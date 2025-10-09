Мои заказы

Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 17:30
12 окт в 16:00
от 2500 ₽ за человека
Тула в вопросах и ответах
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тула в вопросах и ответах
Познакомьтесь с Тулой через вопросы и ответы. Узнайте о её истории, архитектуре и знаменитых символах, гуляя по Кремлю и центральным улицам
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Драгоценное ожерелье города металлистов»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Драгоценное ожерелье города металлистов
Откройте для себя православные святыни Тулы, от Успенской церкви до Ильинской. Погрузитесь в историю и архитектуру города мастеров
Начало: В районе площади Ленина
14 окт в 12:00
16 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

