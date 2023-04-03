Весь путь от А до Я!

На экскурсии мы пройдем весь путь от А до Я: узнаем, как образовалась ферма, посмотрим поля для заготовок корма, подоим корову, познакомимся с другими животными и заглянем в окошко доильного цеха. Также мы покажем вам незабываемый мастер-класс по чайному сбору из дикорастущих трав.

А после только отдых…

После экскурсии вы сможете насладиться полноценным обедом из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе. Чай и морс, суп, второе, салат, хлебная тарелка — все это будет в вашем распоряжении.