Деревянное зодчество Тулы

Мы пройдемся нетуристическими улицами, которые не увидеть простому гостю нашего города. Я предлагаю Вам прогуляться 👣 по Туле с уникальным деревянным зодчеством, научиться читать наличники, искать узоры и находить в них защитные знаки.

Вы пройдетесь по старинным улицам, которые хранят уникальные истории 📖 о жизни и быте простого рабочего мастерового. Узнаете как росло их мастерство и прославляло наш город 🏙️. И увидите экстерьеры жилых домов в самом центре Тулы с уникальным деревянным зодчеством.

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