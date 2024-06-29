В винтажной атмосфере необычной кофейни за чашкой ароматного чая мы вспомним историю любви Льва и Софьи Толстых и поговорим об их представлении о счастье. Вы узнаете о противоречиях в жизни супругов, секретах домашнего уюта от графини Толстой, попробуете угощения, которые любил писатель, и разберётесь, что стоит за фразой «мой адрес всегда Тула».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Туле

Описание экскурсии

Вы зайдёте в необычное кафе с негромкой музыкой и окажетесь на чаепитии с угощениями, отражающими гастрономические предпочтения Льва Толстого.

Прозвучат фрагменты дневников и переписки писателя и Софьи, а ещё я расскажу:

Как появилась аббревиатура ЛНТ, которую можно увидеть в черновиках писателя и на некоторых тульских зданиях

Какую роль играли женщины в жизни Толстого

Был ли великий писатель семейным тираном

Правда ли, что Толстой был вегетарианцем

Что означали слова Льва Николаевича: «Мой адрес всегда Тула»

Организационные детали

Чай и угощение включены в стоимость