5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 15:00
13 авг в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
2 500₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Семья Толстых: счастье по рецепту
Групповая экскурсия по Туле: погружение в атмосферу купеческого особняка и литературного кафе с чаепитием в стиле Льва Толстого
Начало: На улице Металлистов
24 авг в 16:00
31 авг в 16:00
2 000₽ за человека
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
400₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 августа 2024Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная, интересная и разносторонняя. Наш экскурсовод Ольга- очень приятная, энергичная и чудесная, отличный, увлекательный оратор. Всё было супер)
- ВВадим29 июля 2024Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
- ЕЕлена24 июля 2024Нам очень повезло с нашим экскурсоводом, это наша вторая экскурсия по Туле с Лилией. (Первая была "О Туле с любовью")
- ААнастасия14 июля 2024Экскурсовод Ольга-профессионал своего дела. Мы были с двумя детьми, 6 и 7 лет. Не смотря на их возраст, она смогла
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Нескучные экскурсии»
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