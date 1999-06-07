Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Два в одном: Тульский кремль и археологический музей

Посетить главную крепость города и рассмотреть найденные на ее территории старинные артефакты

Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Тульский кремль — яркий пример русского оборонного зодчества начала 16 века.

Вы услышите, кто и при каких обстоятельствах приказал его заложить, и представите облик города того времени.

А также узнаете, как Тула была столицей ⭐️ Руси и зачем после взятия Казани в нее приезжал Иван Грозный.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей

Что вас ожидает

Кремлевские секреты
Тульский кремль — молчаливый свидетель пятивековых событий. Вы услышите историю 📖 его строительства у самой границы Дикого поля и узнаете, кто выделил государственную дотацию на появление его стен и башен и как местные жители отстояли его у татарского хана Девлет-Гирея. Кроме того, прогуляетесь 👣 по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн.

Интересные археологические находки
Музей 🖼 археологии Тульского кремля — один из самых молодых в регионе, его открыли 22 апреля 2019 года. Вы увидите здесь несколько сотен древних артефактов, среди которых: посуда, игрушки, ремесленные инструменты, украшения, монеты и оружие. А также рассмотрите уменьшенную в 130 раз копию Тульского кремля XVII века и увидите, как выглядели бойницы, крытый боевой ход и крепостной ров с деревянными перекидными мостами.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: кремль — 500 рублей с группы до 5 человек, музей — 1600 рублей с группы до 5 человек.

Начало и место завершения
🚩 у музея Самоваров
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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