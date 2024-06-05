Выставки Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Туле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«На выставке самоваров вы узнаете о тонкостях производства и видах этого устройства»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и при желании попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«А при желании посетите замечательные музеи Филимоновской игрушки и выставку авторского кружева народного мастера России»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • А
    Анастасия
    19 марта 2024
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Отличная организация, дети, да и я в восторге от музея советской игрушки.
  • Г
    Галина
    9 июля 2023
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная обзорная экскурсия и отличный
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    гид, очень интересно рассказывала! Вкусная еда. Очень красиво! Рекомендую предварительно выбрать дополнительные музеи, так как не везде можно успеть взять экскурсию. Мы посетили музей кружев, и музей Мирковича (там кстати проводят чаепития - предварительное бронирование с великолепным видом на реку Упу и заливные луга! Оба музея посетили с экскурсиями, очень увлекательно и познавательно!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️

    Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. ПрекраснаяОтличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная
  • И
    Игорь
    4 июня 2023
    Из Тулы в Одоев - на родину слонов
    Добрый день! Экскурсия неплохая, только это фактически служба доставки до местных одоевских гидов. Было бы не плохо, если бы водитель
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    был побольше гидом и рассказал о тульском крае, о местности, через которую проезжаем. А так экскурсия это фактически доставка туда и обратно. Мы были на машине, и если бы знать куда "ткнуться" могли бы сами все это организовать. А экскурсии на месте интересные.

  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!
  • Е
    Евгения
    15 мая 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Экскурсия была потрясающая, гид - Юля, замечательный человек. Очень много знает, интересно рассказывает. Все быстро, четко, организованно. Начали с переходной экскурсии, затем посетили Музей самоваров, Музей гармошки- это был полный восторг, в завершении лепили и пекли пряники. Очень понравилось, СПАСИБО!!!
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Понравились все мастер-классы, экскурсии, все с энтузиазмом и с душой.
  • А
    Анна
    4 января 2023
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
  • И
    Ирина
    31 октября 2022
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.))) НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
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    музеем почему-то не договорились и нас там никто не ждал (((все закончилось хорошо, экскурсовод уговорила музейных работников не уходить домой (был конец рабочего дня), а все-таки провести для нас замечательную экскурсию все-таки. Но было неприятно ((((

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
  2. Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
  3. Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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