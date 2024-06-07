Экскурсии в Успенский собор Тулы

Найдено 8 экскурсий в категории «Успенский Собор» в Туле, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • А
    Алексанова
    19 мая 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!
  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
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    скорректирован под погодные условия (был сильный ветер). Ещё очень понравилось, что нам показали архивные фотографии города в разные времена. Всё понравилось, и обязательно попробуем другие маршруты в будущем!

    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
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    Тулы и заканчивая необыкновенным умением чётко и интересно изложить события! Именно таким и должен быть экскурсовод! Удачи ему в этом деле!

  • Е
    Евгения
    11 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
  • V
    Vasily
    6 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Успенский Собор»

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  1. Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
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  4. Тульский кремль и Казанская набережная
  5. По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Успенский Собор" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 100 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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