Религиозные экскурсии по святым местам Тулы

Найдено 18 экскурсий в категории «Святые места» в Туле, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
«Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«Вы рассмотрите живописно расположенные на его территории Успенский и Богоявленский соборы и узнаете, какой из них художник Грабарь описал как «лебединая песня ярославских мастеров»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Рассмотрите кирпичные стены и башни, полюбуетесь Свято-Успенским и Богоявленским соборами, увидите торговые ряды и здание первой городской электростанции»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вам покажут храм Сергия Радонежского, оригинальный памятник тёще и главные заводы, которыми гордится город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Кроме того, мы раскроем, какую роль в истории тульских храмов сыграло купечество и всегда ли местные купцы с почтением относились к церкви»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Николо-Зарецкий храм с усыпальницей Демидовых — один из старейших в городе и хранящий немало тайн знаменитой династии оружейников»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
«Посетите Богоявленскую церковь — памятник архитектуры 18 века, где особое внимание уделим шатровой колокольне»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об её религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о строительстве тульского кремля, заглянете в старейшую Благовещенскую церковь и переместитесь во времени на Киевской улице»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«Одним из главных украшений площади является Успенский монастырь, который был упразднен еще в 1921 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
    Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
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    Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода.

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • А
    Алексанова
    19 мая 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Святые места»

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  1. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  2. Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
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  4. Детский квест в Тульском кремле
  5. Тульский кремль и Казанская набережная
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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