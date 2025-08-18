Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В Тульской области сохранился толстовский дух, ведь в этих краях писатель провёл большую часть жизни вместе со своей семьёй.



Давайте вместе отправимся туда, где Толстой жил и творил в окружении самых близких, и прогуляемся по местам, где завершилось последнее путешествие Льва Николаевича.

Описание экскурсии Родовое имение Льва Толстого Каждый из нас ещё со школьной парты слышал про Ясную поляну. Этот провинциальный уголок в Тульской области известен далеко за пределами нашей страны. Гений русской литературы, просветитель, боевой офицер, почетный академик — Лев Николаевич Толстой здесь родился, прожил большую часть своей жизни и написал множество своих произведений. Писатель считается одним из крупнейших представителей реалистического направления в мировой литературе. Во время нашей экскурсии по памятным толстовским местам, вы сможете получить всестороннее представление о жизни и творчестве знаменитого писателя. Тропою гения Пройдя теми же тропами, мимо хозяйственных построек и флигеля Кузминских, мимо белокаменных башенок — символа Ясной Поляны, прогуливаясь по знаменитой аллее Прешпект, поглядев на отражение облаков и деревьев в гладе полузаросшего Нижнего пруда со сказочными мостками, и в огромном зеркале Большого пруда и наконец, заглянув в двухэтажный дом с застывшим интерьером, будто Лев Толстой его только-только покинул, вы сможете «перенестись» в прошлую эпоху, на страницы произведений писателя. Кроме того, помочь узнать больше о Льве Толстом, вам сможет экскурсовод, который поделиться с вами своими знаниями и покажет семейное кладбище Толстых в Кочаках, где у алтарной части храма расположен фамильный склеп Толстых, на станции «Козлова Засека», вас будет ждать экскурсия по выставке «Железная дорога Льва Толстого», а на станции «Ясенки» — историко-культурный комплекс, посвященный Л. Н. Толстому и героям Отечественной войны 1812 года. А в завершении прогулки, с помощью современных технологий — мультимедийного проекта «Дом_пробел»: реконструкция дома Л. Толстоговы, вы увидите визуализацию экстерьера и интерьера утраченных объектов. Поверьте, скучать не придётся, экскурсия проходит с викторинами и играми, без сухих фактов.

Экскурсия проводится: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Время начала на выбор с 09:30 до 11:30. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усадьба «Ясная поляна»

Семейный некрополь Кочаки

Историческая железнодорожная станция Что включено Услуги гида

Транспорт (при выборе опции с транспортом гида)

Входные билеты в музеи (опционально) Что не входит в цену Транспорт (при выборе опции с транспортом туриста)

Входные билеты в музеи (опционально) Где начинаем и завершаем? Начало: Тульская область, Щекинский район, деревня Ясная Поляна, музейная парковка, https://yandex. ru/maps Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Время начала на выбор с 09:30 до 11:30. Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.