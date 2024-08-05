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Лилия настолько интересно и увлекательно преподносит информацию, что я много раз сегодня мысленно переносилась в царские времена. Она использовала каждую минуту, даже забрала нас чуть раньше после чаепития, чтобы нам как можно больше рассказать и показать. Лилия, Вы в нашем сердечке ❤️ навсегда! Просто невозможно не влюбиться в этот город. И я понимаю, что даже два дня с Вами мало, если бы был ещё один день Вы бы нам много чего ещё рассказали. Я очень рекомендую именно эту экскурсию для тех, кто с детьми, это как бы "два в одном" мы узнали о городе и почувствовали себя мастерами - изготовили филимоновскую игрушку и везём ее домой в качестве сувенира, представили себя купцами хранителями секретного рецепта - испекли очень вкусные пряники (милая девушка Гуля так интересно рассказывала и спасибо за помощь) Мы посетили ещё два музея с экскурсией и очень хорошо, что была именно экскурсия, потому что прийти посмотреть это не то. Мы бы просто походили посмотрели и ушли, ничего не поняли. Вообще 5,5 часов пролетели незаметно. Восторг.