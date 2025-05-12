Мои заказы

Тула: сырное путешествие с дегустацией

Погрузитесь в мир сыра на экскурсии в Туле. Узнайте секреты хранения, попробуйте уникальные сорта и отправьте послание в будущее
Вас ждет увлекательное путешествие в самое большое сырное хранилище Тульской области.

Узнайте, как правильно хранить сыры, отправляйте послания в будущее и разгадывайте тайны сырных дырок.

В завершение программы - дегустация лучших сортов сыра, которые можно запивать травяным сбором и закусывать орешками с медом. Экскурсия проходит на ферме, где можно приобрести фермерские продукты

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Узнайте секреты хранения сыра
  • 🔍 Разгадайте тайны сырных дырок
  • 🍽 Дегустация 10 сортов сыра
  • 🌿 Запивайте травяным сбором
  • 🍯 Закусывайте орешками с медом
  • 🛍 Купите фермерские продукты
Тула: сырное путешествие с дегустацией© Лукерья
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Сырное хранилище

Описание экскурсии

  • Мы расскажем, почему сыр должен хрустеть и какой сыр нельзя покупать.
  • Познакомим вас с самой взрослой головкой сыра.
  • Развеем три фантастических мифа о продукте.
  • Составим хит-парад фермерских сыров.
  • И пригласим вас на дегустацию 10 наших сыров, которые вы будете запивать травяным сбором и закусывать орешками с мёдом.
  • После дегустации вы сможете купить фермерские продукты.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст 14+.
  • Дегустация входит в стоимость программы.
  • Программа возможна в индивидуальном формате в любой день недели — подробности уточняйте в переписке.
  • Экскурсия начинается на ферме в 45 км. от Тулы, куда вам нужно добраться самостоятельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные услуги по желанию (подробности в переписке)

  • Обед оплачивается отдельно, его лучше заказать заранее при бронировании экскурсии. Я пришлю вам меню.
  • Творческие и кулинарные мастер-классы для взрослых и детей (40 мин).
  • На ферме есть круглогодичные гостевые дома и русская баня.

в субботу и воскресенье в 13:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лукерья
Лукерья — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 545 туристов
Меня зовут Лукерья. Я живу на настоящей ферме и радуюсь каждому дню. Здесь все настоящее: люди, животные, еда, вода и воздух. Это то, ради чего я оставила городскую жизнь — возможность просыпаться от пения птиц, ходить по траве босиком, гладить животных и есть натуральную еду. И это то, чем я хочу поделиться с вами.
Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Ирина
Ирина
12 мая 2025
В анонсе была заявлена экскурсия на сырную ферму. В реальности мы увидели только место, где созревают головки сыра. Все остальное время заняла дегустация и милая беседа. Но, для дегустации- дорого.

Входит в следующие категории Тулы

