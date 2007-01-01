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Вокруг древней крепости

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Экскурсия ⛳ вокруг Тульского Кремля.

Во время данной экскурсии 🧭 вы познакомитесь со всеми главными достопримечательностями 🏛️, расположенными рядом с Кремлём.

Экскурсия короткая и подойдёт для любой погоды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 850 ₽ за экскурсию

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Вокруг древней крепости
Вокруг древней крепости

Что вы увидите

  • Кремлевский сад
  • Тульскую азбуку
  • Арт объект «Грибная полянка» («Ежиха»)
  • Памятник Петру и Февронье
  • Памятник Органам государственной безопасности
  • Казанскую Набережную
  • Онлайн портал в Москву
  • Памятник Городовому
  • Крестовоздвиженскую площадь
Что вас ожидает:• Вы увидите Кремлёвский сад и узнаете его историю;
  • Поймёте откуда у нас появилась своя собственная азбука и чудотворная «Ежиха»;
  • Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и познакомитесь с её историей;
  • Узнаете как зарождалась история 📖 Тульского Оружейного завода;
  • Вы заглянете в музейный квартал и поговорите о его значении в современной жизни Тулы. Важная информацияДля вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсия по Кремлю (дополнительная экскурсия).
Начало
🚩 Менделеевская, д. 8
Место завершения
🏁 Крестовоздвиженская площадь.
Вокруг древней крепости
Вокруг древней крепости
Вокруг древней крепости
Вокруг древней крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 6 экскурсий

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