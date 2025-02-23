Томский художественный музей – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Томский художественный музей» в Томске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Нескучная экскурсия по Томску
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина, д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
7000 ₽ за экскурсию
Томск - студенческая столица России
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Сегодня в 16:00
4 мая в 14:00
5500 ₽ за экскурсию
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Нескучная экскурсия по Томску
    Спасибо большое Константину за экскурсию! Нашей семье очень понравилось. Провез нас по всем значимым местам Томска, очень много полезной и
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    интересной информации. Сподвиг на то, чтобы почитать интересные моменты в истории. Человек очень много знает и любит свой город. С удовольствие погуляли после экскурсии по понравившимся местам и сходили в рекомендованные Константином. Отличные выходные!

  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Нескучная экскурсия по Томску
    Очень понравилась экскурсия "Нескучные истории по Томску". Узнали много интересных исторических фактов о городе и царской семье о которых ранее
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    не слышали. Константин очень ненавязчиво в форме беседы рассказывал обо всем, как будто мы приехали к давнему приятелю и он рассказывает нам о том, что произошло в наше отсутствие. Экскурсия продлилась даже больше запланированных двух часов. Расставаться не хотелось. Решили приехать в Томск ещё в тёплое время года.

  • Ю
    Юлия
    24 ноября 2024
    Нескучная экскурсия по Томску
    Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в городе и хочет познакомиться с историей Томска по экспресс-варианту. Отдельное спасибо нашему
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    гиду - Константину. Очень приятный голос, чистая, граммотная речь, знаток своего дела. Очень много смог нам показать и рассказать за 2 часа. Рекомендую!!!!

  • Л
    Любовь
    11 ноября 2024
    Томск - студенческая столица России
    Понравилось всё! Быстро договорились, вовремя встретились. Было учтено всё для комфортного восприятия. Не смотря на холодный ветер, никто не промерз. Нагулялись. Хорошо и познавательно провели время семьёй
  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Томск - студенческая столица России
    Побольше хотелось услышать о роли медиков в ВОВ, поскольку мы - выпускники мединститута 1984 года
  • К
    Кристина
    2 августа 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
  • С
    Соснина
    24 января 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Томский художественный музей»

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  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Самое главное
  8. Памятник Чехову
  9. Лагерный Сад
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Томску в мае 2025
Сейчас в Томске в категории "Томский художественный музей" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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