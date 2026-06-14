2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы легко, весело и увлекательно изучите знаковые достопримечательности кремля и раскроете его славную пятивековую историю. А я стану вашим дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и прочувствовать тульский колорит!

Описание экскурсии

«Наша тульская земля начинается с кремля»

Тульский кремль — яркий пример русского оборонного зодчества начала 16 века. Изначально его строили «на особицу», ведь стоит кремль не на высоком холме, а на набережной реки Упы. Вы рассмотрите живописно расположенные на его территории Успенский и Богоявленский соборы и узнаете, какой из них художник Грабарь описал как «лебединая песня ярославских мастеров». А еще увидите красавицу Одоевскую башню и узнаете, чем Тульский кремль похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей.

Кремлевские тайны

Вы выясните, кто и при каких обстоятельствах приказал заложить крепость, и представите облик Тулы того времени. А также раскроете, чем была вызвана необходимость строительства кремля на самой границе Дикого поля, какое отношение к нему имеют Фрязины и что означают выражения «правда подноготная» и «стул с цепью».

Организационные детали