Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Литературный перекресток

На пересечении улиц Пушкинской и проспекта Ленина вы обнаружите сразу несколько исторических мест, связанных с классиками русской литературы. Я расскажу не одну любопытную историю 📖 о памятнике скульптора Роберта Баха, посвященном 100-летию со дня рождения Пушкина. И покажу прекрасно сохранившиеся здания 19 века, где Лев Толстой работал канцелярским служащим, а Салтыков-Щедрин возглавлял казённую палату.

История Дома Дворянского собрания

Гуляя по Дворянской улице, вы осмотрите старинное здание — важный объект культурного наследия Тулы. Поговорим о роли тульских дворян в истории знаменитой Крестьянской реформы и знаковом собрании 1859 года, на котором они приняли решение о необходимости отмены крепостного права — среди дворянских автографов стояла и подпись графа Л. Н. Толстого. Кроме того, вы узнаете о толстовском спектакле «Плоды просвещения», поставленном в этом историческом доме.

Усадьба Вересаева

Отечественный прозаик, литературный критик и пушкинист родился в нашем городе в семье известного врача и организатора первого в России детского сада. Вы посетите дом-музей Вересаева — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы. Прогуляетесь 👣 по территории имения и познакомитесь с интерьерами дворянского дома. Погрузитесь в атмосферу старинных балов и поиграете в детские игры, описанные Вересаевым в «Воспоминаниях» — «врешеньки-врешь» и «рекрутский набор». А также откроете рецепт семейного напитка Смидовичей — оршады.

Тула Успенского

Кроме того, я покажу памятник Успенского — писателя, также родившегося в Туле. А на бывшей Растеряевой улице расскажу об очерках Глеба Ивановича «Нравы Растеряевой улицы» и объясню, почему туляки воскликнули: «Неправда! Это не про наш город 🏙️ Тулу написано!»

Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей 🖼 чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями.

Организационные детали