1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ААлексанова19 мая 2024Здравствуйте! Экскурсия познавательная, неутомительная, прошла на одном дыхании. Гид-экскурсовод Марина была внимательна, отвечала на вопросы, давала рекомендации, что еще и где можно посмотреть на определенные тематики. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
- ООлеся19 мая 2024Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
- ЮЮрий16 мая 2024Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!
- ВВера12 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
- ЕЕвгения11 мая 2024Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
- VVasily6 мая 2024Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Успенский Собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Успенский Собор" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 100 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Туле на 2024 год по теме «Успенский Собор», 322 ⭐ отзыва, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август