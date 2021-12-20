Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Экскурсия по Туле - это уникальная возможность познакомиться с местами, связанными с великими русскими писателями. Посетители узнают о жизни и творчестве Толстого, Пушкина, Салтыкова-Щедрина и других классиков.
Прогулка по историческим улицам, посещение усадьбы Вересаева и Музея чаепития с коллекцией самоваров оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей литературы и истории
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями Тулы. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но посещение музеев в помещении всегда доступно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Пушкину
Дом Дворянского собрания
Усадьба Вересаева
Музей чаепития
Описание экскурсии
Литературный перекресток
На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы. Я расскажу не одну любопытную историю о памятнике скульптора Роберта Баха, посвященном 100-летию со дня рождения Пушкина. И покажу прекрасно сохранившиеся здания 19 века, где Лев Толстой работал канцелярским служащим, а Салтыков-Щедрин возглавлял казённую палату.
История Дома Дворянского собрания
Гуляя по Дворянской улице, вы осмотрите старинное здание — важный объект культурного наследия Тулы. Поговорим о роли тульских дворян в истории знаменитой Крестьянской реформы и знаковом собрании 1859 года, на котором они приняли решение о необходимости отмены крепостного права — среди дворянских автографов стояла и подпись графа Л. Н. Толстого. Кроме того, вы узнаете где была репетиция спектакля «Плоды просвещения».
Усадьба Вересаева
Отечественный прозаик, литературный критик и пушкинист родился в нашем городе; папа — известный врач, мама — организатор первого в России детского сада. Вы посетите дом-музей Вересаева-Смидовичей — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы. Прогуляетесь по территории имения и познакомитесь с интерьерами дворянского дома. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и поиграете в детские игры, описанные Вересаевым в «Воспоминаниях» — «врешеньки-врешь» и «рекрутский набор». А также откроете рецепт семейного напитка Смидовичей — оршады.
Тула Успенского
На бывшей Растеряевой улице я расскажу, какое отношение имеет улица Металлистов к очерку Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» и объясню, почему туляки воскликнули: «Неправда! Это не про наш город Тулу написано!»
Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и при желании попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте с местом для гида или пешком с использованием общественного транспорта
Дополнительно оплачиваются билеты в дом-музей Вересаева — экскурсия по усадьбе — 1250 ₽ за группу до 5 человек
По договоренности экскурсия может быть проведена в другие дни недели
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля, к здания музея Гармони
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12983 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Очень содержательная и интересная экскурсия. Даже жаль, что она закончилась, но нельзя же объять необъятное)). Знания и увлечённость экскурсовода Светланы Михайловны просто поражают! Всем советуем - не пожалеете!
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Мария
Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень читать дальшеуменьшить
интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!
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Л
Луиза
Очень познавательная экскурсия! Все понравилось!)) Очень грамотный и знающий экскурсовод, интересно рассказывает и знает ответы на все вопросы))) Несмотря на то, что экскурсия называется «Тула и классики русской литературы», помимо литературного аспекта, затрагивается много интересных исторических моментов. В общем, полное погружение в атмосферу города и расширение кругозора обеспечено))
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Анастасия
С удовольствием погуляли по Туле (взрослые и подросток 12-ти лет), узнали много интересного из жизни города и об известных людях, связанных с этим городом. Общение с Ольгой было позитивным и легким! Рекомендуем экскурсию!
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В
Варвара
Экскурсия великолепная. Прекрасный экскурсовод Ольга много успела показать, несмотря на вдруг вернувшуюся зиму. Рассказ очень интересный, узнали много, о чем раньше не знали. Спасибо!
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А
Анна
Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
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