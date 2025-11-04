Торжок удивляет своей красотой и историей. Холмистый ландшафт, архитектура и виды с берегов Тверцы создают неповторимую атмосферу.
Борисоглебский монастырь, деревянная Вознесенская церковь и гостиница Пожарских - лишь часть того, что можно увидеть. Узнайте о новоторах, торговле по Тверце и приготовлении пожарских котлет. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и настоящее города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🌅 Живописные виды
- 🍽 Кулинарные традиции
- 🕌 Множество храмов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Борисоглебский монастырь
- Вознесенская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Гостиница Пожарских
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Древний Борисоглебский монастырь
- Деревянную шатровую церковь 17 века
- Спасо-Преображенский собор
- Памятники архитектуры Н. А. Львова
- Знаменитую гостиницу Пожарских
- Живописные виды с высоких берегов реки Тверцы
Вы узнаете:
- Кто такие новоторы
- Каким образом была организована торговля по реке Тверце
- Зачем в Торжке построили так много храмов
- Как готовили пожарские котлеты в 19 веке
- Что случилось с Гоголем в знаменитой гостинице Пожарских
- Почему Торжок называют «городом золотошвей»
Организационные детали
По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем авто).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Торжке
Провела экскурсии для 156 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я много лет работала научным сотрудником Всероссийского историко-этнографического музея Торжка и занималась краеведением. Очень люблю свой город и хочу делиться накопленными знаниями с гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
юлия
4 ноя 2025
Замечательный экскурсовод. Время пролетело незаметно, узнали много интересного. После экскурсии захотелось вернуться в город Торжок и побродить по городу и его окрестностям
Надежда
29 окт 2025
Татьяна очаровательный экскурсовод, рассказывала очень интересно, маршрут объемный авто-пешеходный, чтоб успеть все посмотреть) Если вы хотите узнать о Торжке, обязательно погуляйте с Татьяной! Вы не пожалеете! Много разной и интересной информации!
Е
Елена
28 авг 2025
Были проездом в Торжке и решили посмотреть! У нас была гид Татьяна, очень интересно все рассказала, показала! Много информации о городе, его жителях! Благодарим за чудесную экскурсию!
Елена
27 авг 2025
Замечательная экскурсия. Татьяна профессионал. Второй раз посещали Торжок и захотелось побольше узнать об этом городе.
С экскурсоводом совсем другие впечатления. Татьяна показала нам всю красоту русской провинции и очень интересно рассказала об истории и настоящем времени. Кроме того, она очень приятный человек с очень хорошей энергетикой. Спасибо!
Ю
Юлия
23 авг 2025
Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! В Торжке были впервые, поэтому было важно именно первое впечатление. Получилось очень интересно, а главное живо, красивым русским языком и без занудства. Большое спасибо!!!
К
Кирилл
17 авг 2025
Были в Торжке впервые. До этой поездки едва ли не единственной ассоциацией, как-то связанной с этим городком, был старый немой фильм "Закройщик из Торжка" с И. Ильинским. Даже не Пожарские
А
Анна
28 июл 2025
От нашей небольшой компании, хочу выразить огромную благодарность за знакомством с городом Торжок! Мы под огромным впечатлением! Спасибо, что погрузили нас в историю этого замечательного места! Татьяна прекрасный рассказчик, многие факты мы узнали впервые и главное их запомнили! Выражаем признательность за экскурсию!!!
Н
Наталья
28 июл 2025
Татьяна Яковлевна яркий человек и прекрасный, эрудированный экскурсовод! Огромное спасибо за знакомство с Торжком! Обязательно вернёмся!
О
Олег
27 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Видно, что она очень любит свой город и может о нем интересно рассказать. Прошли (и проехали на авто) по самым красивым местам и послушали истории прошедших веков. Всем рекомендую!
и
ирина
19 июл 2025
Спасибо большое Татьяне
за прекрасное знакомство с Торжком. Логично построено путешествие по городу. Знание истории, великолепный русский язык, правильная речь. Вообщем не хватило времени. Огромное спасибо
Татьяне.
J
Julia
15 июн 2025
Пешеходная экскурсия (3 взрослых и 2 детей 10 и 11 лет)
Татьяна Яковлевна - прекрасный рассказчик, знаток своего дела. При том, что информации много, подача очень легкая. Почти за 2,5 часа увидели все основные достопримечательности, познакомились с историей города и получили массу удовольствия!
Н
Наталья
6 июн 2025
Татьяна провела для нас прекрасную экскурсию по Торжку, узнали много нового, рекомендую обращаться к ней для знакомства с этим милым городом!
В
Виктор
12 мая 2025
Замечательно провели время в Торжке,понравился экскурсовод, очень грамотный и знающий. Отличные виды города
Е
Елена
12 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Очень много интересной информации, но без перегруза, с уместным юмором, с ответами на вопросы. Огромный багаж знаний, конечно, у Татьяны. Город в итоге предстал живым и душевным,
А
АЛЕКСАНДР
6 мая 2025
Выражаем благодарность экскурсоводу Татьяне за отличную экскурсию по Торжку. Было очень интересно, узнали много нового о городе, его истории, памятных местах и людях. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Экскурсовод замечательный, сразу видно, что Татьяна любит и хорошо знает свой город, умеет донести до гостей свои знания. Спасибо большое!
Входит в следующие категории Торжка
