Квест «В поисках Анны Карениной»

Проследить истоки великого романа и найти места, вдохновлявшие автора, на улицах Тулы
Известно, что Толстой практически не выдумывал героев из головы. Персонажи «Анны Карениной» — это реальные люди из жизни писателя. То же самое касается и домов. Я устрою для вас квест по улицам Тулы: будем искать здания, в которых могли бывать прототипы героев. Разберёмся в сюжете романа и заново посмотрим на историю Анны и её окружения.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Квест «В поисках Анны Карениной»
Квест «В поисках Анны Карениной»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание квеста

Ваше знакомство с Тулой пройдёт в необычном формате — прогулка по улицам города наполнится интересными заданиями, игровыми моментами и увлекательным диалогом. Я расскажу, кого из друзей и близких Толстого узнавали в героях романа современники писателя и где могли жить и бывать прототипы персонажей. А дома на нашем маршруте помогут пролить свет на важные сюжетные линии и раскроют сокровенные переживания и тайны героев.

Вы увидите

  • Здание дворянского собрания Тулы, в котором проходили важнейшие светские, политические и культурные события губернского города
  • Храм преподобного Серафима Саровского — один из самых популярных и необычных в Туле
  • Образцы деревянного зодчества
  • Старинные здания в стиле классицизма, возведённые по велению Екатерины II
  • Первый каменный театр в нашем городе, где состоялась театральная премьера романа

Организационные детали

  • Квест проходит в пешеходном формате, маршрут не потребует значительных физических усилий
  • Программа подойдёт для путешественников в возрасте от 16 лет

в субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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