А ещё яркие украшения, огни, шоу, музыка! Мы остановимся недалеко от центра Тулы, поучаствуем в новогодней ярмарке, познакомимся с арсеналом тульского оружия и звучанием тульской гармошки. И, конечно, попробуем местных вкусностей!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра", музей гармони "Деда Филимона"
Самостоятельное прибытие в гостиницу. Вещи можно оставить в камере хранения.
11.00 Встреча у памятника Демидову в Заречье.
11.30-12.00 Небольшая обзорная экскурсия «Тула оружейная».
Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.
Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.
12.00-13.30 Экскурсия в музей оружия.
Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.
14.00-14.30 Обед в ресторане.
14.30-15.00 Продолжение обзорной экскурсии. Посещение нового городского пространства «Искра».
Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.
16.00-17.00 Экскурсия в музей гармони «Деда Филимона».
Новогодняя программа. В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.
Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини-оркестр!
Размещение в гостинице после 14.00.
Свободное время в центре города.
Зимняя экскурсия по Ясной Поляне
Завтрак в гостинице.
10.00 Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.
Поездка в Ясную Поляну.
Новогодняя зимняя экскурсия по усадьбе. Насладитесь атмосферой и духом Ясной Поляны (без посещения дома писателя).
Вы увидите дом Толстого, флигель Кузьминских. В рамках осмотра центральной части заповедника познакомитесь с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, прудами.
Интерактивная программа в кучерской избе. Чаепитие.
Участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов.
Обед в кафе Прешпект.
16.00 Возвращение в Тулу.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Объект размещения
|Взрослый
|Скидка детям до 14 лет
|на осн. месте
|на доп. месте
|Москва 2*
|10180
|Европейский 3*
(гарантия)
|10880
|500
|1000
|Подворье 2*
(гарантия)
|10950
|Ключи 3*
(гарантия)
|11200
|Черниковский 3*
|11700
|Профит 4*
(гарантия)
|12500
|Тульский Левша 3*
|12850
|София 4*
|12950
SK Royal 5*
Тургенев 5*
Дворянское собрание
|под запрос
Доплата за одноместное размещение — под запрос.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Отель "Москва" расположен в центре города Тула. Вы сможете добраться пешком от отеля до железнодорожной станции Тула всего за 5 минут. Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi и телевизор с кабельными каналами.
Каждый из красочных номеров отеля располагает собственной ванной комнатой, рабочим столом и холодильником. Все номера оформлены в индивидуальном стиле и украшены прекрасными картинами.
К числу прочих удобств отеля относятся бар с широким ассортиментом напитков и яркое кафе, где подается континентальный завтрак и блюда европейской кухни. По вашему запросу может быть предоставлен упакованный ланч.
Расстояние от отеля до таких впечатляющих достопримечательностей, как Тульский кремль составляет 3 км.
Отель «Европейский»
Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Отель «Черниковский»
Исторический центр у Кремля.
Отель «Тульский Левша»
Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.
По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.
В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.
Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.
Гостиница «София»
Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.
Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).
Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
- Доп. питание
- Другие расходы — при желании:сувенирыдоплата за одноместное размещение
- Место начала и завершения?
- Россия, Тула
- Какую ещё информацию мне нужно знать о туре?
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору