Что вы увидите
- Кремлевский сад
- Тульскую азбуку
- Арт объект «Грибная полянка» («Ежиха»)
- Памятник Петру и Февронье
- Памятник Органам государственной безопасности
- Казанскую Набережную
- Онлайн портал в Москву
- Памятник Городовому
- Крестовоздвиженскую площадь
Что вас ожидает:• Вы увидите Кремлёвский сад и узнаете его историю;
- Поймёте откуда у нас появилась своя собственная азбука и чудотворная «Ежиха»;
- Вы прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и познакомитесь с её историей;
- Узнаете как зарождалась история 📖 Тульского Оружейного завода;
- Вы заглянете в музейный квартал и поговорите о его значении в современной жизни Тулы. Важная информацияДля вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Экскурсия по Кремлю (дополнительная экскурсия).
Начало
🚩 Менделеевская, д. 8
Место завершения
🏁 Крестовоздвиженская площадь.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 6 экскурсий
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