интереснейших зданий и несколько просто знаковых мест Томска! Константин рассказывал истории и про жизнь города, и про знаменитых людей, которые вложили столько труда в этот чудесный милый город. Да и про Томск мы узнали интересные факты. Мы выбрали для себя авто экскурсию, потому что просто не успели бы за то время, что находились в Томске, обойти все места, которые хотелось бы посмотреть. А так и с городом познакомились поближе, и не устали сильно. Без экскурсовода много по настоящему интересного просто пропустили бы. Спасибо Константин за проведенное с нами время, мы очень довольны!