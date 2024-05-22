Экскурсии по фермам Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Туле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«🐾 О ферме и её обитателяхПосле знакомства я погружу вас в жизнь нашего хозяйства: вы узнаете о том, как появилась ферма, о работниках и их ежедневных делах, о всех животных, обитающих здесь»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Чайная церемония и купаж на ферме
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животными и заглянем в окошко доильного цеха»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900 за человека
Один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«Живописные окрестности фермы, дымящийся, только что приготовленный обед, самые искренние эмоции от встречи с пушистыми друзьями — приходите в гости, чтобы испытать простые и приятные радости жизни»
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
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    лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети
  • о
    ольга
    1 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
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    вкусный обед (остатки капусты от салата и щей пошли на корм животным!). Всем, кто устал от городской суеты, шума, пыли, бешеного темпа- туда, в Лукино!

  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
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    было. Гладили коз, коров, телят. Даже удалось подоить корову… оказалось совсем непростое занятие. Очень интересно провели экскурсию. Дети, да и мы сами, узнали много интересного о жизни фермы.

    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животнымиПобывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На ферму»

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  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 1 900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год на ферму, 25 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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