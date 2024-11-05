Погулять по старинным улицам и прикоснуться к литературным сюжетам города
Приглашаем в литературное путешествие по Туле! Вы узнаете, почему центральную улицу города предлагали назвать именем Салтыкова-Щедрина. Увидите дом, где начиналась история «Анны Карениной». Раскроете, сколько известных тульских писателей носили одну фамилию. Услышите о приключениях памятника Пушкину на улицах города и многое другое.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Проспект Ленина. На главной магистрали города вас ждёт рассказ о трёх русских классиках. Вы услышите, какие невероятные приключения случились с памятником Пушкину, как описывает тульского губернатора Салтыков-Щедрин и что привело Льва Толстого в кабинеты зданий-близнецов 18 века.
Дом Глеба Успенского. В Туле сохранилось два дома, где жил автор известного сборника очерков «Нравы Растеряевой улицы». Вам предстоит выяснить, почему улицы, на которых они находятся, носят имена других литературных классиков. И есть ли среди них та самая Растеряева.
Улица Жуковского. На этой тихой улице вы увидите образец тульского деревянного зодчества, познакомитесь с героями романа известного советского писателя и отыщете дом, в котором их поселил автор.
Кварталы «Литературного заповедника». Вы полюбуетесь старинным Всехсвятским храмом. А также посмотрите на дома, где жили потомки Пушкина и где начиналась история романа «Анна Каренина».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид Марина — автор этой программы, тульская поэтесса и писательница-краевед.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 595 туристов
Добро пожаловать в Тулу и Тульскую область. Хочешь познать Россию — начни с Тулы! Окунуться в необыкновенную атмосферу нашего города помогу вам я, Светлана, и моя команда гидов. Все гиды читать дальше
делятся на две категории: профессиональные (те, что получили соответствующую профессию) и гиды по призванию (люди, которые не просто знают и любят свой родной город и край, но и постоянно открывают для себя и своих гостей много нового и интересного). Мы, те, что по призванию, поможем вам узнать Тулу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
5 ноя 2024
Мы не первый раз в Туле и в Тульской области. Конечно же, бывали и в музеях. Интересно, но всё статично. Не хватало жизни города. И именно это нам помогла увидеть, читать дальше
почувствовать Марина на прогулке «Литературная Тула». Потому что истории жизни писателей, поэтов, связанных с городом, в ее рассказах переплетались с культурой и бытом горожан. Проходя по тихим, уютным улицам «литературного заповедника» Марина вспоминала и о людях, много сделавших для Тулы. За короткий промежуток мы «перемещались» из XIX века в XX и обратно. Невероятное количество пересечений (раскрою только одно из них и очень кратко: мы все знаем о дружбе А. С. Пушкина и А. Дельвига, так вот, в Туле в одном банке служили их потомки). Марина не просто экскурсовод, она – Поэт. Добавьте к этому ее любовь к Туле. Именно поэтому истории ее бесконечны. Их не хотелось прерывать вопросами. А еще эта любовь заразительна. Марина открыла для нас несколько новых имен. Одно из них - Москвин Николай Яковлевич. Уже после экскурсии мы начали искать информацию о нем. «Выбрали» его книги, которые хотим прочитать. Открытие наше, благодаря Марине, что жена Н. Я. Москвина оставила воспоминания, где среди их знакомых – М. И. Цветаева. Спасибо Вам, Марина! Мы получили от нашей поездки гораздо больше, чем рассчитывали!