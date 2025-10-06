читать дальше и из описания. По экскурсии скажу, что Людмила очень приятный и знающий человек, ввела нас немного в семью Демидовых, если так можно сказать). Было интересно слушать о представителях этой семьи и об их вкладе в оружейное дело России. Спасибо, нам понравилось.

Были в Туле в первый раз и наверное для знакомства с городом можно было начать с другой экскурсии, все же тут уже достаточно тематическая экскурсия, но об этом мы знали