На экскурсии познакомимся с богатым наследием самобытного города и увидим его главные достопримечательности.
На 10 января ещё свободно 8 мест на сборную экскурсию в 13:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торжок
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Немного об организационных моментах:
- ✳️ Торжок расположен на реке Тверце и возвышенностях (8 холмах). Поэтому возможны сильный ветер и дожди 🌦️. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде:) + имейте удобную обувь для долгой пешей прогулки (зимой фавориты - валенки!) 👟🥿🥾
- ✳️ Будьте готовы к подъемам. Если это для Вас тяжело, наличие личного транспорта станет удобной альтернативой
- ✳️ Протяженность пешего маршрута 4-5 км. Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на Вашем автомобиле. Это позволит посмотреть больше мест и не даст устать, если долгие пешие прогулки для Вас/Вашей компании утомительны
- ✳️ У деревянной Старо-Вознесенской церкви определенные часы работы, она открыта не каждый день и не весь день! Не всегда есть возможность попасть в нее, но обычно в праздничные и выходные дни храм открыт для посещения
- ✳️ Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор 👒 или 🧣))
- 💥 В праздничные дни смотровая площадка на Надвратной церкви будет работать до 20:00, а на Свечной башне - до 19:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
