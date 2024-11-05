Приглашаем в литературное путешествие по Туле! Вы узнаете, почему центральную улицу города предлагали назвать именем Салтыкова-Щедрина. Увидите дом, где начиналась история «Анны Карениной». Раскроете, сколько известных тульских писателей носили одну фамилию. Услышите о приключениях памятника Пушкину на улицах города и многое другое.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Проспект Ленина. На главной магистрали города вас ждёт рассказ о трёх русских классиках. Вы услышите, какие невероятные приключения случились с памятником Пушкину, как описывает тульского губернатора Салтыков-Щедрин и что привело Льва Толстого в кабинеты зданий-близнецов 18 века.

Дом Глеба Успенского. В Туле сохранилось два дома, где жил автор известного сборника очерков «Нравы Растеряевой улицы». Вам предстоит выяснить, почему улицы, на которых они находятся, носят имена других литературных классиков. И есть ли среди них та самая Растеряева.

Улица Жуковского. На этой тихой улице вы увидите образец тульского деревянного зодчества, познакомитесь с героями романа известного советского писателя и отыщете дом, в котором их поселил автор.

Кварталы «Литературного заповедника». Вы полюбуетесь старинным Всехсвятским храмом. А также посмотрите на дома, где жили потомки Пушкина и где начиналась история романа «Анна Каренина».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт гид Марина — автор этой программы, тульская поэтесса и писательница-краевед.