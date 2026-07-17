Представьте себе город, где каждый уголок хранит в себе частицу истории, а каждый камень на улице может рассказать свою уникальную историю. Торжок - это именно такое место.Во время нашей экскурсии

вы погрузитесь в атмосферу древнего русского города, увидите его главные достопримечательности: Борисоглебский и Воскресенский монастыри, которые являются жемчужинами русской архитектуры, Старовознесенскую церковь, возвышающуюся на крутом берегу реки Тверцы, и Торговую площадь, где когда-то собирались купцы со всей России. Вы услышите увлекательные истории о Спасо-Преображенском соборе и узнаете, почему местных жителей называют «новоторами». Но Торжок интересен не только своим прошлым. Вы увидите город и с другой стороны, пройдетесь по Почтовой лестнице, оцените красоту Дворцовой площади и узнаете историю знаменитых котлет Пожарских. Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть Торжок, но и по-настоящему его почувствовать

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритный Торжок

Вы увидите главные архитектурные доминанты Торжка — величественные Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Посетите Старовознесенскую церковь, уже триста лет стоящую на крутом берегу Тверцы, и побываете на Торговой площади. А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви». Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса».

Торжок с другой стороны

В первой половине 19 века Торжок считался «наилучшим городом Тверской губернии». С тех времен сохранилось немало интересных мест. Вы пройдете по Почтовой лестнице мимо Екатерининского путеводного дворца и попадете на левый берег Тверцы. Оцените Дворцовую площадь и увидите гостиницу Пожарских, которая славится знаменитыми котлетами. Полюбуетесь панорамой купеческо-мещанского города и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали.

Организационные детали