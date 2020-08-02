2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Наша тульская земля начинается с кремля» Тульский кремль — яркий пример русского оборонного зодчества начала 16 века. Изначально его строили «на особицу», ведь стоит кремль не на высоком холме, а на набережной реки Упы. Вы рассмотрите живописно расположенные на его территории Успенский и Богоявленский соборы и узнаете, какой из них художник Грабарь описал как «лебединая песня ярославских мастеров». А еще увидите красавицу Одоевскую башню и узнаете, чем Тульский кремль похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей.
Кремлевские тайны Вы выясните, кто и при каких обстоятельствах приказал заложить крепость, и представите облик Тулы того времени. А также раскроете, чем была вызвана необходимость строительства кремля на самой границе Дикого поля, какое отношение к нему имеют Фрязины и что означают выражения «правда подноготная» и «стул с цепью».
Организационные детали
Входные билеты в кремль не включены в стоимость — 500 рублей с группы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у музея Самоваров.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид по Туле и Тульской области. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Спасибо гиду Светлане за запоминающуюся экскурсию по Тульскому Кремлю! Осмотрели все и снаружи, и изнутри, при этом узнали много нового (начиная с истории отдельных башен Кремля и заканчивая происхождением слова «подлинный»). Речь Светланы живая, не заученная, она с удовольствием отвечала на вопросы и подстраивала рассказ под интересы туристов. Как результат, Кремлем разговор не ограничился, а в самом конце Светлана даже проводила нас до пельменной, где мы планировали обедать.
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Вы оцените яснополянский «прешпект», подниметесь на Беседку-вышку в Нижнем парке и пройдете по дороге утренней молитвы Толстого. А также полюбуетесь флоксовой аллеей, раскроете секрет Анковского пирога и в компании местного научного сотрудника посетите дом-музей писателя.
Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник
Несомненно, Тула — город мастеров, но и купечество сыграло не менее заметную роль в её становлении и развитии. На прогулке по старинным улочкам мы поговорим о династиях, которые прославили Тулу, рассмотрим купеческие особняки и заглянем в усадебный парк. А после на мастер-классе испечем знаменитые печатные пряники по традиционным рецептам.
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня. Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной. Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Тула — одно из тех редчайших мест, в котором любой путешественник найдет что-то себе по душе: город славится не только своей военной историей (тульским кремлем XVI века и званием города-героя), но и вкуснейшими печатными пряниками, изумительными самоварами, хроматической гармоникой и, конечно, оружейным производством. На экскурсии я раскрою смысл старинной поговорки «Тула — щит и арсенал России», удивлю историческим и культурным потенциалом Тульского региона.
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Вы откроете самые яркие стороны тульской жизни, прославившие город. Узнаете о великих мастерах кузнечного и оружейного дела, на бывших купеческих и мещанских улочках услышите о традициях чаепития с пряниками, познакомитесь с военной историей города-героя и откроете секреты дома с приведениями, а в конце прокатитесь на колесе обозрения.