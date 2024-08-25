читать дальше

героев" на выходные. Но если уж мы будем рядом с Тулой, почему бы нам не посетить Город- герой! Пришла нам в голову мысль эта только вечером в четверг. И мы уже и не надеялись, что в пятницу мы сможем с экскурсоводом прогуляться по Купеческой Туле. Но. . Огромное спасибо Ольге, которая за 5 минут ответила на наш запрос и согласилась принять нашу дружную компанию. Нам очень понравился и рассказ и рассказчик. Ольга совсем неутомительно, почти 2 часа в общих чертах, не загружая лишними датами и именами, нас познакомила с историей Тулы и главными достопримечательностями средневекового и купеческого города. Нам не захотелось идти на мастер-класс по изготовлению пряника, и Ольга порекомендовала нам великолепный музей Гармони у деда Филимона и ресторан Хинкальную. Мы посетили и то и другое. Музей- это восторг души. Историко- музыкальная экскурсия двух молодых людей. Егор рассказывает, Даниил иллюстрирует все на разных видах гармошек. Блистательное чувство юмора у обоих. 45 минут интереснейшего рассказа Егора об истории тульской гармоники и виртуозная игра Даниила более чем на 10 инструментах разных эпох. И там же замечательный сувенирный магазин! А в хинкальной был настоящий праздник живота. Всем рекомендуем эту программу!!!