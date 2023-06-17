Экскурсии от вашего отеля в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Томске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Символы Томска
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Символы Томска: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
«Символы Томска» - экскурсия для семей и одиночных туристов. Узнайте историю города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Томск: экспресс-знакомство
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Томск: экспресс-знакомство
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Необычные памятники Томска
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по памятникам и скульптурам Томска
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнавая интересные факты о местных памятниках. Вас ждут необычные скульптуры и увлекательные истории
Начало: Начнём экскурсию от вашего отеля
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 июня 2023
    Символы Томска
    Добрый вечер, хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Томску. Профессионально, интересно, познавательно! Это замечательная возможность полюбить этот старинный очаровательный город. Рекомендуем однозначно! Туристы из города Кемерово.
  • О
    Оксана
    26 мая 2023
    Символы Томска
    Если у вас всего два дня и вы хотите увидеть сибирский город Томск, то возьмите экскурсию с Ольгой Трубицыной. Она
    читать дальше

    покажет вам сердце города, сопроводит своим рассказом, наполнит удивительными деталями, позволяя вдохнуть историю места. Томск заиграет разными красками, подарит вам впечатления от соприкосновения с его подъемами и спусками, с лёгкой воздушной резьбой по дереву, с колоколом в 16 тонн, с людьми, которые вложились в развитие города и науки. Вам понравится неспешная двухчасовая экскурсионная программа, с любовью к своему делу, представленная вашему вниманию. Вам понравится и авто сопровождение для экономии времени и для более комфортного передвижения по всем значимым и любопытным местам. Уже после вы дополните свою мозаику восприятия своей собственной пешей прогулкой, но то, что вам расскажет Ольга, будет прекрасной основой понимания сути и глубины Томска.

  • Л
    Любовь
    25 апреля 2021
    Символы Томска
    В Томске я была впервые. И так получилось, что всего на два дня. Мало. Город красивый и не знаешь что
    читать дальше

    посмотреть, с чего начать. Конечно, с обзорной экскурсии! Только в интернете разные объявления и не знаешь куда обратиться! Поэтому читала отзывы и понимаю, что отзывы писать надо! Обратились за неделю к Ольге. Мы были на экскурсии 28 марта 2021г. Встреча была за ДрамТеатром. Был небольшой минивэн. Чистый салон и приветливый водитель! Экскурсия нам понравилась. Всего было в меру. Интересно, не перегружена информацией. Легко и свободно. Много интересных мест, интересной информации. Было много остановок с высадкой и пеших прогулок. 2.5 часа пролетели незаметно! Осталось много ярких фотографий! Хочется вновь вернуться в Томск! Ведь столько ещё интересного мы не успели посмотреть! Планируем приехать снова! И опять на экскурсию к Ольге! Ведь кроме обзорных экскурсий есть ещё и другие! Буду рекомендовать своим знакомым!!! Ещё раз хочется сказать СПАСИБО! за такую полезную и интересную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Символы Томска
  2. Томск: экспресс-знакомство
  3. Необычные памятники Томска
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Богородице-Алексеевский монастырь
  2. Самое главное
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в августе 2024
Сейчас в Томске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2024 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам