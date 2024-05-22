Экскурсии с животными в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Туле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«Коровы и свиньи, лошади, козочки, курицы — такие миловидные, смешные, с забавными повадками, они вызовут восторг у всех, независимо от возраста»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Чайная церемония и купаж на ферме
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900 за человека
Один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
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    лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети
  • о
    ольга
    1 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
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    вкусный обед (остатки капусты от салата и щей пошли на корм животным!). Всем, кто устал от городской суеты, шума, пыли, бешеного темпа- туда, в Лукино!

  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
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    было. Гладили коз, коров, телят. Даже удалось подоить корову… оказалось совсем непростое занятие. Очень интересно провели экскурсию. Дети, да и мы сами, узнали много интересного о жизни фермы.

    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животнымиПобывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными
  • А
    Анастасия
    19 марта 2024
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Отличная организация, дети, да и я в восторге от музея советской игрушки.
  • Г
    Галина
    9 июля 2023
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная обзорная экскурсия и отличный
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    гид, очень интересно рассказывала! Вкусная еда. Очень красиво! Рекомендую предварительно выбрать дополнительные музеи, так как не везде можно успеть взять экскурсию. Мы посетили музей кружев, и музей Мирковича (там кстати проводят чаепития - предварительное бронирование с великолепным видом на реку Упу и заливные луга! Оба музея посетили с экскурсиями, очень увлекательно и познавательно!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️

    Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная
  • И
    Игорь
    4 июня 2023
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Добрый день! Экскурсия неплохая, только это фактически служба доставки до местных одоевских гидов. Было бы не плохо, если бы водитель
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    был побольше гидом и рассказал о тульском крае, о местности, через которую проезжаем. А так экскурсия это фактически доставка туда и обратно. Мы были на машине, и если бы знать куда "ткнуться" могли бы сами все это организовать. А экскурсии на месте интересные.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тула: один день на действующей ферме
  2. Из Тулы в Одоев - на родину слонов
  3. Чайная церемония и купаж на ферме
  4. Один день на действующей ферме
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 8 150. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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