В Тульской области сохранился толстовский дух, ведь в этих краях писатель провёл большую часть жизни вместе со своей семьёй.
Давайте вместе отправимся туда, где Толстой жил и творил в окружении самых близких, и прогуляемся по местам, где завершилось последнее путешествие Льва Николаевича.
Описание экскурсииРодовое имение Льва Толстого Каждый из нас ещё со школьной парты слышал про Ясную поляну. Этот провинциальный уголок в Тульской области известен далеко за пределами нашей страны. Гений русской литературы, просветитель, боевой офицер, почетный академик — Лев Николаевич Толстой здесь родился, прожил большую часть своей жизни и написал множество своих произведений. Писатель считается одним из крупнейших представителей реалистического направления в мировой литературе. Во время нашей экскурсии по памятным толстовским местам, вы сможете получить всестороннее представление о жизни и творчестве знаменитого писателя. Тропою гения Пройдя теми же тропами, мимо хозяйственных построек и флигеля Кузминских, мимо белокаменных башенок — символа Ясной Поляны, прогуливаясь по знаменитой аллее Прешпект, поглядев на отражение облаков и деревьев в гладе полузаросшего Нижнего пруда со сказочными мостками, и в огромном зеркале Большого пруда и наконец, заглянув в двухэтажный дом с застывшим интерьером, будто Лев Толстой его только-только покинул, вы сможете «перенестись» в прошлую эпоху, на страницы произведений писателя. Кроме того, помочь узнать больше о Льве Толстом, вам сможет экскурсовод, который поделиться с вами своими знаниями и покажет семейное кладбище Толстых в Кочаках, где у алтарной части храма расположен фамильный склеп Толстых, на станции «Козлова Засека», вас будет ждать экскурсия по выставке «Железная дорога Льва Толстого», а на станции «Ясенки» — историко-культурный комплекс, посвященный Л. Н. Толстому и героям Отечественной войны 1812 года. А в завершении прогулки, с помощью современных технологий — мультимедийного проекта «Дом_пробел»: реконструкция дома Л. Толстоговы, вы увидите визуализацию экстерьера и интерьера утраченных объектов. Поверьте, скучать не придётся, экскурсия проходит с викторинами и играми, без сухих фактов.
Экскурсия проводится: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Время начала на выбор с 09:30 до 11:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба «Ясная поляна»
- Семейный некрополь Кочаки
- Историческая железнодорожная станция
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе опции с транспортом гида)
- Входные билеты в музеи (опционально)
Что не входит в цену
- Транспорт (при выборе опции с транспортом туриста)
- Входные билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тульская область, Щекинский район, деревня Ясная Поляна, музейная парковка, https://yandex. ru/maps
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Время начала на выбор с 09:30 до 11:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 авг 2025
Лучшая экскурсия, на которой я была! А Татьяна, наш экскурсовод, лучшая в своем деле! Влюблена в Толстого и Ясную Поляну, цитирует произведения, голос и речь - просто песня! Она так
M
Maxim
8 авг 2025
7 августа 2025 года посетили Ясную Поляну. Первое, что посетили Свято-Никольский храм и некрополь семьи Толстых. Экскурсию провела профессионал своего дела Татьяна. Замечательный экскурсовод, интересный рассказ, много нового и интересного узнали. Посмотрели много красивых мест. Рекомендую эту экскурсию всем.
А
Анжелика
31 июл 2025
Замечательный профессиональный гид Татьяна провела с нами незабываемый день в Ясной Поляне. Она смогла оживить для нас эти места. С такой любовью и душой проведенная экскурсия навсегда изменила представление нашей
Е
Елена
9 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Екатерина как организатор всё объяснила и спланировала наше передвижение с учётом наших пожеланий.
Экскурсовод Татьяна провела замечательную и познавательную экскурсию. Влюблённая в своё дело, она очень ярко и всеоъемлюще рассказывала нам про творчество и жизнь Л. Н. Толстого. Всë очень понравилось! Спасибо!
М
Маргаритааргарита
11 апр 2025
Мы жители блокадного Ленинграда провели в Туле 3 дня. Самые яркие и запоминающиеся впечатления мы получили во время экскурсии Евгении в Ясную Поляну. рассказывая о жизни Л. Н. Евгения по
С
Столбова
15 окт 2024
Добрый день
Прекрасный экскурсовод влюблённый в творчество Л. Толстого.
Рекомендую всем познакомиться в Евгенией и получить удовольствие от программы "Ясная Поляна"
М
Марина
27 сен 2024
Все круто
И
Ирина
22 сен 2024
Провели замечательный день 21 сентября Спасибо Евгении за интересную и насыщенную экскурсию по знаковым местам Л. Н. Толстого. Познакомились с храмом и некрополем в Кочаках, с музееями на станциях последней поездки писателя.
Р
Рычагова
18 авг 2024
Великолепно, удивительно интересная экскурсия. Все понравилось. Мы в полном восторге.
С
СТЕРЛИКОВА
9 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Евгения интересно играмоиео рассказывала о жизни и творчестве Толстого, дополняла рассказ фотографиями. Кроме Ясной Поляны посетили ст. Щёкино, Козлову Засеку. Очень впечатлил кладбища, где похоронеы члены семьи Толстого. Хочется отметить и водителя Владимира,как человека, знающего и любящего город Тула.
А
Анна
4 авг 2024
Нам очень повезло с экскурсоводом. Мы услышали замечательную историю, посмотрели и прикоснулись к истории и прошлому. Екатерина замечательно рассказывает, увлекательно. Отвечает на все вопросы. Все логично в маршруте. Мы довольны.
Н
Наталья
28 июл 2024
На удивление подростки (13, 14 лет) были заинтересованы экскурсией. Это не всегда бывает. Очень интересный рассказ о династии Толстых. Рекомендую.
Т
Татьяна
20 июл 2024
Мы отправились из Тулы на хорошем внедорожнике с кондиционером, что важно при +32. По дороге гид Евгения успела посвятить нас в историю Ясной Поляны (и не только). Прибыли к храму
С
Сергей
30 мая 2024
Лучше быть не может!
Евгения - лучший экскурсовод!
С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
М
Марина
26 фев 2024
Спасибо Елизавете за очень насыщенную подробную и интересную экскурсию по Ясной поляне. Получили массу удовольствия от рассказа и общения с очень приятным, компетентным экскурсоводом!
Входит в следующие категории Тулы
