Нечасто современному жителю удается окунуться в фермерскую жизнь, при этом полную цивилизации.

Мы это исправляем)

На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животных и заглянем в окошко доильного цеха.

В этом туре будем гулять по составленным нами маршрутам: с историческими справками, забавными рассказами и даже музыкальным сопровождением. Вы сможете разгадать загадку "Лукино", сделать много фотографий "Тульской Швейцарии" и найти тайник и устроить пикник с видом на реку.

После - насладиться нашей парной с панорамным окном и просторной комнатой отдыха. Окунуться в освежающий пруд, полежать на траве.

После всего вы сможете насладиться полноценным ужином из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе.