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1.5 часа
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«🐾 О ферме и её обитателяхПосле знакомства я погружу вас в жизнь нашего хозяйства: вы узнаете о том, как появилась ферма, о работниках и их ежедневных делах, о всех животных, обитающих здесь»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животными и заглянем в окошко доильного цеха»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«Живописные окрестности фермы, дымящийся, только что приготовленный обед, самые искренние эмоции от встречи с пушистыми друзьями — приходите в гости, чтобы испытать простые и приятные радости жизни»
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 мая 2024Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
- оольга1 мая 2024Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
- ООльга12 апреля 2024Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
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