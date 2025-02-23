Индивидуальная
до 1 чел.
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина, д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Сегодня в 16:00
4 мая в 14:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 февраля 2025Спасибо большое Константину за экскурсию! Нашей семье очень понравилось. Провез нас по всем значимым местам Томска, очень много полезной и
- ЕЕлена2 февраля 2025Очень понравилась экскурсия "Нескучные истории по Томску". Узнали много интересных исторических фактов о городе и царской семье о которых ранее
- ЮЮлия24 ноября 2024Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в городе и хочет познакомиться с историей Томска по экспресс-варианту. Отдельное спасибо нашему
- ЛЛюбовь11 ноября 2024Понравилось всё! Быстро договорились, вовремя встретились. Было учтено всё для комфортного восприятия. Не смотря на холодный ветер, никто не промерз. Нагулялись. Хорошо и познавательно провели время семьёй
- ТТатьяна4 июля 2024Побольше хотелось услышать о роли медиков в ВОВ, поскольку мы - выпускники мединститута 1984 года
- ККристина2 августа 2022Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
- ССоснина24 января 2022Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Томский художественный музей»
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