Экскурсии для детей в Туле

Что вас ожидает

🐾 О ферме и её обитателях

После знакомства я погружу вас в жизнь нашего хозяйства: вы узнаете о том, как появилась ферма, о работниках и их ежедневных делах, о всех животных, обитающих здесь. Далее я проведу небольшой инструктаж по технике безопасности, зайдём за кормом для угощения и отправимся на долгожданную встречу с обитателями фермы.

🐣 Есть контакт!

Коровы и свиньи, лошади, козочки, курицы — такие миловидные, смешные, с забавными повадками, они вызовут восторг у всех, независимо от возраста. Вы услышите о зверях любопытные факты, угостите морковкой, а кого можно — непременно погладите. Поскольку ферма действующая, вы увидите наши рабочие будни — заготовку сена, приготовление каши для свиней, выкорм малышей из бутылочек. А в последнем даже сможете поучаствовать 🍼

После прогулки на свежем воздухе и океана положительных эмоций вы, вероятно, проголодаетесь. Мы с радостью и душой приготовим для вас вкусный обед из локальных продуктов!