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был побольше гидом и рассказал о тульском крае, о местности, через которую проезжаем. А так экскурсия это фактически доставка туда и обратно. Мы были на машине, и если бы знать куда "ткнуться" могли бы сами все это организовать. А экскурсии на месте интересные.