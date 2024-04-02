янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»
Самостоятельное прибытие.
Можем заказать такси (около 150 руб.), вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.
11:30 Встреча в центре города с гидом.
12:00-14:00 Посещение Старой Тульской аптеки. Вы прикоснетесь к таинству лекарей и увидите настоящую обстановку аптеки 19 века. Узнаете, как лечили и готовили лекарства.
Поучаствуете в мастер-классе по созданию духов «Тайны парфюмерии».
Узнаете, как и из чего делались духи в разное время и у разных народов. Вместе составим эксклюзивные духи в восточном стиле на основе натуральных эфирных масел.
Все занятия проходят в аптечной лаборатории. Приготовленные в ходе мастер-класса изделия (духи, мыло, открытку и другое) можно забрать с собой.
14:30 Обед.
15:00-16:00 Мультимедийный музей станка с программой «Тула — мастерская России».
Гости музея узнают о том, как Тула становилась индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула — мастерская России.
Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают участникам экскурсии о великих изобретениях тульских мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.
Мастер-класс по сборке деревянного самовара с гравировкой.
Свободное время в городском пространстве «Октава». Здесь можно поучаствовать в играх, посетить выставку, послушать лекцию, выпить чашечку кофе.
В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава.
16:00 Окончание программы.
Интерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлю
Детская программа.
11:30 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города.
Улицы города украсят сотни новогодних ёлок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться. И насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!
Квест в военно-историческом музее «Ключи от города».
Кодовый замок на воротах открывается только с помощью шифра, который вы составите, выполняя различные задания в мастерских. Только тот, кто справится со всеми конкурсами, сможет добыть ключи и открыть ворота славного города Тулы.
Обзорная детская экскурсия с посещением Тульского кремля, и познавательными заданиями об истории Тулы в Кремлевском сквере.
Дети не только вдоволь навеселятся, но и узнают историю Тулы, познакомятся с башнями Кремля, тайными ходами и подземельями. В игровой форме получат знания о великих людях нашего края.
Обед.
Исторический клуб «Тулячок» с программой о зарождении пряничного производства в России, чаепитием и мастер-классом по росписи пряника.
Окончание программы около 17:00.
За доп. плату мы приглашаем на новогодние программы для детей и взрослых:
- 17:00-18:30 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+.
- 19:00-20:30 Новогодняя интерактивная программа «Филимоновское чудо» с мастер классом по росписи Филимоновской игрушки.
Свободное время в Туле.
Участие в массовых гуляньях на Казанской набережной. Катание на упряжках, игры, праздничный концерт, развлекательная программа.
Можно дополнительно приобрести билеты в цирк, театр, на рождественские представления.
Интерактивные программы и ремесленные мастер-классы
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча в центре города.
Новогодняя театрализованная программа в ГИМ «Ëлка у купцов Белолипецких», 6+.
Дети станут гостями новогоднего праздника в купеческом особняке на старинной улице Пятницкой (сегодня — Металлистов).
Вместе с хозяевами дома — купцами Белолипецкими — юные посетители музея будут готовиться к Рождеству и Новому году: узнают о нарядах, подарках и угощениях, традиционных для купеческих семей.
Гости купеческой ёлки смогут выбрать игрушки для украшения праздничного дерева и изготовить новогодние сувениры в духе начала ХХ века, поиграть в старинные игры. Маскарадные костюмы приветствуются.
Обед.
Интерактивная программа в избе 17 века.
Отправиться в путешествие на четыре века назад, чтобы прожить один день в русской избе. Погрузиться в быт семьи, жившей четыреста лет назад, познакомиться с мужскими и женскими обязанностями, узнать о традициях и обычаях Тульской земли.
Вы узнаете о рождественских традициях на Руси, поиграете в старые игры, попробуете написать гусиным пером.
Свободное время в Туле, участие в массовых гуляниях.
16:00 Окончание программы.
Можно забронировать дополнительные ночи в гостинице и заказать доп. экскурсии.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.
Cтоимость тура на 1 человека при 2-х местном размещении, руб:
|Гостиница
|2-х местный номер
|Доп. место взрослый
Апартаменты для 4-х чел
Европейский 2*
14 500
15 800
______________
14 800
Подворье 2*
Черниковский 3*
16 900
17 800
15 900
17 300
Тульский Левша 2*
Центр 4*
18 450
18 800
18 000
18 300
Профит 3*
София 4*
Армения 4*
17 200
18 000
19 000
16 700
16 550
____________
Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб.
Доплата за одноместное размещение уточняется при бронировании.
Гостиницы в пешей доступности от центра города и кремля. От 2* до 4*.
Варианты проживания
Европейский 2
Тульский Левша 2
Армения 4
Центр 4
Подворье 2
Профит 3
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание
- Питание (2 завтрака, 3 обеда)
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
- Доп. питание
- Другие расходы - при желании: - сувениры - доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!