Что вас ожидает

Колоритный Торжок

Вы увидите главные архитектурные доминанты Торжка — величественные Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Посетите Старовознесенскую церковь, уже триста лет стоящую на крутом берегу Тверцы, и побываете на Торговой площади. А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви». Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса».

Торжок с другой стороны

В первой половине 19 века Торжок считался «наилучшим городом Тверской губернии». С тех времен сохранилось немало интересных мест. Вы пройдете по Почтовой лестнице мимо Екатерининского путеводного дворца и попадете на левый берег Тверцы. Оцените Дворцовую площадь и увидите гостиницу Пожарских, которая славится знаменитыми котлетами. Полюбуетесь панорамой купеческо-мещанского города и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали.

Организационные детали

Экскурсия может проходить пешком или на вашем автомобиле.