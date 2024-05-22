1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«Коровы и свиньи, лошади, козочки, курицы — такие миловидные, смешные, с забавными повадками, они вызовут восторг у всех, независимо от возраста»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 мая 2024Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
- оольга1 мая 2024Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
- ООльга12 апреля 2024Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
- ААнастасия19 марта 2024Отличная организация, дети, да и я в восторге от музея советской игрушки.
- ГГалина9 июля 2023Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная обзорная экскурсия и отличный
- ИИгорь4 июня 2023Добрый день! Экскурсия неплохая, только это фактически служба доставки до местных одоевских гидов. Было бы не плохо, если бы водитель
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Животные»
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