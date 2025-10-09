Мини-группа
до 10 чел.
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 17:30
12 окт в 16:00
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тула в вопросах и ответах
Познакомьтесь с Тулой через вопросы и ответы. Узнайте о её истории, архитектуре и знаменитых символах, гуляя по Кремлю и центральным улицам
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Драгоценное ожерелье города металлистов
Откройте для себя православные святыни Тулы, от Успенской церкви до Ильинской. Погрузитесь в историю и архитектуру города мастеров
Начало: В районе площади Ленина
14 окт в 12:00
16 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в октябре 2025
Сейчас в Туле в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 17 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь