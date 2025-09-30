Мои заказы

Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки

За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Недалеко от Тулы есть места, где прошлое прячется в тенистых аллеях, молчит в забытых усыпальницах и скрывается за фасадами восстановленных дворцов.

Моя задача — провести вас по маршруту, где вы отдохнёте душой: погуляете в парке и прочувствуете беззаботную жизнь на ферме. Такая смена впечатлений точно запомнится!
5
12 отзывов
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Этот маршрут — как путешествие на машине времени. Вскоре после выезда из Тулы вы начнёте утро в тени старинных аллей. А к вечеру уже будете отдыхать на природе, кормить пушистых зверьков и, если повезёт с погодой, купаться в чистом озере. Всё это — за один день, в лёгком темпе и в сопровождении моих рассказов.

Что включено в маршрут

  • Подвесной мост через Упу в зарослях недалеко от Тулы
  • Усыпальница графов Бобринских — редкий памятник архитектуры и к тому же старинная усыпальница
  • Кондуки — знаменитые «марсианские» пейзажи на месте закрытого угольного карьера
  • Прогулка по графскому парку — высокие деревья, лёгкая тень, ощущение уединения и покоя
  • Богородицк: парк у Верхнего пруда — неспешный осмотр и фотографирование на фоне зеркальной глади пруда
  • Подъём на смотровую Богородицкого дворца, где снимали фильмы о царской эпохе
  • Эко-ферма с озером и знакомство с дружелюбными нутриями. Их можно кормить, гладить и фотографировать
  • Пряничный храм с уникальной архитектурой в древнем селе Дедилово

Летний бонус: купание в озере с песчаным берегом и прозрачной водой. А ещё — возможность устроить пикник на природе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • Дополнительно по желанию оплачивается входной билет в музей — от 300 ₽ с чел.
  • Необходимо иметь одежду по погоде, коврик для пикника, а также купальные принадлежности, если планируете искупаться в озере

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 51 туриста
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами. Являюсь членом «Русского географического общества».
Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
30 сен 2025
Хотели выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею, мы катались с ним 12 часов по Тульской области, время пролетело незаметно, очень красивые и интересные места посетили. Сергей забрал нас рано утром и провез еще по Туле на обратном пути, показал нам места, куда мы сами не успели доехать, прогулка была очень насыщенная и познавательная. Рекомендуем!
И
Ирина
10 сен 2025
Огромное спасибо Сергею. Очень интересный рассказ, удивительные локации. Богородицкий дворец-красота необыкновенная. Экоферма- погружение в живую природу, общение с милейшими животными в среде обитания, а не через решётки клеток. Кондуки-завораживающая красота. И вся поездка сопровождалась интересным рассказом увлечённого историей человека
О
Ольга
30 авг 2025
В день экскурсии 27.08.2025г. погода выдалась от яркого жаркого солнца до пронизывающего насквозь холодного ветра с дождем, но это только усилило мои впечатления. Сергей абсолютно клиентоориентированный гид, легко подстроится под ваши желания и темп, мне было с ним очень комфортно. Таких нетривиальных локаций вы не увидите больше нигде, только у Сергея. Однозначно рекомендую!!!
Елена
Елена
25 авг 2025
Прекрасно организованная поездка: полностью продуманный маршрут от начала и до конца. Ответственный, доброжелательный и грамотный гид. Остались полностью довольны, жалеем только об одном: у Сергея нет других экскурсий (по крайней мере на этом сайте), с удовольствие поехали бы с ним и по другим маршрутам. Рекомендую!
Н
Наталья
7 авг 2025
Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!
Н
Наталья
4 авг 2025
Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной мост, побывали в усыпальнице Бобринских, а также на озерах Кондуки,
в усадьбе в Богородицке и на нутриевой ферме! Без доплаты! И все это благодаря Сергею - очень интересному собеседнику и просто хорошему человеку. Рекомендую однозначно! Супер познавательная и комфортная поездка. Сергей, спасибо!

В
Виктория
30 июл 2025
Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно. Индивидуальная экскурсия подстраивалась под наши потребности и желания (в виде неспешной расслабленной прогулки и дополнительных локаций). Очень хочется еще посетить другие локации с Сергеем в качестве гида!!!
Е
Елена
14 июл 2025
Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!
Е
Елена
13 июл 2025
Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍
Екатерина
Екатерина
4 июл 2025
У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.
И
Ирина
26 июн 2025
Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей приятный собеседник, профессионал своего дела! Помимо объектов, включенных в программу, побывали на так называемых "заброшках". Особый восторг -"нутриевая эко-ферма" в Богородицком районе в селе Иевлево. В целом, прекрасно провели день! Всем рекомендую: заказывайте поездку с Сергеем, и вперёд! Спасибо!!!
Е
Елена
11 июн 2025
Маршрут очень интересный, подход у Сергея творческий, узнали много нового из истории, увидели красивую природу, впечатляющую архитектуру. Пообщались с чудесными нутиями в их естественной среде. Провели весь день в легкой и доброжелательной атмосфере. Рекомендуем путешествовать с Сергеем! Останетесь довольны на все 100!

