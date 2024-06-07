Дом с драконами – экскурсии в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом с драконами» в Томске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850 за всё до 8 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
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    живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
  • Н
    Наталья
    13 августа 2022
    По Томску на автомобиле
    На экскурсии были вдвоем с мужем. Вышла увлекательная (авто)прогулка по Томску! Юрий не только настоящий знаток города, но и интересный собеседник! Впечатления самые лучшие! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Дом с драконами»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Томску на автомобиле
  2. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
  3. Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
  4. Томские теремки: деревянное зодчество
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Дом с драконами" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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