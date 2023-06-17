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посмотреть, с чего начать. Конечно, с обзорной экскурсии! Только в интернете разные объявления и не знаешь куда обратиться! Поэтому читала отзывы и понимаю, что отзывы писать надо! Обратились за неделю к Ольге. Мы были на экскурсии 28 марта 2021г. Встреча была за ДрамТеатром. Был небольшой минивэн. Чистый салон и приветливый водитель! Экскурсия нам понравилась. Всего было в меру. Интересно, не перегружена информацией. Легко и свободно. Много интересных мест, интересной информации. Было много остановок с высадкой и пеших прогулок. 2.5 часа пролетели незаметно! Осталось много ярких фотографий! Хочется вновь вернуться в Томск! Ведь столько ещё интересного мы не успели посмотреть! Планируем приехать снова! И опять на экскурсию к Ольге! Ведь кроме обзорных экскурсий есть ещё и другие! Буду рекомендовать своим знакомым!!! Ещё раз хочется сказать СПАСИБО! за такую полезную и интересную экскурсию!!!