Лукерья — ваша команда гидов в Туле

Провели экскурсии для 545 туристов

Меня зовут Лукерья. Я живу на настоящей ферме и радуюсь каждому дню. Здесь все настоящее: люди, животные, еда, вода и воздух. Это то, ради чего я оставила городскую жизнь — возможность просыпаться от пения птиц, ходить по траве босиком, гладить животных и есть натуральную еду. И это то, чем я хочу поделиться с вами.