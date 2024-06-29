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Семья Толстых: счастье по рецепту

Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
В винтажной атмосфере необычной кофейни за чашкой ароматного чая мы вспомним историю любви Льва и Софьи Толстых и поговорим об их представлении о счастье.

Вы узнаете о противоречиях в жизни супругов, секретах домашнего уюта от графини Толстой, попробуете угощения, которые любил писатель, и разберётесь, что стоит за фразой «мой адрес всегда Тула».
Семья Толстых: счастье по рецепту
Семья Толстых: счастье по рецепту
Семья Толстых: счастье по рецепту

Описание экскурсии

Вы зайдёте в необычное кафе с негромкой музыкой и окажетесь на чаепитии с угощениями, отражающими гастрономические предпочтения Льва Толстого.

Прозвучат фрагменты дневников и переписки писателя и Софьи, а ещё я расскажу:

  • Как появилась аббревиатура ЛНТ, которую можно увидеть в черновиках писателя и на некоторых тульских зданиях
  • Какую роль играли женщины в жизни Толстого
  • Был ли великий писатель семейным тираном
  • Правда ли, что Толстой был вегетарианцем
  • Что означали слова Льва Николаевича: «Мой адрес всегда Тула»

Организационные детали

Чай и угощение включены в стоимость

в субботу и воскресенье в 15:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крестовоздвиженской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 422 туристов
Я живу в Туле с 1975 года. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции. В мае 2024 получила аттестацию гида Тульской области.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации о великом Толстом и его семейной жизни - а скорее "прошли по кромке", услышав
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при этом всё самое интересное. Задумка удалась на 100%! Рассказ был насыщен историческими подробностями и семейными историями, поданными бережно и деликатно. Вызвал множество вопросов, на которые Людмила без труда ответила. И оставил приятное послевкусие - такое, что уже хочется вернуться

По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации
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Дарья
Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие ролики о том, что семья Толстых - это явный пример абьюзера и жертвы, бабника
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и вечно рожавшей несчастной жены. Но!!! Спасибо Людмиле, спасибо за её достоверный рассказ, за её утончённый, корректный, профессиональный, изысканный подход к данной теме. Мои сомнения, слава Богу, были развеяны, и я ни капельки не разочаровалась в Толстом ни как в главе семьи, ни как в мужчине, ни как в писателе тем более! Обожаю его книги, его героев, благодаря Людмиле теперь знаю и обожаю его взгляд на счастье, его отношение к основным человеческим ценностям и социальным понятиям. Браво! И до новых встреч с невероятно образованной и увлеченной своим делом Людмилой!!!

Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие
Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие
Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие
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Инна
Мне повезло. Мы с Людмилой были вдвоём. За чашечкой чая, в приятном кафе с интерьером, отсылающем к творчеству Льва Николаевича, неторопливо шёл рассказ. Я свою поездку в Тулу построила так,
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что эта экскурсия была как заключение знакомства с городом. И не прогадала. Культурный и познавательный отдых. Отсыл к семье Толстых. Людмила очень трепетно говорила о семействе. Некоторые факты я не знала. А что и знала, то по другому себе понимала. Отель с недвусмысленным названием, картины. Друзья, если вы хотите не только пряников, а и Великого, то сюда.

Мне повезло. Мы с Людмилой были вдвоём. За чашечкой чая, в приятном кафе с интерьером, отсылающем
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Е
Пишу со слов родителей (покупала экскурсию для них в подарок):
Было познавательно, вкусно-чай с пастилой, с собой коробочку пастилы подарили.
Очень красиво рассказала экскурсовод, интересно, грамотная речь!

Дополнительно отмечу, что Людмила очень оперативно отвечает на сообщения, все орг вопросы были решены быстро и без проблем.
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М
Восторг! Спасибо Людмиле за проникновенно-трогательный рассказ о Толстых, который развенчал наши предубеждения и расставил все запятые в любовной драме Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Понравилась философская и вместе с тем
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изысканно-литературная, даже поэтическая подача материала от профессионального филолога. И сам формат экскурсии необычный - чаепитие в стиле Льва Николаевича - оставил приятные впечатления. Спасибо за такой изумительный подарок для ума и души.

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Марина
Вся наша компания искренне благодарит Людмилу за очень интересный рассказ о жизни Толстых!
Честно скажу, те нюансы о жизни семьи, которые рассказала Людмила, полностью перевернули наше восприятие семьи Толстых, и несколько человек из нашей компании решили открыть для себя творчество Льва Николаевича заново! Огромное спасибо, и рекомендую Людмилу как очень знающего рассказчика и приятного человека.
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