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Нескучная экскурсия по Томску

5
1 отзыв
Константин Т.
Константин Т. – Гид из Томска
Нескучная экскурсия по Томску
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Нескучная экскурсия по Томску
Нескучная экскурсия по Томску
Я предлагаю Вам индивидуальную, обзорную экскурсию ⛳ по Томску. Мы посетим место основания города и старую крепость, старейший монастырь, ровесник города, набережную Томи и Ушайки, необычные памятники Томска. Увидим уникальную деревянную и каменную архитектуру города. Вы узнаете об известных на весь мир художниках и артистах, писателях и поэтах, ученых и спортсменах. Вы увидите тот самый "Изумрудный город" из сказки, а также узнаете почему члены царской династии Романовых так чтут город 🏙️ Томск.
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 ул. Бакунина д. 3
Нескучная экскурсия по Томску
Нескучная экскурсия по Томску
Нескучная экскурсия по Томску
Нескучная экскурсия по Томску
Нескучная экскурсия по Томску

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Константин Т.
Константин Т.
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1 отзыв оставили туристы

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