Торжок: прогулка по старинным улицам

Главные достопримечательности, история и живописные панорамы города на обзорной экскурсии

5
4 отзыва
Торжок покорит вас древними церквями, потрясающими монастырскими комплексами, рекой, атмосферой тишины и спокойствия.

Я расскажу о временах, когда он был крупным речным портом, торговым и ремесленным центром.

Поясню, с чем связано своеобразие его архитектуры, и покажу все знаковые места: храмы, площади, мосты и необычные здания.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам

Что вас ожидает

Колоритный Торжок

Вы увидите главные архитектурные доминанты Торжка — величественные Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Посетите Старовознесенскую церковь, уже триста лет стоящую на крутом берегу Тверцы, и побываете на Торговой площади. А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви». Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса».

Торжок с другой стороны

В первой половине 19 века Торжок считался «наилучшим городом Тверской губернии». С тех времен сохранилось немало интересных мест. Вы пройдете по Почтовой лестнице мимо Екатерининского путеводного дворца и попадете на левый берег Тверцы. Оцените Дворцовую площадь и увидите гостиницу Пожарских, которая славится знаменитыми котлетами. Полюбуетесь панорамой купеческо-мещанского города и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали.

Организационные детали

Экскурсия может проходить пешком или на вашем автомобиле.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Борисоглебского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я — коренная новоторка. Люблю свой город и с радостью покажу его интересные места, поделюсь местными тайнами, историей и легендами. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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4 настоящих отзыва от туристов

Ю
10 окт 2021
Нам очень понравилась прогулка с Екатериной! Очень быстро ответила, показала нам все места, хотя мы приехали уже под вечер! Очень приятный человек, музейный работник, интересующийся своим делом и историей! Очень рекомендуем!
С
26 сен 2021
Нашей компании очень понравилась экскурсия с Екатериной! Интересно и познавательно, рекомендуем!
И
16 сен 2021
В выходные решили впервые совершить путешествие в Торжок. Так как город не знаком нам, посчитали, что нужно обратиться к человеку, который сможет рассказать его историю. Екатерина прекрасный экскурсовод, увлечённый историей своего города, приятный человек, легко нашла общий язык с нашим семилетним путешественником. Экскурсия интересная, познавательная и время пролетело незаметно.
Спасибо Вам огромное, Екатерина!
А
2 авг 2021
Спасибо Екатерине за отличную экскурсию, все прошло замечательно. Посетили много разных достопримечательностей и узнали много нового. Рекомендую!

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