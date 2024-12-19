Вы пройдёте по городу традиционным экскурсионным маршрутом, но услышите рассказ о знаковых местах и исторических событиях в стихах.
Вы не просто узнаете много интересного об оружейной столице России, но и почувствуете, какая тонкая лирическая душа у города мастеров-металлистов. Поэтическое повествование будет сочетаться с точностью и достоверностью фактов.
Вы не просто узнаете много интересного об оружейной столице России, но и почувствуете, какая тонкая лирическая душа у города мастеров-металлистов. Поэтическое повествование будет сочетаться с точностью и достоверностью фактов.
Описание экскурсии
Узнать об истории Тулы старинной,
Исследовать каждый культурный объект,
Во всём разобраться поможет Марина,
Наш тульский писатель, поэт, краевед.
На экскурсии:
- Вы полюбуетесь храмом, которым восхищался российский император
- Побываете на месте, где сходятся три тульские легенды
- Оцените музейный квартал «с лица и с изнанки»
- Узнаете, где прячется подкованная блоха
- Увидите тульский пряник, который «выпечен» специально для фотосессий
- Познакомитесь с историей самой готической православной церкви Тулы
- Выясните секреты средневековой крепости
Организационные детали
- Авторскую экскурсию проводит Марина Фомина — тульский поэт, автор поэтических сборников и сказок для взрослых, краевед, автор краеведческих книг
- Можем изменить время проведения экскурсии на более удобное для вас
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 604 туристов
Добро пожаловать в Тулу и Тульскую область. Хочешь познать Россию — начни с Тулы! Окунуться в необыкновенную атмосферу нашего города помогу вам я, Светлана, и моя команда гидов. Все гидыЗадать вопрос
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