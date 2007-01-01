Александра Л. – Гид из Тулы

Экскурсия ⛳ вокруг Тульского Кремля.



Во время данной экскурсии 🧭 вы познакомитесь со всеми главными достопримечательностями 🏛️, расположенными рядом с Кремлём.



Экскурсия короткая и подойдёт для любой погоды.