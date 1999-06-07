Мы пройдемся нетуристическими улицами, которые не увидеть простому гостю нашего города. Я предлагаю Вам прогуляться 👣 по Туле с уникальным деревянным зодчеством, научиться читать наличники, искать узоры и находить в них защитные знаки.
Вы пройдетесь по старинным улицам, которые хранят уникальные истории 📖 о жизни и быте простого рабочего мастерового. Узнаете как росло их мастерство и прославляло наш город 🏙️. И увидите экстерьеры жилых домов в самом центре Тулы с уникальным деревянным зодчеством.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная для небольшой группы.
Проходит в любое время года, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (сувениры и др. )
Напитки и перекус
Начало
🚩 ул. Советская, 68
Место завершения
🏁 ул. Л. Толстого, 79
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.