Вас ждет увлекательное путешествие в самое большое сырное хранилище Тульской области.
Узнайте, как правильно хранить сыры, отправляйте послания в будущее и разгадывайте тайны сырных дырок.
В завершение программы - дегустация лучших сортов сыра, которые можно запивать травяным сбором и закусывать орешками с медом. Экскурсия проходит на ферме, где можно приобрести фермерские продукты
Узнайте, как правильно хранить сыры, отправляйте послания в будущее и разгадывайте тайны сырных дырок.
В завершение программы - дегустация лучших сортов сыра, которые можно запивать травяным сбором и закусывать орешками с медом. Экскурсия проходит на ферме, где можно приобрести фермерские продукты
6 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Узнайте секреты хранения сыра
- 🔍 Разгадайте тайны сырных дырок
- 🍽 Дегустация 10 сортов сыра
- 🌿 Запивайте травяным сбором
- 🍯 Закусывайте орешками с медом
- 🛍 Купите фермерские продукты
Что можно увидеть
- Сырное хранилище
Описание экскурсии
- Мы расскажем, почему сыр должен хрустеть и какой сыр нельзя покупать.
- Познакомим вас с самой взрослой головкой сыра.
- Развеем три фантастических мифа о продукте.
- Составим хит-парад фермерских сыров.
- И пригласим вас на дегустацию 10 наших сыров, которые вы будете запивать травяным сбором и закусывать орешками с мёдом.
- После дегустации вы сможете купить фермерские продукты.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 14+.
- Дегустация входит в стоимость программы.
- Программа возможна в индивидуальном формате в любой день недели — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсия начинается на ферме в 45 км. от Тулы, куда вам нужно добраться самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные услуги по желанию (подробности в переписке)
- Обед оплачивается отдельно, его лучше заказать заранее при бронировании экскурсии. Я пришлю вам меню.
- Творческие и кулинарные мастер-классы для взрослых и детей (40 мин).
- На ферме есть круглогодичные гостевые дома и русская баня.
в субботу и воскресенье в 13:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лукерья — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 545 туристов
Меня зовут Лукерья. Я живу на настоящей ферме и радуюсь каждому дню. Здесь все настоящее: люди, животные, еда, вода и воздух. Это то, ради чего я оставила городскую жизнь — возможность просыпаться от пения птиц, ходить по траве босиком, гладить животных и есть натуральную еду. И это то, чем я хочу поделиться с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
12 мая 2025
В анонсе была заявлена экскурсия на сырную ферму. В реальности мы увидели только место, где созревают головки сыра. Все остальное время заняла дегустация и милая беседа. Но, для дегустации- дорого.
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Трепышки, кундюм, гречишники и валяницы - узнать, что это, на собственном опыте
Начало: На Менделеевской улице
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
1000 ₽ за человека