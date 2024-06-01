1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
10 июня в 13:00
13 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии с Павлом год назад, до сих пор осталось приятное" послевкусие" от экскурсии. очень содержательно, Павел отличный гид.
- ССергей30 мая 2024Павел отличный рассказчик и знаток своего дело. глубоко погружен в историю. Очень интересно его слушатью Спасибо ему большое
- ВВалентин26 мая 2024Очень благодарны Павлу за проведение замечательной, интересной и познавательной экскурсии. Особенно ценно его доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам, интеллигентность и глубокое знание предмета. Молодец!!
- ЛЛейла23 мая 2024Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
- ААнна22 мая 2024Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
- ИИлья19 мая 2024Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
- ООльга15 мая 2024Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
- ЮЮлия12 мая 2024Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!
- ММарина9 мая 2024Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Спасо-Преображенский собор»
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