В винтажной атмосфере необычной кофейни за чашкой ароматного чая мы вспомним историю любви Льва и Софьи Толстых и поговорим об их представлении о счастье.
Вы узнаете о противоречиях в жизни супругов, секретах домашнего уюта от графини Толстой, попробуете угощения, которые любил писатель, и разберётесь, что стоит за фразой «мой адрес всегда Тула».
Вы узнаете о противоречиях в жизни супругов, секретах домашнего уюта от графини Толстой, попробуете угощения, которые любил писатель, и разберётесь, что стоит за фразой «мой адрес всегда Тула».
Описание экскурсии
Вы зайдёте в необычное кафе с негромкой музыкой и окажетесь на чаепитии с угощениями, отражающими гастрономические предпочтения Льва Толстого.
Прозвучат фрагменты дневников и переписки писателя и Софьи, а ещё я расскажу:
- Как появилась аббревиатура ЛНТ, которую можно увидеть в черновиках писателя и на некоторых тульских зданиях
- Какую роль играли женщины в жизни Толстого
- Был ли великий писатель семейным тираном
- Правда ли, что Толстой был вегетарианцем
- Что означали слова Льва Николаевича: «Мой адрес всегда Тула»
Организационные детали
Чай и угощение включены в стоимость
в субботу и воскресенье в 15:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крестовоздвиженской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 422 туристов
Я живу в Туле с 1975 года. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции. В мае 2024 получила аттестацию гида Тульской области.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации о великом Толстом и его семейной жизни - а скорее "прошли по кромке", услышав
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Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие ролики о том, что семья Толстых - это явный пример абьюзера и жертвы, бабника
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Мне повезло. Мы с Людмилой были вдвоём. За чашечкой чая, в приятном кафе с интерьером, отсылающем к творчеству Льва Николаевича, неторопливо шёл рассказ. Я свою поездку в Тулу построила так,
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Е
Пишу со слов родителей (покупала экскурсию для них в подарок):
Было познавательно, вкусно-чай с пастилой, с собой коробочку пастилы подарили.
Очень красиво рассказала экскурсовод, интересно, грамотная речь!
Дополнительно отмечу, что Людмила очень оперативно отвечает на сообщения, все орг вопросы были решены быстро и без проблем.
Было познавательно, вкусно-чай с пастилой, с собой коробочку пастилы подарили.
Очень красиво рассказала экскурсовод, интересно, грамотная речь!
Дополнительно отмечу, что Людмила очень оперативно отвечает на сообщения, все орг вопросы были решены быстро и без проблем.
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М
Восторг! Спасибо Людмиле за проникновенно-трогательный рассказ о Толстых, который развенчал наши предубеждения и расставил все запятые в любовной драме Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Понравилась философская и вместе с тем
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Вся наша компания искренне благодарит Людмилу за очень интересный рассказ о жизни Толстых!
Честно скажу, те нюансы о жизни семьи, которые рассказала Людмила, полностью перевернули наше восприятие семьи Толстых, и несколько человек из нашей компании решили открыть для себя творчество Льва Николаевича заново! Огромное спасибо, и рекомендую Людмилу как очень знающего рассказчика и приятного человека.
Честно скажу, те нюансы о жизни семьи, которые рассказала Людмила, полностью перевернули наше восприятие семьи Толстых, и несколько человек из нашей компании решили открыть для себя творчество Льва Николаевича заново! Огромное спасибо, и рекомендую Людмилу как очень знающего рассказчика и приятного человека.
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