Новоторжский кремль – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Новоторжский кремль» в Торжке, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 13:30
7 янв в 15:00
3000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Торжок
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Торжок: индивидуальная экскурсия
Приглашаю познакомиться с Торжком! Узнайте, как новоторы спасали русскую государственность, и откройте для себя главные места города
2 янв в 08:00
3 янв в 16:00
3500 за всё до 10 чел.
Торжок - первое знакомство
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города, проникнуться его историей и насладиться прекрасными видами
4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 ноября 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Действительно с любовью!! Экскурсия супер, Галина - суперрассказчик. Торжок раскрылся с интересной стороны, город обязателен для посещения. Такой исторически насыщенный, с вкусными пожарскими котлетами!
  • И
    Ирина
    19 октября 2024
    Здравствуй, Торжок
    Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный гид. Интересно рассказывает. Любит родной город, историю преподносит очень доступно и наполненно. Город открывается во всей красоте. Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.
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  • Е
    Елена
    11 октября 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Мы, учителя лицея №1 им. А. Блока.г. Солнечногорска выражаем благодарность за обзорную экскурсию по городу. Наш гид Галина - великолепный
    читать дальше

    рассказчик, буквально, влюбила нас в ваш город. Ее рассказ - признание в любви городу. Спасибо! Желаем успехов. Надеемся встретиться на новых маршрутах.

  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Город сразу поразил своей самобытностью и неторопливостью. Во время экскурсии Галина рассказала много интересных фактов об истории города, его образовании и развитии. Рассказ был содержательный и интересный. Галину благодарю. Торжок очень понравился.
    Город сразу поразил своей самобытностью и неторопливостьюГород сразу поразил своей самобытностью и неторопливостьюГород сразу поразил своей самобытностью и неторопливостью

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Новоторжский кремль»

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  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Река Тверца
  4. Набережная
  5. Тверецкая набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Почтовая улица-лестница
  8. Воскресенский девичий монастырь
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2024
Сейчас в Торжке в категории "Новоторжский кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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