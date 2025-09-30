Ольга Хотели выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею, мы катались с ним 12 часов по Тульской области, время пролетело незаметно, очень красивые и интересные места посетили. Сергей забрал нас рано утром и провез еще по Туле на обратном пути, показал нам места, куда мы сами не успели доехать, прогулка была очень насыщенная и познавательная. Рекомендуем!

И Ирина Огромное спасибо Сергею. Очень интересный рассказ, удивительные локации. Богородицкий дворец-красота необыкновенная. Экоферма- погружение в живую природу, общение с милейшими животными в среде обитания, а не через решётки клеток. Кондуки-завораживающая красота. И вся поездка сопровождалась интересным рассказом увлечённого историей человека

О Ольга В день экскурсии 27.08.2025г. погода выдалась от яркого жаркого солнца до пронизывающего насквозь холодного ветра с дождем, но это только усилило мои впечатления. Сергей абсолютно клиентоориентированный гид, легко подстроится под ваши желания и темп, мне было с ним очень комфортно. Таких нетривиальных локаций вы не увидите больше нигде, только у Сергея. Однозначно рекомендую!!!

Елена Прекрасно организованная поездка: полностью продуманный маршрут от начала и до конца. Ответственный, доброжелательный и грамотный гид. Остались полностью довольны, жалеем только об одном: у Сергея нет других экскурсий (по крайней мере на этом сайте), с удовольствие поехали бы с ним и по другим маршрутам. Рекомендую!

Н Наталья Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!

Н Наталья читать дальше в усадьбе в Богородицке и на нутриевой ферме! Без доплаты! И все это благодаря Сергею - очень интересному собеседнику и просто хорошему человеку. Рекомендую однозначно! Супер познавательная и комфортная поездка. Сергей, спасибо! Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной мост, побывали в усыпальнице Бобринских, а также на озерах Кондуки,

В Виктория Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно. Индивидуальная экскурсия подстраивалась под наши потребности и желания (в виде неспешной расслабленной прогулки и дополнительных локаций). Очень хочется еще посетить другие локации с Сергеем в качестве гида!!!

Е Елена Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!

Е Елена Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍

Екатерина У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.

И Ирина Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей приятный собеседник, профессионал своего дела! Помимо объектов, включенных в программу, побывали на так называемых "заброшках". Особый восторг -"нутриевая эко-ферма" в Богородицком районе в селе Иевлево. В целом, прекрасно провели день! Всем рекомендую: заказывайте поездку с Сергеем, и вперёд! Спасибо!!!