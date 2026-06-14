2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тульский кремль: путешествие в Средние века

Исследовать главный символ города и погрузиться в его богатую историю
Вы легко, весело и увлекательно изучите знаковые достопримечательности кремля и раскроете его славную пятивековую историю.

А я стану вашим дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и прочувствовать тульский колорит!
5
120 отзывов
Тульский кремль: путешествие в Средние века
Тульский кремль: путешествие в Средние века
Тульский кремль: путешествие в Средние века

Описание экскурсии

«Наша тульская земля начинается с кремля»

Тульский кремль — яркий пример русского оборонного зодчества начала 16 века. Изначально его строили «на особицу», ведь стоит кремль не на высоком холме, а на набережной реки Упы. Вы рассмотрите живописно расположенные на его территории Успенский и Богоявленский соборы и узнаете, какой из них художник Грабарь описал как «лебединая песня ярославских мастеров». А еще увидите красавицу Одоевскую башню и узнаете, чем Тульский кремль похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей.

Кремлевские тайны

Вы выясните, кто и при каких обстоятельствах приказал заложить крепость, и представите облик Тулы того времени. А также раскроете, чем была вызвана необходимость строительства кремля на самой границе Дикого поля, какое отношение к нему имеют Фрязины и что означают выражения «правда подноготная» и «стул с цепью».

Организационные детали

  • Входные билеты в кремль не включены в стоимость: для группы до 5 человек — 1500 ₽/группа, для группы от 6 человек — 300 ₽/взрослые, 250₽/школьники
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Стоимость экскурсии в вечернее время (после 18:00) увеличивается на 20%

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Самоваров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12995 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием стен и башен Кремля, зданий внутри, а также великолепным зонированием территории вокруг и около
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Кремля.
Мы благодарны экскурсоводу Лилии за тщательную подготовку, структурированный рассказ, погружающий в историю неприступной Тулы и России в целом, интересный формат, вовлекающий детей в тему экскурсии и позволяющий легче воспринимать информацию (с элементами викторины и квеста), а также за доброжелательное отношение и желание помочь с ответами на любые вопросы)))
Обязательно вернемся в Тулу!!!

02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием
02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием
02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием
02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием
02.06.2026 мы побывали с детьми 9-12 лет на экскурсии по Тульскому Кремлю. Были впечатлены прекрасным состоянием
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О
23 февраля у нас была экскурсия по Тульскому Кремлю. Мы благодарны экскурсоводу Лилии за столько подробную и интересную историю. Очень понравилось, что Лилия использовала обучающий вариант экскурсии через вопрос-ответ. Все было легко, с юморм. Даже мой подросток 14 лет, который не любит историю, воодушевился и пытался запоминать информацию и искать ответы. Спасибо огромное!
23 февраля у нас была экскурсия по Тульскому Кремлю. Мы благодарны экскурсоводу Лилии за столько подробную
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Н
Получили огромное удовольствие! Это была блестящая экскурсия: содержательная, структурированная и очень увлекательная. Гид произвела прекрасное впечатление — эрудированная, с отличной дикцией и очень доброжелательная. Благодаря ей мы не просто осмотрели Кремль и набережную, а прочувствовали их историю. Большое спасибо!
Получили огромное удовольствие! Это была блестящая экскурсия: содержательная, структурированная и очень увлекательная. Гид произвела прекрасное впечатление
Получили огромное удовольствие! Это была блестящая экскурсия: содержательная, структурированная и очень увлекательная. Гид произвела прекрасное впечатление
Получили огромное удовольствие! Это была блестящая экскурсия: содержательная, структурированная и очень увлекательная. Гид произвела прекрасное впечатление
Получили огромное удовольствие! Это была блестящая экскурсия: содержательная, структурированная и очень увлекательная. Гид произвела прекрасное впечатление
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А
Плюсы: Ольга знакома с темой на уровне эксперта - музейного работника. Материал подаётся увлекательно, без лишних подробностей и нарочитого хронометража.
Минусы: маршрут прходит на 90% на территории кремля, бедной на экспонаты. Обращаю внимание, что экскурсия по кремлю обойдётся вам +1500, т. е. в 5500.
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А
Экскурсовод Лилия настоящий профессионал. Интересно, разнообразно. Погода нас подвела, но Лилия мужественно отвела очень интересную экскурсию. Дала нам много полезных советов по городу. Одним словом мы очень рады, что судьба нас свела.
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Лариса
У нас была большая компания, понравилось всем - и взрослым, и детям (10 и 12 лет). Лилия прекрасно держала внимание, увлекательно рассказывала, и, несмотря на праздничный день (толпы народа и шум), экскурсия вышла замечательная! Спасибо!
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