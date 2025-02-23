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не слышали. Константин очень ненавязчиво в форме беседы рассказывал обо всем, как будто мы приехали к давнему приятелю и он рассказывает нам о том, что произошло в наше отсутствие. Экскурсия продлилась даже больше запланированных двух часов. Расставаться не хотелось. Решили приехать в Томск ещё в тёплое время года.