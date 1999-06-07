Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Кремлевские секреты

Тульский кремль — молчаливый свидетель пятивековых событий. Вы услышите историю 📖 его строительства у самой границы Дикого поля и узнаете, кто выделил государственную дотацию на появление его стен и башен и как местные жители отстояли его у татарского хана Девлет-Гирея. Кроме того, прогуляетесь 👣 по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн.

Интересные археологические находки

Музей 🖼 археологии Тульского кремля — один из самых молодых в регионе, его открыли 22 апреля 2019 года. Вы увидите здесь несколько сотен древних артефактов, среди которых: посуда, игрушки, ремесленные инструменты, украшения, монеты и оружие. А также рассмотрите уменьшенную в 130 раз копию Тульского кремля XVII века и увидите, как выглядели бойницы, крытый боевой ход и крепостной ров с деревянными перекидными мостами.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: кремль — 500 рублей с группы до 5 человек, музей — 1600 рублей с группы до 5 человек.