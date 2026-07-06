Мы пройдемся нетуристическими улицами, которые не увидеть простому гостю нашего города.
Я предлагаю вам прогуляться по Туле с уникальным деревянным зодчеством, научиться читать наличники, искать узоры и находить в них защитные знаки.
Я предлагаю вам прогуляться по Туле с уникальным деревянным зодчеством, научиться читать наличники, искать узоры и находить в них защитные знаки.
Описание экскурсии
Деревянное зодчество ТулыЭто экскурсия по нетуристической Туле, которая постепенно уходит, отправляется в небытие. Вы пройдетесь по старинным улицам, которые хранят уникальные истории о жизни и быте простого рабочего мастерового. Узнаете как росло их мастерство и прославляло наш город. И увидите экстерьеры жилых домов в самом центре Тулы с уникальным деревянным зодчеством. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная для небольшой группы.
- Проходит в любое время года, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
См. календарь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревянные дома Тулы
- Дом в котором жил Г.И. Успенский
- Всехсвятский храм Тулы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и др.)
- Напитки и перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 68
Завершение: УЛ.Л. Толстого, д. 79
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная для небольшой группы
- Проходит в любое время года, надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Благодарим за прекрасную экскурсию, позволившую пройти по старинным улицам и узнать Тулу с непривычной стороны, скорректировать сложившиеся стереотипы! Наш гид Мария - знающий, глубоко заинтересованный, болеющий за судьбу старинных зданий города специалист-историк, но, кроме того - она одна из тех, кто борется за сохранение и спасает эти замечательные памятники. Некоторые истории трогали до слёз. Спасибо за знания и атмосферу!
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П
Мы любим Тулу! Это путешествие стало, пожалуй, самым незабываемым. Александра - очень позитивный и жизнерадостный человек! Она заразила нас своим лучезарным настроением и любовью к городу. Хочется возвращаться в Тулу вновь и вновь! Одного дня оказалось мало, чтобы увидеть даже половину достопримечательностей. Отличный город, богатая история, красивые здания. Обязательно приедем ещё!! Спасибо, Саша! Желаем вам всего наилучшего! Вы - супер.
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П
Мы любим Тулу! Это путешествие стало, пожалуй, самым незабываемым. Александра - очень позитивный и жизнерадостный человек! Она заразила нас своим лучезарным настроением и любовью к городу. Хочется возвращаться в Тулу вновь и вновь! Одного дня оказалось мало, чтобы увидеть даже половину достопримечательностей. Отличный город, богатая история, красивые здания. Обязательно приедем ещё!! Спасибо, Саша! Желаем вам всего наилучшего! Вы - супер.
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t
У нас осталась масса положительный впечатлений и эмоций от города, за счет того,что Татьяна профессионально провела экскурсию, рассказав многовековую историю этого края и подкрепляя все это архивными фотографиями. По всему видно, что это человек, влюблённый в город, который искренне пытается поделиться своими чувствами и знаниями с туристами. И ей это успешно удаётся сделать) Спасибо огромное гиду!!!
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E
Исчезающая красота уникального русского деревянного зодчества. Тула деревянная- Тула уходящая. Очень жаль, что такая красота постепенно уходит в небытие.
Огромная благодарность Александре за интереснейшую экскурсию по самобытным местам города.
Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
Огромная благодарность Александре за интереснейшую экскурсию по самобытным местам города.
Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
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E
Исчезающая красота уникального русского деревянного зодчества. Тула деревянная- Тула уходящая. Очень жаль, что такая красота постепенно уходит в небытие.
Огромная благодарность Александре за интереснейшую экскурсию по самобытным местам города.
Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
Огромная благодарность Александре за интереснейшую экскурсию по самобытным местам города.
Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
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Входит в следующие категории Тулы
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