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Тула Деревянная. Уходящая.

5
12 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Экскурсия ⛳ по нетуристической Туле.

Эта Тула постепенно уходит, отправляется в небытие.

Вы пройдетесь по старинным улицам, которые хранят уникальные истории 📖 о жизни и быте простого рабочего мастерового.

Узнаете как росло их мастерство и прославляло наш город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.

Что вы увидите

  • Деревянные дома Тулы
  • Дом в котором жил Г. И. Успенский
  • Всехсвятский храм Тулы
Деревянное зодчество Тулы
Мы пройдемся нетуристическими улицами, которые не увидеть простому гостю нашего города. Я предлагаю Вам прогуляться 👣 по Туле с уникальным деревянным зодчеством, научиться читать наличники, искать узоры и находить в них защитные знаки.
Вы пройдетесь по старинным улицам, которые хранят уникальные истории 📖 о жизни и быте простого рабочего мастерового. Узнаете как росло их мастерство и прославляло наш город 🏙️. И увидите экстерьеры жилых домов в самом центре Тулы с уникальным деревянным зодчеством.
Организационные детали
  • Экскурсия пешеходная для небольшой группы.
  • Проходит в любое время года, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и др. )
  • Напитки и перекус
Начало
🚩 ул. Советская, 68
Место завершения
🏁 ул. Л. Толстого, 79
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.
Тула Деревянная. Уходящая.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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12 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий

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