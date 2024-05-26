В Валерия Торжок сквозь века читать дальше профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать! Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к

Е Евгения Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» "С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще

Г Галина Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!

Е Елена Торжок сквозь века Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.

Л Любовь Торжок: по старинным улочкам Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!

В Виктор Торжок: по старинным улочкам Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по чудесному городу! Всё понравилось. Обязательно вернёмся снова.

А Алексей Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.