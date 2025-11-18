Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Торжка. Участники увидят знаковые места, такие как гостиница Пожарских и Борисоглебский монастырь. Маршрут проходит через исторические кварталы и древнюю Торговую площадь. Гости смогут насладиться панорамами города с пешеходного моста и узнать о значении ручья Здоровец. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🌉 Великолепные виды с мостов
- 🏰 Архитектурные шедевры
- 🗺️ Нестандартные маршруты
- 📜 Интересные факты о городе
Что можно увидеть
- Гостиница Пожарских
- Бывшая усадьба Олениных
- Пешеходный мост
- Древняя Торговая площадь
- Каменные кварталы 18-19 века
- Спасо-Преображенский собор
- Торжокский кремль
- Борисоглебский мужской монастырь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гостиница Пожарских — начнём знакомство с того места, где город встречал своих гостей. В стенах этого здания когда-то свершилась гастрономическая революция.
Бывшая усадьба Олениных — вы насладитесь панорамами Торжка и осознаете масштаб сохранившейся исторической застройки. Это одна из главных уникальных черт города.
Пешеходный мост с великолепными видами на Борисоглебский собор и набережную Торжка.
Древняя Торговая площадь, существующая около тысячи лет, практически с момента возникновения города.
Каменные кварталы 18–19 века, сохранившие древнюю планировку. Вы встретите большое количество артефактов, застывших с той самой эпохи. Многие из них до сих пор используются по назначению.
Ручей Здоровец, который в прошлом был важен для Торжка и до сих пор оказывает влияние на городскую жизнь.
Спасо-Преображенский собор — великолепный соборный храм, построенный по проекту архитектора К. И. Росси.
Торжокский кремль вы обойдёте по живописному берегу (сам кремль не сохранился). Полюбуетесь на реку Тверцу, уютную набережную и древний деревянный храм.
Борисоглебский мужской монастырь. Вы услышите об истории монастыря и увидите этот шедевр архитектуры, созданный по проекту гениального уроженца Торжка — Н. А. Львова.
Вы узнаете:
- Почему Торжок с момента основания и по настоящий момент никогда не был провинцией, несмотря на небольшой размер и относительную удалённость от столиц.
- Как пожарская котлета совершила настоящую гастрономическую революцию в масштабах всей страны.
- Почему Борисоглебский монастырь, вероятно, самый древний на Руси.
- Как так сложилось, что Торжок в 18–19 веке становится модным, светским и дорогим местом между Санкт-Петербургом и Москвой.
- Как в Торжке сохранился старый город.
Организационные детали
- Протяжённность маршрута — около 3,5 км, много спусков и подъёмов (город расположен на холмах).
- Все локации мы осматриваем снаружи.
- Эту экскурсию по Торжку провожу только я сам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Торжке
Провёл экскурсии для 2115 туристов
Меня зовут Михаил, я родился и вырос в Торжке. Много путешествовал и в какой-то момент решил внести вклад в развитие родного города и основать местную туристическую компанию со стандартами обслуживания мирового уровня. Наша главная идея — в максимальной персонализации экскурсий. Мы относимся к гостям как к своим друзьям и всегда открыты к индивидуальным пожеланиям и предложениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
18 ноя 2025
Были на экскурсии у Михаила с детьми подростками. Нам понравился и маршрут и подача материала. Очень интересно. Спасибо!
O
Oксана
16 сен 2025
Михаилу респект! Спасибо! Рекомендую
М
Марина
9 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Посетили все значимые места Торжка. Послушали интересные истории. Посмотрели красивые локации.
И
Ирина
7 сен 2025
Очень атмосферная прогулка получилась. Интересные локации, красивые виды Торжка! Потенциал города просто огромен и спасибо Михаилу, что помог это увидеть! Кофейня "Ангелов" обязательна к посещению!
Д
Данила
5 сен 2025
Прекрасная, познавательная, красивая экскурсия. Большое спасибо Михаилу за великолепную работу! Желаем много новых и благодарных гостей! удачи и процветания!
О
Ольга
16 авг 2025
Пешеходная обзорная экскурсия на 2+ часа, обошли все достопримечательности. Михаил рассказал интересные факты о городе, порекомендовал места, где поесть и выпить кофе, рассказал о возрождающихся ремеслах города, показал неочевидные тропинки. Приятная прогулка с другом- так можно коротко охарактеризовать экскурсию. Рекомендуем. Есть спуски и подъемы, рассчитывайте силы, в солнечный день обязательно солнцезащитный крем/панама, и платок женщинам, если хотите посетить храм.
Входит в следующие категории Торжка
Похожие экскурсии из Торжка
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеОбзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеПрогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.