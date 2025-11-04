юлия Замечательный экскурсовод. Время пролетело незаметно, узнали много интересного. После экскурсии захотелось вернуться в город Торжок и побродить по городу и его окрестностям

Надежда Татьяна очаровательный экскурсовод, рассказывала очень интересно, маршрут объемный авто-пешеходный, чтоб успеть все посмотреть) Если вы хотите узнать о Торжке, обязательно погуляйте с Татьяной! Вы не пожалеете! Много разной и интересной информации!

Е Елена Были проездом в Торжке и решили посмотреть! У нас была гид Татьяна, очень интересно все рассказала, показала! Много информации о городе, его жителях! Благодарим за чудесную экскурсию!

Елена Замечательная экскурсия. Татьяна профессионал. Второй раз посещали Торжок и захотелось побольше узнать об этом городе.

С экскурсоводом совсем другие впечатления. Татьяна показала нам всю красоту русской провинции и очень интересно рассказала об истории и настоящем времени. Кроме того, она очень приятный человек с очень хорошей энергетикой. Спасибо!

Ю Юлия Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! В Торжке были впервые, поэтому было важно именно первое впечатление. Получилось очень интересно, а главное живо, красивым русским языком и без занудства. Большое спасибо!!!

К Кирилл читать дальше котлеты.

Огромное спасибо Татьяне Яковлевне за замечательную экскурсию, интересный рассказ и знакомство с этим прекрасным городом и его богатой историей.

Торжок - необыкновенно живописное место, город с великим множеством красивых церквей, густо расположенных на его холмах, с интересной архитектурой старых купеческих домов. Красивейшие виды, открывающиеся на город с высоких берегов Тверцы или с колокольни Борисоглебского монастыря, никого не оставят равнодушным. Жаль конечно, что время не пощадило многие архитектурные памятники города, но есть надежда на их возрождение - и здесь тоже важно не перестараться, чтобы не пропало ощущение старины.

Провели с Татьяной Яковлевной 3 часа времени, гуляя пешком и перемещаясь между удаленными точками на машине. Время пролетело незаметно, можно было бы и еще погулять. Всегда интересно, когда о городе вам рассказывает не заезжий столичный гид, а человек, родившийся и выросший в этом городе, живущий здесь, хорошо знающий и любящий его. Еще раз большое спасибо!

Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Были в Торжке впервые. До этой поездки едва ли не единственной ассоциацией, как-то связанной с этим городком, был старый немой фильм "Закройщик из Торжка" с И. Ильинским. Даже не Пожарские

А Анна От нашей небольшой компании, хочу выразить огромную благодарность за знакомством с городом Торжок! Мы под огромным впечатлением! Спасибо, что погрузили нас в историю этого замечательного места! Татьяна прекрасный рассказчик, многие факты мы узнали впервые и главное их запомнили! Выражаем признательность за экскурсию!!!

Н Наталья Татьяна Яковлевна яркий человек и прекрасный, эрудированный экскурсовод! Огромное спасибо за знакомство с Торжком! Обязательно вернёмся!

О Олег Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Видно, что она очень любит свой город и может о нем интересно рассказать. Прошли (и проехали на авто) по самым красивым местам и послушали истории прошедших веков. Всем рекомендую!

и ирина Спасибо большое Татьяне

за прекрасное знакомство с Торжком. Логично построено путешествие по городу. Знание истории, великолепный русский язык, правильная речь. Вообщем не хватило времени. Огромное спасибо

Татьяне.

J Julia Пешеходная экскурсия (3 взрослых и 2 детей 10 и 11 лет)

Татьяна Яковлевна - прекрасный рассказчик, знаток своего дела. При том, что информации много, подача очень легкая. Почти за 2,5 часа увидели все основные достопримечательности, познакомились с историей города и получили массу удовольствия!

Н Наталья Татьяна провела для нас прекрасную экскурсию по Торжку, узнали много нового, рекомендую обращаться к ней для знакомства с этим милым городом!

В Виктор Замечательно провели время в Торжке,понравился экскурсовод, очень грамотный и знающий. Отличные виды города

Е Елена читать дальше со своей историей и своим настоящим, и захотелось посетить все упомянутые в рассказе окрестности.

Перемещались по центру пешком, далее - на автомобиле до конкретных точек. Маршрут продуман и немного корректировался с учетом погоды.

В общей сложности экскурсия длилась 3 часа. Очень понравилась экскурсия. Очень много интересной информации, но без перегруза, с уместным юмором, с ответами на вопросы. Огромный багаж знаний, конечно, у Татьяны. Город в итоге предстал живым и душевным,