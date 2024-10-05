Известно, что Толстой практически не выдумывал героев из головы. Персонажи «Анны Карениной» — это реальные люди из жизни писателя. То же самое касается и домов. Я устрою для вас квест по улицам Тулы: будем искать здания, в которых могли бывать прототипы героев. Разберёмся в сюжете романа и заново посмотрим на историю Анны и её окружения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание квеста
Ваше знакомство с Тулой пройдёт в необычном формате — прогулка по улицам города наполнится интересными заданиями, игровыми моментами и увлекательным диалогом. Я расскажу, кого из друзей и близких Толстого узнавали в героях романа современники писателя и где могли жить и бывать прототипы персонажей. А дома на нашем маршруте помогут пролить свет на важные сюжетные линии и раскроют сокровенные переживания и тайны героев.
Вы увидите
- Здание дворянского собрания Тулы, в котором проходили важнейшие светские, политические и культурные события губернского города
- Храм преподобного Серафима Саровского — один из самых популярных и необычных в Туле
- Образцы деревянного зодчества
- Старинные здания в стиле классицизма, возведённые по велению Екатерины II
- Первый каменный театр в нашем городе, где состоялась театральная премьера романа
Организационные детали
- Квест проходит в пешеходном формате, маршрут не потребует значительных физических усилий
- Программа подойдёт для путешественников в возрасте от 16 лет
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 102 туристов
Я живу в Туле с детства. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна», продолжаю сотрудничество с ними и сейчас. Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции.Задать вопрос
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