Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы • Узнаете историю города мастеров.

Пройдётесь по территории Тульского Кремля и раскроете его тайны и секреты.

Ознакомитесь с Кремлёвским садом и загадаете желание у самого милого арт объекта Тулы.

Узнаете историю обороны и почему Тула — это город-герой.

Вы прогуляетесь по новейшей Тульской набережной и ознакомитесь с историей её появления.

Заглянете в Музейный квартал и сфотографируетесь с памятником прянику. Организационные детали • Только внешний осмотр достопримечательностей • Экскурсия состоится при любой погоде • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде • Экскурсия начинается на площади Ленина Важная информация:.

