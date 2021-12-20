Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями Тулы. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но посещение музеев в помещении всегда доступно.

Экскурсия по Туле - это уникальная возможность познакомиться с местами, связанными с великими русскими писателями. Посетители узнают о жизни и творчестве Толстого, Пушкина, Салтыкова-Щедрина и других классиков. Прогулка по историческим улицам, посещение усадьбы Вересаева и Музея чаепития с коллекцией самоваров оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей литературы и истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Литературный перекресток

На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы. Я расскажу не одну любопытную историю о памятнике скульптора Роберта Баха, посвященном 100-летию со дня рождения Пушкина. И покажу прекрасно сохранившиеся здания 19 века, где Лев Толстой работал канцелярским служащим, а Салтыков-Щедрин возглавлял казённую палату.

История Дома Дворянского собрания

Гуляя по Дворянской улице, вы осмотрите старинное здание — важный объект культурного наследия Тулы. Поговорим о роли тульских дворян в истории знаменитой Крестьянской реформы и знаковом собрании 1859 года, на котором они приняли решение о необходимости отмены крепостного права — среди дворянских автографов стояла и подпись графа Л. Н. Толстого. Кроме того, вы узнаете где была репетиция спектакля

«Плоды просвещения».

Усадьба Вересаева

Отечественный прозаик, литературный критик и пушкинист родился в нашем городе; папа — известный врач, мама — организатор первого в России детского сада. Вы посетите дом-музей Вересаева-Смидовичей — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы. Прогуляетесь по территории имения и познакомитесь с интерьерами дворянского дома. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и поиграете в детские игры, описанные Вересаевым в «Воспоминаниях» — «врешеньки-врешь» и «рекрутский набор». А также откроете рецепт семейного напитка Смидовичей — оршады.

Тула Успенского

На бывшей Растеряевой улице я расскажу, какое отношение имеет улица Металлистов к очерку Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» и объясню, почему туляки воскликнули: «Неправда! Это не про наш город Тулу написано!»

Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и при желании попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями.

Организационные детали