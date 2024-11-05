2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 13:30
7 янв в 15:00
3000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Торжок: индивидуальная экскурсия
Приглашаю познакомиться с Торжком! Узнайте, как новоторы спасали русскую государственность, и откройте для себя главные места города
2 янв в 08:00
3 янв в 16:00
3500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города, проникнуться его историей и насладиться прекрасными видами
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 ноября 2024Действительно с любовью!! Экскурсия супер, Галина - суперрассказчик. Торжок раскрылся с интересной стороны, город обязателен для посещения. Такой исторически насыщенный, с вкусными пожарскими котлетами!
- ИИрина19 октября 2024Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный гид. Интересно рассказывает. Любит родной город, историю преподносит очень доступно и наполненно. Город открывается во всей красоте. Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.
- ЕЕлена11 октября 2024Мы, учителя лицея №1 им. А. Блока.г. Солнечногорска выражаем благодарность за обзорную экскурсию по городу. Наш гид Галина - великолепный
- ИИрина6 сентября 2024Город сразу поразил своей самобытностью и неторопливостью. Во время экскурсии Галина рассказала много интересных фактов об истории города, его образовании и развитии. Рассказ был содержательный и интересный. Галину благодарю. Торжок очень понравился.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Новоторжский кремль»
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