3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСимволы Томска: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
«Символы Томска» - экскурсия для семей и одиночных туристов. Узнайте историю города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Томск: экспресс-знакомство
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по памятникам и скульптурам Томска
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнавая интересные факты о местных памятниках. Вас ждут необычные скульптуры и увлекательные истории
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 июня 2023Добрый вечер, хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Томску. Профессионально, интересно, познавательно! Это замечательная возможность полюбить этот старинный очаровательный город. Рекомендуем однозначно! Туристы из города Кемерово.
- ООксана26 мая 2023Если у вас всего два дня и вы хотите увидеть сибирский город Томск, то возьмите экскурсию с Ольгой Трубицыной. Она
- ЛЛюбовь25 апреля 2021В Томске я была впервые. И так получилось, что всего на два дня. Мало. Город красивый и не знаешь что
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Томску в августе 2024
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