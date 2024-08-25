1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История купечества Тулы: экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Посетить главные храмы города, прикоснуться к их истории и расшифровать архитектурные особенности
Начало: На Менделеевской улице
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарфа25 августа 2024Добрый день. Решили с коллегами перед началом учебного года устроить коллективные испытания и поехать в Некрасово под Тулой на "Гонку
- VVladimir18 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Вере. На экскурсии были несколько детей от 6 до 15 лет. Понравилось всем! Вера смогла увлечь понятным рассказом, очень терпеливо ждала всех ребят, заставляя отвлекаться от детских шалостей и вслушиваться в увлекательный рассказ!
- ИИрина16 августа 2024Спасибо большое Ольге за прекрасно проведенный день в г. Тула. Были с детьми на "Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и
- ССветлана10 марта 2024Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
- ААлексей8 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое
- ССветлана31 июля 2023Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Всехсвятский кафедральный собор»
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