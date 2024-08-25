Всехсвятский кафедральный собор – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Всехсвятский кафедральный собор» в Туле, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Пешая
122 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История купечества Тулы: экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Тульские святыни
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Святыни Тулы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Посетить главные храмы города, прикоснуться к их истории и расшифровать архитектурные особенности
Начало: На Менделеевской улице
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марфа
    25 августа 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Добрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в Некрасово под Тулой на "Гонку
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    героев" на выходные. Но если уж мы будем рядом с Тулой, почему бы нам не посетить Город- герой! Пришла нам в голову мысль эта только вечером в четверг. И мы уже и не надеялись, что в пятницу мы сможем с экскурсоводом прогуляться по Купеческой Туле. Но. . Огромное спасибо Ольге, которая за 5 минут ответила на наш запрос и согласилась принять нашу дружную компанию. Нам очень понравился и рассказ и рассказчик. Ольга совсем неутомительно, почти 2 часа в общих чертах, не загружая лишними датами и именами, нас познакомила с историей Тулы и главными достопримечательностями средневекового и купеческого города. Нам не захотелось идти на мастер-класс по изготовлению пряника, и Ольга порекомендовала нам великолепный музей Гармони у деда Филимона и ресторан Хинкальную. Мы посетили и то и другое. Музей- это восторг души. Историко- музыкальная экскурсия двух молодых людей. Егор рассказывает, Даниил иллюстрирует все на разных видах гармошек. Блистательное чувство юмора у обоих. 45 минут интереснейшего рассказа Егора об истории тульской гармоники и виртуозная игра Даниила более чем на 10 инструментах разных эпох. И там же замечательный сувенирный магазин! А в хинкальной был настоящий праздник живота. Всем рекомендуем эту программу!!!

    Добрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в НекрасовоДобрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в НекрасовоДобрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в НекрасовоДобрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в НекрасовоДобрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в Некрасово
  • V
    Vladimir
    18 августа 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Большое спасибо экскурсоводу Вере. На экскурсии были несколько детей от 6 до 15 лет. Понравилось всем! Вера смогла увлечь понятным рассказом, очень терпеливо ждала всех ребят, заставляя отвлекаться от детских шалостей и вслушиваться в увлекательный рассказ!
  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Спасибо большое Ольге за прекрасно проведенный день в г. Тула. Были с детьми на "Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и
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    мастер класс". Материал подан интересно, много узнали нового, ранее неизвестного. Мастер-класс по прянику- просто бомба!!! Также дополнительно ходили на роспись Филимоновской игрушки-отлично провели с семьей время. Ольга, спасибо вам большое, вы профессионал своего дела!!!

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Тульские святыни
    Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Тульские святыни
    Замечательная экскурсия, спасибо большое
  • С
    Светлана
    31 июля 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
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    и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Всехсвятский кафедральный собор»

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  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
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Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Всехсвятский кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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