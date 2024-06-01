Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Торжке

Найдено 4 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский собор» в Торжке, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
167 отзывов
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
10 июня в 13:00
13 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Были на экскурсии с Павлом год назад, до сих пор осталось приятное" послевкусие" от экскурсии. очень содержательно, Павел отличный гид.
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел отличный рассказчик и знаток своего дело. глубоко погружен в историю. Очень интересно его слушатью Спасибо ему большое
  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Очень благодарны Павлу за проведение замечательной, интересной и познавательной экскурсии. Особенно ценно его доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам, интеллигентность и глубокое знание предмета. Молодец!!
  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
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    не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его.

    Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
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    лет, даже она отметила, что все прошло легко, познавательно и не занудно. Екатерина - профессионал своего дела с широким кругозором. Спасибо огромное!

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Спасо-Преображенский собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Торжок: на перекрестке дорог и эпох
  2. Торжок: прогулка по старинным улицам
  3. Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
  4. Торжок: путешествие во времени
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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