Что вы знаете о Туле? Скорее всего вы слышали о тульском прянике, тульском самоваре, Тульском оружейном заводе… Познакомитесь с городом мастеров поближе! За несколько часов вы прогуляетесь по историческому центру и Казанской набережной, услышите историю Тулы и увидите древний кремль.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы • Узнаете историю города мастеров.
- Пройдётесь по территории Тульского Кремля и раскроете его тайны и секреты.
- Ознакомитесь с Кремлёвским садом и загадаете желание у самого милого арт объекта Тулы.
- Узнаете историю обороны и почему Тула — это город-герой.
- Вы прогуляетесь по новейшей Тульской набережной и ознакомитесь с историей её появления.
• Заглянете в Музейный квартал и сфотографируетесь с памятником прянику. Организационные детали • Только внешний осмотр достопримечательностей • Экскурсия состоится при любой погоде • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде • Экскурсия начинается на площади Ленина Важная информация:
- Во время экскурсии мы не заходим внутрь зданий, только внешний осмотр.
- Экскурсия состоится при любой погоде.
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.
- Старт экскурсии на площади Ленина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Памятник Прянику
- Успенский собор (внешний осмотр)
- Тульский Кремль (внешний осмотр)
- Осадные дворы (внешний осмотр)
- Кремлёвский сад
- Казанская набережная
- Улица Металлистов
- Памятник Мосину и другие достопримечательности
- Услуги гида
- Билеты в Тульский Кремль: группа до 5 человек - 700 руб., группа более 5 человек - 250 руб. /взрослый, 200 руб. /школьный
- Питание, напитки, сувениры и др.
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Мосинский сквер
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Во время экскурсии мы не заходим внутрь зданий, только внешний осмотр
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- Старт экскурсии на площади Ленина
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на последних 30 из 132 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 ноя 2025
Владимир - очень артистичный молодой человек, рассказывает «в красках», с юмором! Строит экскурсию в формате диалога. Я первый раз за всю экскурсионную мою жизнь чувствовала себя спокойно и комфортно, отвечая
А
Анна
24 ноя 2025
Владимир - замечательный экскурсовод, делился интересными фактами и необычными историями. Экскурсия по Туле очень понравилась, приедем летом посетим другие места области. Всем рекомендуем.
И
Ирина
20 ноя 2025
Владимир Котов - какой-то невероятный гид! Его объем знаний неизмерим! Безумно интересно преподносит материал. Знает историю своей области и не только! Провел обширную экскурсию на территории Кремля и за пределами. С прекрасным чувством юмора и полной отдачей своему делу. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на неблагоприятную погоду. Рекомендую всем! Самая интересная экскурсия, на которой вы можете побывать!
М
Марина
17 ноя 2025
Экскурсовод Владимир провёл интересную экскурсию.. 2 часа прошли незаметно, и даже ненастная погода не испортила нам прекрасные впечатления от Тулы
Н
Надежда
14 ноя 2025
Отличная экскурсия по Туле с экскурсоводом Владимиром! Интересно, познавательно! Узнали много нового и интересного! Хочется вернутся в Тулу ещё раз!
О
Ольга
13 ноя 2025
Очень понравился город. Мы прошли по центральной улице, городскому саду, Кремлю, набережной и вернулись по "местному Арбату" (к сожалению не запомнилось название улицы). Очень понравился экскурсовод Владимир, молодой человек, который много знает о своем городе и сразу видно, что человек очень любит свой город. Спасибо за экскурсию.
П
Полина
12 ноя 2025
Владимир провел для нас 27.09.25 замечательную экскурсию! С интересом, душой и живо он рассказал о Туле, ее мастерах и предпринимателях прошлого, сделал акцент на главные достопримечательности, отвечал на вопросы и скрасил плохую погоду своей экскурсией для нас! А ещё в конце подарил подарочки и подсказал вкусные и интересные места в Туле, куда мы потом с удовольствием сходили.
и
иван
11 ноя 2025
Экскурсоводом у нас была Анастасия. Сразу же со знакомства Анастасия произвела на нас сильное впечатление своим задором и благожелательностью! Сама экскурсия нам очень понравилась. О кремле много было рассказано, но еще большее впечатление на нас произвела набережная напротив военного завода. Очень стильно, ярко и многонеобычно! Нам была рекомендована Ясная поляна. Сбегали, впечатлились и еще раз спасибо Анастасии!
Ю
Юрий
7 ноя 2025
Владимир Владимирович нас увлек на столько, что холод пробрал только к самому концу экскурсии) Получили массу положительных эмоций и узнали много интересного как о Туле в целом, так и о ее жителях, достопримечательностях, символах… Спасибо Владимиру Владимировичу за подарки! Очень вкусные) Рекомендую такую экскурсию тем, кто в Туле впервые однозначно!
К
Кононович
6 ноя 2025
Было прохладно! Остальное все понравилось!
Е
Епраксия
6 ноя 2025
Экскурсия была очень интересная! Владимир интересно нам рассказал и исторические факты, и юмористичные моменты из жизни Тулы и туляков, посоветовал куда ещё сходить, на что обратить внимание. Отвечал на все
Г
Гаврилова
4 ноя 2025
Отличная и познавательная экскурсия!!!! Два часа пролетели как один миг. Владимир прекрасно рассказал о истории города, показал основные достопримечательности, ответил на все наши вопросы. Теперь мы знаем много интересных фактов про прекрасный город Тулу!
П
Павел
4 ноя 2025
Увидели важные достопримечательности и услышали интересные рассказы про Тулу. Понравился Владимир, открытый и заинтересованный в истории родного города молодой человек. В конце экскурсии подарил вкусные подарки. Будем рекомендовать его друзьям. Спасибо большое!
Е
Елена
3 ноя 2025
Спасибо Владимиру! Очень познавательная и интересная экскурсия! Не смотря на дождь, было увлекательно, много фактов. А когда узнали возраст Владимира, то были приятно удивлены, что наша молодежь такая эрудированная! Два часа пролетели не заметно!
В
Вероника
3 ноя 2025
Владимир прекрасно провел нам экскурсию! Ответил на все наши вопросы и даже подарил приятный и неожиданный подарок!
Экскурсия была легкой для восприятия, а главное очень познавательной как история Тулы так и ее современный облик.
