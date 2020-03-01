Экскурсии для детей в Туле

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  3. Тула: один день на действующей ферме

Пообщаться с дружелюбными животными и послушать о хозяйских буднях

Мария
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Мария – представитель гидов
Живописные окрестности фермы, дымящийся, только что приготовленный обед, самые искренние эмоции от встречи с пушистыми друзьями — приходите в гости, чтобы испытать простые и приятные радости жизни! Вы погуляете по царству животных, услышите о них самое интересное и поделитесь со зверьми гостинцами.
1200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ферме
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Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме

Что вас ожидает

🐾 О ферме и её обитателях
После знакомства я погружу вас в жизнь нашего хозяйства: вы узнаете о том, как появилась ферма, о работниках и их ежедневных делах, о всех животных, обитающих здесь. Далее я проведу небольшой инструктаж по технике безопасности, зайдём за кормом для угощения и отправимся на долгожданную встречу с обитателями фермы.

🐣 Есть контакт!
Коровы и свиньи, лошади, козочки, курицы — такие миловидные, смешные, с забавными повадками, они вызовут восторг у всех, независимо от возраста. Вы услышите о зверях любопытные факты, угостите морковкой, а кого можно — непременно погладите. Поскольку ферма действующая, вы увидите наши рабочие будни — заготовку сена, приготовление каши для свиней, выкорм малышей из бутылочек. А в последнем даже сможете поучаствовать 🍼

После прогулки на свежем воздухе и океана положительных эмоций вы, вероятно, проголодаетесь. Мы с радостью и душой приготовим для вас вкусный обед из локальных продуктов!

Организационные детали

  • В стоимость не включён корм для угощения животных и обед (по поводу обеда пишите заранее при заказе экскурсии, мы обсудим ваши предпочтения).
  • На нашей ферме есть также гостевые домики и баня (подробности в переписке).
  • Ферма работает каждый день с 10 до 20.
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме
Тула: один день на действующей ферме

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ферме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я живу на ферме с двумя своими собаками — а также 65 коровами, 50 козами, 250 овцами, 13 свиньями, пони, 3 лошадями, гусями-курами-утками-индюками — и это не считая детенышей. Я обожаю ферму всем сердцем — здесь царит природная красота, любовь к животным и честный труд. Это то, ради чего я оставила городскую жизнь — возможность просыпаться от пения птиц, ходить по траве босиком, гладить животных и есть натуральную еду. И это то, чем я хочу поделиться с вами.
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