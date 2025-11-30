Добро пожаловать в Тулу — столицу пряников и сладких историй! На экскурсии мы пройдём по страницам кулинарных легенд.
Вас ждёт парад угощений: от тульского пряника и анковского пирога Толстых до воздушного белёвского зефира.
Каждое лакомство — это не просто десерт, а кусочек истории, который мы попробуем на вкус, запьём ароматным чаем и приправим интересными рассказами.
Описание экскурсии
Чем будем угощаться:
- Знаменитым медовым тульским пряником.
- Анковским пирогом, который очень любили в семье Льва Николаевича Толстого.
- Уникальной тульской жамкой.
- Булочкой–венёвкой, бережно хранящей секреты старинных рецептов города Венёва.
- Суворовскими конфетами, поражающими многообразием вкусов.
- Воздушным белёвским зефиром.
- Ароматной белёвской пастилой.
О чём поведём разговоры:
- Чем отличается тульский пряник от жамки.
- Почему пирог Толстых называется анковским.
- Кто придумал белёвскую пастилу и почему каждый рабочий день на фабрике начинался с чаепития.
- Для чего был нужен разгонный пряник.
- Какие тульские сладости особенно полезны для здоровья.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт в уютном и просторном помещении.
- Если у вас есть аллергия на определённые продукты питания, необходимо предупредить заранее.
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее впечатлений
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей впечатлений приглашает вас открыть для себя историю, которая хранится в каждом кусочке тульских сладостей. Девиз нашего музея — сладко расскажем, вкусно покажем! Вы познакомитесь с уникальными гастрономическими брендами региона —
