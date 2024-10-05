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Известно, что Толстой практически не выдумывал героев из головы. Персонажи «Анны Карениной» — это реальные люди из жизни писателя. То же самое касается и домов. Я устрою для вас квест по улицам Тулы: будем искать здания, в которых могли бывать прототипы героев. Разберёмся в сюжете романа и заново посмотрим на историю Анны и её окружения.