1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
«Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«Вы рассмотрите живописно расположенные на его территории Успенский и Богоявленский соборы и узнаете, какой из них художник Грабарь описал как «лебединая песня ярославских мастеров»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Рассмотрите кирпичные стены и башни, полюбуетесь Свято-Успенским и Богоявленским соборами, увидите торговые ряды и здание первой городской электростанции»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вам покажут храм Сергия Радонежского, оригинальный памятник тёще и главные заводы, которыми гордится город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Кроме того, мы раскроем, какую роль в истории тульских храмов сыграло купечество и всегда ли местные купцы с почтением относились к церкви»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Николо-Зарецкий храм с усыпальницей Демидовых — один из старейших в городе и хранящий немало тайн знаменитой династии оружейников»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
«Посетите Богоявленскую церковь — памятник архитектуры 18 века, где особое внимание уделим шатровой колокольне»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об её религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о строительстве тульского кремля, заглянете в старейшую Благовещенскую церковь и переместитесь во времени на Киевской улице»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«Одним из главных украшений площади является Успенский монастырь, который был упразднен еще в 1921 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ААлексанова19 мая 2024Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
- ООлеся19 мая 2024Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ЮЮрий16 мая 2024Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Святые места»
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