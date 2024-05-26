1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия26 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
- ЕЕвгения19 мая 2024"С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
- ГГалина15 мая 2024Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
- ЕЕлена15 мая 2024Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
- ЛЛюбовь13 мая 2024Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!
- ВВиктор13 мая 2024Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по чудесному городу! Всё понравилось. Обязательно вернёмся снова.
- ААлексей7 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.
- ЛЛюдмила5 мая 20244 мая состоялось наше знакомство с Торжком, огромное спасибо Ирине за возможность прикоснуться к истории этого удивительного города. . Очень понравилась неспешная прогулка в сочетании с интересным рассказом. Приедем обязательно к вам еще!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Гостиница Пожарских»
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