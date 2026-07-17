Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Представьте себе город, где каждый уголок хранит в себе частицу истории, а каждый камень на улице может рассказать свою уникальную историю. Торжок - это именно такое место.
Во время нашей экскурсии читать дальшеуменьшить
вы погрузитесь в атмосферу древнего русского города, увидите его главные достопримечательности: Борисоглебский и Воскресенский монастыри, которые являются жемчужинами русской архитектуры, Старовознесенскую церковь, возвышающуюся на крутом берегу реки Тверцы, и Торговую площадь, где когда-то собирались купцы со всей России.
Вы услышите увлекательные истории о Спасо-Преображенском соборе и узнаете, почему местных жителей называют «новоторами». Но Торжок интересен не только своим прошлым.
Вы увидите город и с другой стороны, пройдетесь по Почтовой лестнице, оцените красоту Дворцовой площади и узнаете историю знаменитых котлет Пожарских. Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть Торжок, но и по-настоящему его почувствовать
🍽 Знакомство с местной кухней и знаменитой гостиницей Пожарских
📜 Интересные исторические факты и легенды о городе
🚶♂️ Возможность выбрать пеший или автомобильный формат экскурсии
Что можно увидеть
Борисоглебский монастырь
Воскресенский монастырь
Старовознесенская церковь
Торговая площадь
Спасо-Преображенский собор
Почтовая лестница
Екатерининский путеводный дворец
Дворцовая площадь
Гостиница Пожарских
Описание экскурсии
Колоритный Торжок
Вы увидите главные архитектурные доминанты Торжка — величественные Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Посетите Старовознесенскую церковь, уже триста лет стоящую на крутом берегу Тверцы, и побываете на Торговой площади. А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви». Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса».
Торжок с другой стороны
В первой половине 19 века Торжок считался «наилучшим городом Тверской губернии». С тех времен сохранилось немало интересных мест. Вы пройдете по Почтовой лестнице мимо Екатерининского путеводного дворца и попадете на левый берег Тверцы. Оцените Дворцовую площадь и увидите гостиницу Пожарских, которая славится знаменитыми котлетами. Полюбуетесь панорамой купеческо-мещанского города и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали.
Организационные детали
Экскурсия может проходить пешком или на вашем автомобиле
Для группы до 3 человек гид может предоставить автомобиль за дополнительную плату, стоимость уточняйте в переписке с гидом
В программу экскурсии не входит посещение Борисоглебского монастыря. Вы можете самостоятельно посетить отдельную экскурсию, которую проводят гиды монастыря после завершения нашей программы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 865 туристов
Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я — коренная новоторка. Люблю свой город и с радостью покажу его интересные места, поделюсь местными тайнами, историей и легендами. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
5
3
–
2
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1
–
Екатерина
Екатерина - местная жительница, преисполненная любовью к своему родному городу. И это чувствовалось во время экскурсии. Человек влюбленный в свой город - самый лучший экскурсовод, ведь только такой человек сможет читать дальшеуменьшить
передать вам не только факты и даты, но и положительные эмоции в отношении города со столь богатой историей как у Торжка. Планируем в будущем вернуться в город и обратиться к Екатерина за помощью в организации экскурсии по заброшенным усадьбам в округе, коих несколько штук.
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К
Ксения
Очень понравилась экскурсия, благодаря Екатерине. Информация на доступном языке, просто и интересно. Видео, что человек занимается своим делом.
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Андрей
Структурированно, запоминающе, интересно. Договорились на автомобильную экскурсию, на автомобиле Екатерины. Очень удобно! Нам было уделено больше времени,чем договаривались, чтобы закончить программу.
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Анастасия
экскурсия с Екатериной нам понравилась! Торжок невероятной красоты город, за фасадами скрывает много тайн, которые помогает раскрыть грамотный проводник
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Марина
Экскурсия нам очень понравилась. Интересно, квалифицированно, хорошо структурировано. Екатерина очень много знает о городе, его истории. Отдельно хочу отметить подачу материала - без излишнего упрощения с одной стороны, но легко и без напряжения с другой стороны (даже не знаю, как у людей это получается)). Спасибо большое гиду!
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А
Алла
Дата посещения: 26 июл 2025
Были в июле. Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.
Время пролетело незаметно.
Если предупредить экскурсовода о своих дальнейших планах, Екатерина выстроит маршрут наиболее удобным образом для вас.
Нам все понравилось: 4взр и реб (12 лет)
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