Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Тула и классики русской литературы

Авторская прогулка по историко-литературным местам с погружением в дворянскую эпоху города

Ольга
Ольга – представитель из Тулы
В Туле живут воспоминания о Толстом, Пушкине и Салтыкове-Щедрине, Вересаеве и Успенском.

Вы откроете места, где они жили и работали.

Погрузитесь в мир дворянского быта в единственной сохранившейся городской усадьбе.

А также увидите знаковое здание, где местные дворяне с графом Л.

Н.

Толстым подписали соглашение об отмене крепостного права.

И посетите Музей 🖼 чаепития с коллекцией самоваров.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы

Что вас ожидает

Литературный перекресток
На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы. Я расскажу не одну любопытную историю 📖 о памятнике скульптора Роберта Баха, посвященном 100-летию со дня рождения Пушкина. И покажу прекрасно сохранившиеся здания 19 века, где Лев Толстой работал канцелярским служащим, а Салтыков-Щедрин возглавлял казённую палату.

История Дома Дворянского собрания
Гуляя по Дворянской улице, вы осмотрите старинное здание — важный объект культурного наследия Тулы. Поговорим о роли тульских дворян в истории знаменитой Крестьянской реформы и знаковом собрании 1859 года, на котором они приняли решение о необходимости отмены крепостного права — среди дворянских автографов стояла и подпись графа Л. Н. Толстого. Кроме того, вы узнаете о толстовском спектакле «Плоды просвещения», поставленном в этом историческом доме.

Усадьба Вересаева
Отечественный прозаик, литературный критик и пушкинист родился в нашем городе в семье известного врача и организатора первого в России детского сада. Вы посетите дом-музей Вересаева — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы. Прогуляетесь 👣 по территории имения и познакомитесь с интерьерами дворянского дома. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и поиграете в детские игры, описанные Вересаевым в «Воспоминаниях» — «врешеньки-врешь» и «рекрутский набор». А также откроете рецепт семейного напитка Смидовичей — оршады.

Тула Успенского
Кроме того, я покажу памятник Успенского — писателя, также родившегося в Туле. А на бывшей Растеряевой улице расскажу об очерках Глеба Ивановича «Нравы Растеряевой улицы» и объясню, почему туляки воскликнули: «Неправда! Это не про наш город 🏙️ Тулу написано!»

Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей 🖼 чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на транспорте заказчика или арендованном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в дом-музей Вересаева — 80-150 руб. /человека, экскурсия ⛳ по усадьбе — 500 руб. /группу до 5 человек; чаепитие ~ 200 руб. /человека
  • По договоренности экскурсия может быть проведена в другие дни недели
Начало и место завершения
🚩 на проспекте Ленина
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы
Тула и классики русской литературы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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