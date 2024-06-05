Экскурсии по Кремлю Тулы

Найдено 8 экскурсий в категории «Кремль» в Туле, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
«Входные билеты в Кремль: 700 руб»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
««Наша тульская земля начинается с кремля»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Шаг за шагом и ребус за ребусом вы обойдете территорию Тульского кремля»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Величественные стены расскажут о яростных атаках кремля разных лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Тульский кремль — молчаливый свидетель пятивековых событий»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Тульский Кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
«Тульский Кремль Кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 гг»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру с посещением Тульского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
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  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!
  • П
    Павел
    13 мая 2024
    Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
    Отличная экскурсия, благодаря которой нам с супругой удалось лучше познакомится с историей города Тула. Экскурсоводы (что по Кремлю, что в
    читать дальше

    археологическом музее) очень дружелюбные, интересно рассказывают, знают своё дело! Моя рекомендация - посетить данную экскурсию. Как тем, кто впервые в Туле, так и жителям города будет интересно

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
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    скорректирован под погодные условия (был сильный ветер). Ещё очень понравилось, что нам показали архивные фотографии города в разные времена. Всё понравилось, и обязательно попробуем другие маршруты в будущем!

    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
    Очень понравилось! Спасибо большое Ольге за глубокие знания, прекрасную подачу материала и готовность ответить на любой вопрос! Экскурсия по Археологическому музею тоже очень понравилась, какие-то моменты из жизни наших предков узнала впервые. Впечатления от Тулы и от экскурсий только положительные!
  • А
    Айна
    6 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Елена провела фантастическую экскурсию, все учла, ответила на все вопросы. Очень рекомендую, да и сама ещё воспользуюсь! Спасибо огромное за Вашу работу
  • Ж
    Жанна
    1 мая 2024
    Тульский Кремль и Казанская набережная
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую! Экскурсовод Юлия очень интересно и увлекательно рассказывала об истории Тулы и Кремля. Понравилрсь всем участникам нашей группы (были и взрослые, и дети). Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кремль»

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  3. Детский квест в Тульском кремле
  4. Тульский кремль и Казанская набережная
  5. Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
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  2. Самое главное
  3. Набережная
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  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Кремль" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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