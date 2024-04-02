Семейные праздники в новогодней Туле

Групповой тур в Туле
4.4
3 отзыва
Приглашаем к нам в Тулу всей семьёй! Вас ждут мультимедийные экскурсии, мастер-классы и рождественские гуляния. Вы попадете в особняк к купцам на Рождество, поиграете в забытые старые игры. А также посетите избу 17 века с интерактивной программой.
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Мастер-классы
Мастер-классы
Прикоснёмся к искусству создания духов и росписи пряников
Тульское чаепитие
Тульское чаепитие
Полакомимся свежеиспечёнными тульскими пряниками с ароматным чаем
Интерактивные квесты
Интерактивные квесты
Юных гостей ждут занимательные экскурсии и квесты с погружением в историю города

Программа тура по дням

1 день

Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»

Самостоятельное прибытие.

Можем заказать такси (около 150 руб.), вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

11:30 Встреча в центре города с гидом.

12:00-14:00 Посещение Старой Тульской аптеки. Вы прикоснетесь к таинству лекарей и увидите настоящую обстановку аптеки 19 века. Узнаете, как лечили и готовили лекарства.

Поучаствуете в мастер-классе по созданию духов «Тайны парфюмерии».

Узнаете, как и из чего делались духи в разное время и у разных народов. Вместе составим эксклюзивные духи в восточном стиле на основе натуральных эфирных масел.

Все занятия проходят в аптечной лаборатории. Приготовленные в ходе мастер-класса изделия (духи, мыло, открытку и другое) можно забрать с собой.

14:30 Обед.

15:00-16:00 Мультимедийный музей станка с программой «Тула — мастерская России».

Гости музея узнают о том, как Тула становилась индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула — мастерская России.

Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают участникам экскурсии о великих изобретениях тульских мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Мастер-класс по сборке деревянного самовара с гравировкой.

Свободное время в городском пространстве «Октава». Здесь можно поучаствовать в играх, посетить выставку, послушать лекцию, выпить чашечку кофе.

В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава.

16:00 Окончание программы.

Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»
2 день

Интерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлю

Детская программа.

11:30 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города.

Улицы города украсят сотни новогодних ёлок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться. И насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Квест в военно-историческом музее «Ключи от города».

Кодовый замок на воротах открывается только с помощью шифра, который вы составите, выполняя различные задания в мастерских. Только тот, кто справится со всеми конкурсами, сможет добыть ключи и открыть ворота славного города Тулы.

Обзорная детская экскурсия с посещением Тульского кремля, и познавательными заданиями об истории Тулы в Кремлевском сквере.

Дети не только вдоволь навеселятся, но и узнают историю Тулы, познакомятся с башнями Кремля, тайными ходами и подземельями. В игровой форме получат знания о великих людях нашего края.

Обед.

Исторический клуб «Тулячок» с программой о зарождении пряничного производства в России, чаепитием и мастер-классом по росписи пряника.

Окончание программы около 17:00.

За доп. плату мы приглашаем на новогодние программы для детей и взрослых:

  • 17:00-18:30 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+.
  • 19:00-20:30 Новогодняя интерактивная программа «Филимоновское чудо» с мастер классом по росписи Филимоновской игрушки.

Свободное время в Туле.

Участие в массовых гуляньях на Казанской набережной. Катание на упряжках, игры, праздничный концерт, развлекательная программа.

Можно дополнительно приобрести билеты в цирк, театр, на рождественские представления.

Интерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлюИнтерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлюИнтерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлю
3 день

Интерактивные программы и ремесленные мастер-классы

Завтрак. Освобождение номеров.

Встреча в центре города.

Новогодняя театрализованная программа в ГИМ «Ëлка у купцов Белолипецких», 6+.

Дети станут гостями новогоднего праздника в купеческом особняке на старинной улице Пятницкой (сегодня — Металлистов).

Вместе с хозяевами дома — купцами Белолипецкими — юные посетители музея будут готовиться к Рождеству и Новому году: узнают о нарядах, подарках и угощениях, традиционных для купеческих семей.

Гости купеческой ёлки смогут выбрать игрушки для украшения праздничного дерева и изготовить новогодние сувениры в духе начала ХХ века, поиграть в старинные игры. Маскарадные костюмы приветствуются.

Обед.

Интерактивная программа в избе 17 века.

Отправиться в путешествие на четыре века назад, чтобы прожить один день в русской избе. Погрузиться в быт семьи, жившей четыреста лет назад, познакомиться с мужскими и женскими обязанностями, узнать о традициях и обычаях Тульской земли.

Вы узнаете о рождественских традициях на Руси, поиграете в старые игры, попробуете написать гусиным пером.

Свободное время в Туле, участие в массовых гуляниях.

16:00 Окончание программы.

Можно забронировать дополнительные ночи в гостинице и заказать доп. экскурсии.

Отъезд.

Интерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Cтоимость тура на 1 человека при 2-х местном размещении, руб:

Гостиница2-х местный номерДоп. место взрослый

Апартаменты для 4-х чел

Европейский 2*

14 500

15 800

______________

14 800

Подворье 2*

Черниковский 3*

16 900

17 800

15 900

17 300

Тульский Левша 2*

Центр 4*

18 450

18 800

18 000

18 300

Профит 3*

София 4*

Армения 4*

17 200

18 000

19 000

16 700

16 550

____________

Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб.

Доплата за одноместное размещение уточняется при бронировании.

Гостиницы в пешей доступности от центра города и кремля. От 2* до 4*.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Европейский 2

2 ночи

Тульский Левша 2

2 ночи

Армения 4

2 ночи

Центр 4

2 ночи

Подворье 2

2 ночи

Профит 3

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда)
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
  • Доп. питание
  • Другие расходы - при желании: - сувениры - доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
2 апр 2024
Программа была хорошо организована. Стоит улучшиться по нескольким пунктам:
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
17 янв 2024
Все хорошо, спасибо.
Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.
Ф
11 янв 2024
Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Тулы

Можно с детьмиМастер-классыВсе туры3-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Тулы

Изюминки Тульского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Тула
24 мая
7 июня
21 июня
10 990 за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Москва
8 июня
10 авг
5 окт
16 ноя
от 12 900 за человека
Новый год в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Туле
Россия, Тула
30 дек
от 16 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Туле
Все туры из Тулы
All Airlines
ХорошоТам