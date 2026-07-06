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О Ольга Благодарим за прекрасную экскурсию, позволившую пройти по старинным улицам и узнать Тулу с непривычной стороны, скорректировать сложившиеся стереотипы! Наш гид Мария - знающий, глубоко заинтересованный, болеющий за судьбу старинных зданий города специалист-историк, но, кроме того - она одна из тех, кто борется за сохранение и спасает эти замечательные памятники. Некоторые истории трогали до слёз. Спасибо за знания и атмосферу! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Мы любим Тулу! Это путешествие стало, пожалуй, самым незабываемым. Александра - очень позитивный и жизнерадостный человек! Она заразила нас своим лучезарным настроением и любовью к городу. Хочется возвращаться в Тулу вновь и вновь! Одного дня оказалось мало, чтобы увидеть даже половину достопримечательностей. Отличный город, богатая история, красивые здания. Обязательно приедем ещё!! Спасибо, Саша! Желаем вам всего наилучшего! Вы - супер. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Мы любим Тулу! Это путешествие стало, пожалуй, самым незабываемым. Александра - очень позитивный и жизнерадостный человек! Она заразила нас своим лучезарным настроением и любовью к городу. Хочется возвращаться в Тулу вновь и вновь! Одного дня оказалось мало, чтобы увидеть даже половину достопримечательностей. Отличный город, богатая история, красивые здания. Обязательно приедем ещё!! Спасибо, Саша! Желаем вам всего наилучшего! Вы - супер. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

t tatdutova У нас осталась масса положительный впечатлений и эмоций от города, за счет того,что Татьяна профессионально провела экскурсию, рассказав многовековую историю этого края и подкрепляя все это архивными фотографиями. По всему видно, что это человек, влюблённый в город, который искренне пытается поделиться своими чувствами и знаниями с туристами. И ей это успешно удаётся сделать) Спасибо огромное гиду!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Elena Исчезающая красота уникального русского деревянного зодчества. Тула деревянная- Тула уходящая. Очень жаль, что такая красота постепенно уходит в небытие.

Огромная благодарность Александре за интереснейшую экскурсию по самобытным местам города.

Очень рекомендую данную экскурсию к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет