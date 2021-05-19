Всё о Торжоке

Полезная информация о Торжоке

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Местное время в Торжоке
00:3304
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТоржок
По-английскиTorzhok
Население города48 546 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота149 м. от уровня моря

Где находится Торжок на карте

Популярные экскурсии в Торжоке

Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте
4500
за чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
4
3 отзыва
4000
за чел.
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
5500
за чел.
Нило-Столбенская Пустынь и Осташков
Нило-Столбенская Пустынь и Осташков
7000
за чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
5
84 отзыва
2600
за чел.
Увидеть старинные храмы и памятники и узнать о провинциальном городе с тысячелетней историей
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