1 отзыв оставили туристы

Я предлагаю Вам индивидуальную, обзорную экскурсию ⛳ по Томску. Мы посетим место основания города и старую крепость, старейший монастырь, ровесник города, набережную Томи и Ушайки, необычные памятники Томска. Увидим уникальную деревянную и каменную архитектуру города. Вы узнаете об известных на весь мир художниках и артистах, писателях и поэтах, ученых и спортсменах. Вы увидите тот самый "Изумрудный город" из сказки, а также узнаете почему члены царской династии Романовых так чтут город 🏙️ Томск.