Экскурсия «Загадки рода Демидовых» предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых тульских оружейниках. Вы посетите места, где находились их роскошные особняки, увидите старинные церкви и набережную Упы. Погрузитесь в историю, раскрывая тайны и достижения Демидовых. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей и культурой. В завершение вас ждет чаепитие с обсуждением увиденного
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная история рода Демидовых
- 🏛 Посещение старинных тульских церквей
- 🗝 Тайны и загадки знаменитой семьи
- 🏞 Прогулка по набережной Упы
- ☕ Чаепитие в завершение экскурсии
Что можно увидеть
- Оружейная слобода
- Ломовский переулок
- Храм Вознесения
- Храм Рождества Христова
- Храм Благовещения
- Императорский тульский оружейный завод
- Набережная Упы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Места, где находились роскошные особняки рода Демидовых в Оружейной слободе и Ломовском переулке
- Самые старинные тульские церкви в сердце Тулы: Храм Вознесения, храм Рождества Христова и храм Благовещения
- Набережную Упы и доныне действущий Императорский тульский оружейный завод, основанный указом Петра Великого
- Копию ворот, установленных в Тоскане, с гербом Демидовых
Я расскажу:
- С чего началась слава тульских оружейников и какова история появления знаменитой фамилии
- Какие мрачные тайны скрывала семья Демидовых
- Где в Туле находился первый оружейный завод
- Где Демидовы жили, работали и молились
- Какие высокие гости посещали их родовой особняк
- Почему им завидовали и за что ненавидели
- Что сохранилось сегодня от былой роскоши демидовских владений
В финале экскурсии обсудим всё, что увидели, и устроим небольшое чаепитие (чашка чая входит в стоимость).
Организационные детали
- Возможно участие детей в возрасте от 12 лет, однако рассказ будет ориентирован на взрослую аудиторию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Музеем оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 332 туристов
Я живу в Туле с 1975 года. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции. В мае 2024 получила аттестацию гида Тульской области.
Е
Елена
6 окт 2025
Целенаправленно выбирали эту экскурсию и остались очень довольны. Людмила прекрасный экскурсовод и собеседник. Нам было мало, мы бы ходили и слушали еще. Мы так были увлечены экскурсией, что даже плохая погода нам не помешала.
А
Анастасия
14 июл 2025
Великолепная экскурсия, отличная подача материала, рассказ увлекательный как для взрослых так и для детей. Спасибо! Рекомендую всем.
Е
Елена
30 июн 2025
Были в Туле в первый раз и наверное для знакомства с городом можно было начать с другой экскурсии, все же тут уже достаточно тематическая экскурсия, но об этом мы знали
