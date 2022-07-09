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Полезная информация о Туапсе

Что нужно знать о Туапсе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Туапсе
13:3017
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТуапсе
По-английскиTuapse
Население города64 234 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Туапсе на карте

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Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
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Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
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10000
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Трекинг по горному массиву «Индюк»
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1 отзыв
12000
за всё
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