Описание экскурсии На обзорной экскурсии Вы познакомитесь с богатым наследием самобытного города и увидите его главные достопримечательности. Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом в условиях холодного времени года, а также для тех, у кого ограничено время. Важная информация: Немного об организационных моментах: ✳️ Торжок расположен на реке Тверце и возвышенностях (8 холмах). Поэтому возможны сильный ветер и дожди 🌦️. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде:) + имейте удобную обувь для долгой пешей прогулки (зимой фавориты - валенки!) 👟🥿🥾. ✳️ Будьте готовы к подъемам. Если это для Вас тяжело, наличие личного транспорта станет удобной альтернативой. ✳️ Протяженность пешего маршрута 4-5 км. Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на Вашем автомобиле. Это позволит посмотреть больше мест и не даст устать, если долгие пешие прогулки для Вас/Вашей компании утомительны. ✳️ У деревянной Старо-Вознесенской церкви определенные часы работы, она открыта не каждый день и не весь день! Не всегда есть возможность попасть в нее, но обычно в праздничные и выходные дни храм открыт для посещения. ✳️ Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор 👒 или 🧣)). 💥 В праздничные дни смотровая площадка на Надвратной церкви будет работать до 20:00, а на Свечной башне - до 19:30.

