Гостиница Пожарских – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиница Пожарских» в Торжке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок: по старинным улочкам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
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    профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    "С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    Торжок: по старинным улочкам
    Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!
  • В
    Виктор
    13 мая 2024
    Торжок: по старинным улочкам
    Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по чудесному городу! Всё понравилось. Обязательно вернёмся снова.
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.
  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Торжок сквозь века
    4 мая состоялось наше знакомство с Торжком, огромное спасибо Ирине за возможность прикоснуться к истории этого удивительного города. . Очень понравилась неспешная прогулка в сочетании с интересным рассказом. Приедем обязательно к вам еще!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Гостиница Пожарских»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Торжок сквозь века
  2. Торжок: по старинным улочкам
  3. Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Гостиница Пожарских" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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