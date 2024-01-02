Отель "Москва" расположен в центре города Тула. Вы сможете добраться пешком от отеля до железнодорожной станции Тула всего за 5 минут. Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi и телевизор с кабельными каналами.

Каждый из красочных номеров отеля располагает собственной ванной комнатой, рабочим столом и холодильником. Все номера оформлены в индивидуальном стиле и украшены прекрасными картинами.

К числу прочих удобств отеля относятся бар с широким ассортиментом напитков и яркое кафе, где подается континентальный завтрак и блюда европейской кухни. По вашему запросу может быть предоставлен упакованный ланч.

Расстояние от отеля до таких впечатляющих достопримечательностей, как Тульский кремль составляет 3 км.