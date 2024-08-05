Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Туле, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Пешая
46 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 15:00
13 авг в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
2 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
2 500 за человека
Семья Толстых: счастье по рецепту
6 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Семья Толстых: счастье по рецепту
Групповая экскурсия по Туле: погружение в атмосферу купеческого особняка и литературного кафе с чаепитием в стиле Льва Толстого
Начало: На улице Металлистов
24 авг в 16:00
31 авг в 16:00
2 000 за человека
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
1 отзыв
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
400 за человека
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 августа 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная, интересная и разносторонняя. Наш экскурсовод Ольга- очень приятная, энергичная и чудесная, отличный, увлекательный оратор. Всё было супер)
  • В
    Вадим
    29 июля 2024
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
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    историю ремесленной пекарни, показала коллекцию самоваров. Хлеб действительно вкусный, дегустация добавляет дополнительный шарм данному мероприятию. Всем рекомендую, как местным, так и туристам.

  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Нам очень повезло с нашим экскурсоводом, это наша вторая экскурсия по Туле с Лилией. (Первая была "О Туле с любовью")
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    Лилия настолько интересно и увлекательно преподносит информацию, что я много раз сегодня мысленно переносилась в царские времена. Она использовала каждую минуту, даже забрала нас чуть раньше после чаепития, чтобы нам как можно больше рассказать и показать. Лилия, Вы в нашем сердечке ❤️ навсегда! Просто невозможно не влюбиться в этот город. И я понимаю, что даже два дня с Вами мало, если бы был ещё один день Вы бы нам много чего ещё рассказали. Я очень рекомендую именно эту экскурсию для тех, кто с детьми, это как бы "два в одном" мы узнали о городе и почувствовали себя мастерами - изготовили филимоновскую игрушку и везём ее домой в качестве сувенира, представили себя купцами хранителями секретного рецепта - испекли очень вкусные пряники (милая девушка Гуля так интересно рассказывала и спасибо за помощь) Мы посетили ещё два музея с экскурсией и очень хорошо, что была именно экскурсия, потому что прийти посмотреть это не то. Мы бы просто походили посмотрели и ушли, ничего не поняли. Вообще 5,5 часов пролетели незаметно. Восторг.

    Нам очень повезло с нашим экскурсоводом, это наша вторая экскурсия по Туле с Лилией. (Первая былаНам очень повезло с нашим экскурсоводом, это наша вторая экскурсия по Туле с Лилией. (Первая была
  • А
    Анастасия
    14 июля 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсовод Ольга-профессионал своего дела. Мы были с двумя детьми, 6 и 7 лет. Не смотря на их возраст, она смогла
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    вовлечь их в историю, разговор, вызвала интерес у них, они задавали вопросы, отвечали на её вопросы. Экскурсия прошла по времени не заметно и интересно. Выражаем огромную благодарность.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
  2. Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
  3. Семья Толстых: счастье по рецепту
  4. Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
  5. Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Успенский Собор
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 400 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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