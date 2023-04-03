Чайная церемония и купаж на ферме

Мастер-класс по чайному сбору из дикорастущих трав на ферме в Туле

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Нечасто современному жителю удается окунуться в фермерскую жизнь, при этом полную цивилизации. Мы это исправляем! В этом мини-туре будем делать свой чайный сбор из местных дикорастущих трав. После вы можете взять его с собой или продегустировать у нас в ресторане. Также вы сможете насладиться свежим воздухом и отдыхом на природе.
Чайная церемония и купаж на ферме
Чайная церемония и купаж на ферме
Чайная церемония и купаж на ферме
Чайная церемония и купаж на ферме
Чайная церемония и купаж на ферме
Чайная церемония и купаж на ферме
Ближайшие даты:
3
апр
4
апр
5
апр
6
апр
7
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апр
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апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Ферму с коровами
  • Доильный цех
  • Поля с дикорастущими травами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Весь путь от А до Я!
На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животными и заглянем в окошко доильного цеха. Также мы покажем вам незабываемый мастер-класс по чайному сбору из дикорастущих трав.

А после только отдых…

После экскурсии вы сможете насладиться полноценным обедом из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе. Чай и морс, суп, второе, салат, хлебная тарелка — все это будет в вашем распоряжении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по ферме
  • Мастер-класс по чайному сбору
  • Полноценный обед: чай/морс, суп, второе, салат, хлебная тарелка
Место начала и завершения?
Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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