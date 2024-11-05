М Мария Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Действительно с любовью!! Экскурсия супер, Галина - суперрассказчик. Торжок раскрылся с интересной стороны, город обязателен для посещения. Такой исторически насыщенный, с вкусными пожарскими котлетами!

И Ирина Здравствуй, Торжок Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный гид. Интересно рассказывает. Любит родной город, историю преподносит очень доступно и наполненно. Город открывается во всей красоте. Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.

Е Елена Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» читать дальше рассказчик, буквально, влюбила нас в ваш город. Ее рассказ - признание в любви городу. Спасибо! Желаем успехов. Надеемся встретиться на новых маршрутах. Мы, учителя лицея №1 им. А. Блока.г. Солнечногорска выражаем благодарность за обзорную экскурсию по городу. Наш гид Галина - великолепный