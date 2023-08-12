Банный день

Окунись в фермерскую жизнь: экскурсия с пешеходным маршрутом и баней в Москве

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Ответы на вопросы
Давайте на один день сбежим из шумного города? Приглашаем вас на ферму в Тульской области. Вы окунетесь в фермерскую жизни — подоите корову и увидите поля для заготовок. Вас ждет парная с панорамными окнами. В конце дня мы организуем для вас ужин из свежих фермерских продуктов.
Банный день
Банный день
Банный день
Банный день
Банный день
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нечасто современному жителю удается окунуться в фермерскую жизнь, при этом полную цивилизации.

Мы это исправляем)

На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животных и заглянем в окошко доильного цеха.
В этом туре будем гулять по составленным нами маршрутам: с историческими справками, забавными рассказами и даже музыкальным сопровождением. Вы сможете разгадать загадку "Лукино", сделать много фотографий "Тульской Швейцарии" и найти тайник и устроить пикник с видом на реку.
После - насладиться нашей парной с панорамным окном и просторной комнатой отдыха. Окунуться в освежающий пруд, полежать на траве.
После всего вы сможете насладиться полноценным ужином из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Маршрут
  • Баня
Что не входит
  • Ужин
  • Пикник
Место начала и завершения?
Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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