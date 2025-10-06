Мои заказы

Загадки рода Демидовых: история тульских оружейников

Погрузитесь в удивительную историю рода Демидовых, узнайте о тульских оружейниках и их наследии. Интересные факты и захватывающие рассказы ждут вас
Экскурсия «Загадки рода Демидовых» предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых тульских оружейниках. Вы посетите места, где находились их роскошные особняки, увидите старинные церкви и набережную Упы. Погрузитесь в историю, раскрывая тайны и достижения Демидовых. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей и культурой. В завершение вас ждет чаепитие с обсуждением увиденного
5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальная история рода Демидовых
  • 🏛 Посещение старинных тульских церквей
  • 🗝 Тайны и загадки знаменитой семьи
  • 🏞 Прогулка по набережной Упы
  • ☕ Чаепитие в завершение экскурсии
Загадки рода Демидовых: история тульских оружейников© Людмила

Что можно увидеть

  • Оружейная слобода
  • Ломовский переулок
  • Храм Вознесения
  • Храм Рождества Христова
  • Храм Благовещения
  • Императорский тульский оружейный завод
  • Набережная Упы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Места, где находились роскошные особняки рода Демидовых в Оружейной слободе и Ломовском переулке
  • Самые старинные тульские церкви в сердце Тулы: Храм Вознесения, храм Рождества Христова и храм Благовещения
  • Набережную Упы и доныне действущий Императорский тульский оружейный завод, основанный указом Петра Великого
  • Копию ворот, установленных в Тоскане, с гербом Демидовых

Я расскажу:

  • С чего началась слава тульских оружейников и какова история появления знаменитой фамилии
  • Какие мрачные тайны скрывала семья Демидовых
  • Где в Туле находился первый оружейный завод
  • Где Демидовы жили, работали и молились
  • Какие высокие гости посещали их родовой особняк
  • Почему им завидовали и за что ненавидели
  • Что сохранилось сегодня от былой роскоши демидовских владений

В финале экскурсии обсудим всё, что увидели, и устроим небольшое чаепитие (чашка чая входит в стоимость).

Организационные детали

  • Возможно участие детей в возрасте от 12 лет, однако рассказ будет ориентирован на взрослую аудиторию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Музеем оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 332 туристов
Я живу в Туле с 1975 года. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции. В мае 2024 получила аттестацию гида Тульской области.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Е
Елена
6 окт 2025
Целенаправленно выбирали эту экскурсию и остались очень довольны. Людмила прекрасный экскурсовод и собеседник. Нам было мало, мы бы ходили и слушали еще. Мы так были увлечены экскурсией, что даже плохая погода нам не помешала.
А
Анастасия
14 июл 2025
Великолепная экскурсия, отличная подача материала, рассказ увлекательный как для взрослых так и для детей. Спасибо! Рекомендую всем.
Е
Елена
30 июн 2025
Были в Туле в первый раз и наверное для знакомства с городом можно было начать с другой экскурсии, все же тут уже достаточно тематическая экскурсия, но об этом мы знали
читать дальше

и из описания. По экскурсии скажу, что Людмила очень приятный и знающий человек, ввела нас немного в семью Демидовых, если так можно сказать). Было интересно слушать о представителях этой семьи и об их вкладе в оружейное дело России. Спасибо, нам понравилось.

Входит в следующие категории Тулы

