Да и про Томск мы узнали интересные факты. Мы выбрали для себя авто экскурсию, потому что просто не успели бы за то время, что находились в Томске, обойти все места, которые хотелось бы посмотреть. А так и с городом познакомились поближе, и не устали сильно. Без экскурсовода много по настоящему интересного просто пропустили бы. Спасибо Константин за проведенное с нами время, мы очень довольны!

  • Г
    Галина
    27 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Константину огромное спасибо! Всё было интересно!!!
  • А
    Александр
    18 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия содеожательна и интересна по на по ллнен
    Спаси. о Антону за хороший день. Александр.
  • Л
    Людмила
    14 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Оказавшись впервые в Томске с целью просто познакомиться с городом и отдохнуть, выбирали комфортный способ для того,чтобы узнать историю города
    читать дальше

    (на машине, с индивидуальным гидом). И тут нам очень повезло, познакомились с человеком, отлично знающим материал, грамотная речь, интересная подача, подробные ответы на все вопросы. Большое спасибо Константину. В том, что нам понравился Томск и хочется сюда вернуться,на 50 процентов его заслуга. Рекомендуем всем

  • В
    Вероника
    10 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Константин-прекрасный рассказчик. В поездке мы узнали много по истории, географии и этнографии Томской области. Он провез нас по основным знаковым
    читать дальше

    местам города, порекомендовал места, которые можно посетить самостоятельно. Мы задавали много вопросов, и ни один не остался без ответа. Константин много знает о Томске, томичах и щедро дарит свои знания гостям города. Спасибо Вам за это, Константин!

    Константин-прекрасный рассказчик. В поездке мы узнали много по истории, географии и этнографии Томской области. Он провез
  • А
    Андрей
    3 июля 2025
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Экскурсия - топ! Константин - отличный гид.
    Рекомендую однозначно!

