Что вас ожидает

Гостиница Пожарских — начнём знакомство с того места, где город встречал своих гостей. В стенах этого здания когда-то свершилась гастрономическая революция.

Бывшая усадьба Олениных — вы насладитесь панорамами Торжка и осознаете масштаб сохранившейся исторической застройки. Это одна из главных уникальных черт города.

Пешеходный мост с великолепными видами на Борисоглебский собор и набережную Торжка.

Древняя Торговая площадь, существующая около тысячи лет, практически с момента возникновения города.

Каменные кварталы 18–19 века, сохранившие древнюю планировку. Вы встретите большое количество артефактов, застывших с той самой эпохи. Многие из них до сих пор используются по назначению.

Ручей Здоровец, который в прошлом был важен для Торжка и до сих пор оказывает влияние на городскую жизнь.

Спасо-Преображенский собор — великолепный соборный храм, построенный по проекту архитектора К. И. Росси.

Торжокский кремль вы обойдёте по живописному берегу (сам кремль не сохранился). Полюбуетесь на реку Тверцу, уютную набережную и древний деревянный храм.

Борисоглебский мужской монастырь. Вы услышите об истории монастыря и увидите этот шедевр архитектуры, созданный по проекту гениального уроженца Торжка — Н. А. Львова.

Вы узнаете:

Почему Торжок с момента основания и по настоящий момент никогда не был провинцией, несмотря на небольшой размер и относительную удалённость от столиц.

Как пожарская котлета совершила настоящую гастрономическую революцию в масштабах всей страны.

Почему Борисоглебский монастырь, вероятно, самый древний на Руси.

Как так сложилось, что Торжок в 18–19 веке становится модным, светским и дорогим местом между Санкт-Петербургом и Москвой.

Как в Торжке сохранился старый город.

Организационные детали