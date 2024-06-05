1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«На выставке самоваров вы узнаете о тонкостях производства и видах этого устройства»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«Вспоминая Тулу литературную, заглянем в Музей чаепития, где вы полюбуетесь выставкой самоваров частного коллекционера Дмитрия Рогова и при желании попробуете удивительно вкусный чай из самовара с тульскими сладостями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«А при желании посетите замечательные музеи Филимоновской игрушки и выставку авторского кружева народного мастера России»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ААнастасия19 марта 2024Отличная организация, дети, да и я в восторге от музея советской игрушки.
- ГГалина9 июля 2023Отличная организация. Удобный Ниссан, прекрасный рассказ Сергея по дороге в Одоев, яркие фото с юмором. Прекрасная обзорная экскурсия и отличный
- ИИгорь4 июня 2023Добрый день! Экскурсия неплохая, только это фактически служба доставки до местных одоевских гидов. Было бы не плохо, если бы водитель
- ООльга29 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!
- ЕЕвгения15 мая 2023Экскурсия была потрясающая, гид - Юля, замечательный человек. Очень много знает, интересно рассказывает. Все быстро, четко, организованно. Начали с переходной экскурсии, затем посетили Музей самоваров, Музей гармошки- это был полный восторг, в завершении лепили и пекли пряники. Очень понравилось, СПАСИБО!!!
- ТТатьяна9 апреля 2023Понравились все мастер-классы, экскурсии, все с энтузиазмом и с душой.
- ААнна4 января 2023Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
- ИИрина31 октября 2022Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.))) НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Выставки»
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