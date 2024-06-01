О Ольга Торжок: на перекрестке дорог и эпох Были на экскурсии с Павлом год назад, до сих пор осталось приятное" послевкусие" от экскурсии. очень содержательно, Павел отличный гид.

С Сергей Торжок: на перекрестке дорог и эпох Павел отличный рассказчик и знаток своего дело. глубоко погружен в историю. Очень интересно его слушатью Спасибо ему большое

В Валентин Торжок: на перекрестке дорог и эпох Очень благодарны Павлу за проведение замечательной, интересной и познавательной экскурсии. Особенно ценно его доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам, интеллигентность и глубокое знание предмета. Молодец!!

Л Лейла Торжок: путешествие во времени Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)

А Анна Торжок: прогулка по старинным улицам Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.

И Илья Торжок: путешествие во времени Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.

О Ольга Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его. Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых

Е Елена Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше лет, даже она отметила, что все прошло легко, познавательно и не занудно. Екатерина - профессионал своего дела с широким кругозором. Спасибо огромное! Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти

Ю Юлия Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!