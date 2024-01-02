Новогодние праздники в Туле

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В новогодней Туле всё особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, гигантские ёлки и уличные инсталляции с тульским колоритом.

А ещё яркие украшения, огни, шоу, музыка! Мы остановимся недалеко от центра Тулы, поучаствуем в новогодней ярмарке, познакомимся с арсеналом тульского оружия и звучанием тульской гармошки. И, конечно, попробуем местных вкусностей!
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Тульское гостеприимство
Тульское гостеприимство
Заглянем на ярмарку и при желании отведаем вкусных местных сладостей
Погружение в историю
Погружение в историю
Побываем в музее оружия и музыкальной гармони. Станем сами участниками небольшого шоу!
Ясная Поляна
Ясная Поляна
Нас ждёт интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием и катанием на лошадях!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"

Самостоятельное прибытие в гостиницу. Вещи можно оставить в камере хранения.

11.00 Встреча у памятника Демидову в Заречье.

11.30-12.00 Небольшая обзорная экскурсия «Тула оружейная».

Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.

Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.

12.00-13.30 Экскурсия в музей оружия.

Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.

14.00-14.30 Обед в ресторане.

14.30-15.00 Продолжение обзорной экскурсии. Посещение нового городского пространства «Искра».

Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.

16.00-17.00 Экскурсия в музей гармони «Деда Филимона».

Новогодняя программа. В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.

Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини-оркестр!

Размещение в гостинице после 14.00.

Свободное время в центре города.

Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"
2 день

Зимняя экскурсия по Ясной Поляне

Завтрак в гостинице.

10.00 Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.

Поездка в Ясную Поляну.

Новогодняя зимняя экскурсия по усадьбе. Насладитесь атмосферой и духом Ясной Поляны (без посещения дома писателя).

Вы увидите дом Толстого, флигель Кузьминских. В рамках осмотра центральной части заповедника познакомитесь с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, прудами.

Интерактивная программа в кучерской избе. Чаепитие.

Участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов.

Обед в кафе Прешпект.

16.00 Возвращение в Тулу.

Окончание программы.

Зимняя экскурсия по Ясной ПолянеЗимняя экскурсия по Ясной ПолянеЗимняя экскурсия по Ясной ПолянеЗимняя экскурсия по Ясной ПолянеЗимняя экскурсия по Ясной Поляне

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Объект размещенияВзрослыйСкидка детям до 14 лет
на осн. местена доп. месте
Москва 2*10180
Европейский 3*
(гарантия)		108805001000
Подворье 2*
(гарантия)		10950
Ключи 3*
(гарантия)		11200
Черниковский 3*11700
Профит 4*
(гарантия)		12500
Тульский Левша 3*12850
София 4* 12950

SK Royal 5*

Тургенев 5*

Дворянское собрание

под запрос

Доплата за одноместное размещение — под запрос.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Москва»

1 ночь

Отель "Москва" расположен в центре города Тула. Вы сможете добраться пешком от отеля до железнодорожной станции Тула всего за 5 минут. Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi и телевизор с кабельными каналами.

Каждый из красочных номеров отеля располагает собственной ванной комнатой, рабочим столом и холодильником. Все номера оформлены в индивидуальном стиле и украшены прекрасными картинами.

К числу прочих удобств отеля относятся бар с широким ассортиментом напитков и яркое кафе, где подается континентальный завтрак и блюда европейской кухни. По вашему запросу может быть предоставлен упакованный ланч.

Расстояние от отеля до таких впечатляющих достопримечательностей, как Тульский кремль составляет 3 км.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Отель «Европейский»

1 ночь

Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.

Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»

Гостиница «Подворье»

1 ночь

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Отель «Черниковский»

1 ночь

Исторический центр у Кремля.

Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»

Отель «Тульский Левша»

1 ночь

Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.

По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.

В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.

Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.

Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»

Гостиница «София»

1 ночь

Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).

Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Отель «Профит»

1 ночь

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
  • Доп. питание
  • Другие расходы — при желании:сувенирыдоплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Какую ещё информацию мне нужно знать о туре?

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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