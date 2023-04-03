Мастер-класс по чайному сбору из дикорастущих трав на ферме в Туле
Нечасто современному жителю удается окунуться в фермерскую жизнь, при этом полную цивилизации. Мы это исправляем! В этом мини-туре будем делать свой чайный сбор из местных дикорастущих трав. После вы можете взять его с собой или продегустировать у нас в ресторане. Также вы сможете насладиться свежим воздухом и отдыхом на природе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ферму с коровами
- Доильный цех
- Поля с дикорастущими травами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Весь путь от А до Я!
На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животными и заглянем в окошко доильного цеха. Также мы покажем вам незабываемый мастер-класс по чайному сбору из дикорастущих трав.
А после только отдых…
После экскурсии вы сможете насладиться полноценным обедом из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе. Чай и морс, суп, второе, салат, хлебная тарелка — все это будет в вашем распоряжении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по ферме
- Мастер-класс по чайному сбору
- Полноценный обед: чай/морс, суп, второе, салат, хлебная тарелка
- Место начала и завершения?
- Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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