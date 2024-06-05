1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
«Входные билеты в Кремль: 700 руб»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
««Наша тульская земля начинается с кремля»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Шаг за шагом и ребус за ребусом вы обойдете территорию Тульского кремля»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Величественные стены расскажут о яростных атаках кремля разных лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Тульский кремль — молчаливый свидетель пятивековых событий»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
«Тульский Кремль Кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 гг»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ООлеся19 мая 2024Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ЮЮрий16 мая 2024Было очень интересно несмотря на сильные морозы. Благодарны за проведенную экскурсию!!!
- ППавел13 мая 2024Отличная экскурсия, благодаря которой нам с супругой удалось лучше познакомится с историей города Тула. Экскурсоводы (что по Кремлю, что в
- ВВера12 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
- ТТатьяна7 мая 2024Очень понравилось! Спасибо большое Ольге за глубокие знания, прекрасную подачу материала и готовность ответить на любой вопрос! Экскурсия по Археологическому музею тоже очень понравилась, какие-то моменты из жизни наших предков узнала впервые. Впечатления от Тулы и от экскурсий только положительные!
- ААйна6 мая 2024Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
- ННаталья2 мая 2024Елена провела фантастическую экскурсию, все учла, ответила на все вопросы. Очень рекомендую, да и сама ещё воспользуюсь! Спасибо огромное за Вашу работу
- ЖЖанна1 мая 2024Прекрасная экскурсия! Рекомендую! Экскурсовод Юлия очень интересно и увлекательно рассказывала об истории Тулы и Кремля. Понравилрсь всем участникам нашей группы (были и взрослые, и дети). Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кремль»
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