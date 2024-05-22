читать дальше лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8