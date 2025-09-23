Мои заказы

Экскурсии Тутаева об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 23 сентября 2025
    Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
  • Ф
    Фоканов
    3 июля 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
    читать дальше

    Очень понравилась центральная площадь и памятник воинам ВОВ, который выдворили власти Болгарии в угоду нашим западным врагам Дороги сильно отличаются от Рыбинска в лучшую сторону

  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Анна спасибо вам за экскурсию вы очень хороший экскурсовод отвечали на все вопросы, вас очень интересно слушать. Спасибо за экскурсию
  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Добрый день, все очень понравилось, очень приятный, симпатичный, подкованный, любящий свое дело и нас туристов гид. 👍
  • И
    Инна
    11 ноября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Очень интересная экскурсия! Анна с большой душой и любовью рассказывала о своем городе, много интересной информации, интерактива, прекрасная речь и глубокие знания экскурсовода, а приятным бонусом - чай с травами и баранками. Спасибо большое! Очень советую!
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Недавно у нас была замечательная прогулка с Анной по Тутаеву. Это её родной город. Поэтому она нам рассказала все секреты
    читать дальше

    про город и показала очень чего много. Мы прикоснулись к памятником старины. Нам посчастливилось увидеть фрески 17 века, старинные иконы, в том числе чудотворные. Увидели собственными глазами жизнь купеческого города. Здесь такая природа, такие виды. Как будто попали в начало 20 века. Анна угостила нас тутаевским чаем с травами и романовскими баранками на Кустодиевском бульваре. Прокатились на пароме. Перекусили очень вкусно в кафе,,Горчица,,. Огромное спасибо Анне за всё. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Экскурсовод Марина замечательно провела экскурсию! Вся экскурсия пролетела незаметно, очень интересно и познавательно.
  • Л
    Людмила
    27 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Нам очень понравилась экскурсия. Марина прекрасный рассказчик, находит подход и ко взрослым, и к детям. Очень доброжелательна, заинтересовывает с первых
    читать дальше

    же минут рассказом о городе, видно, что очень любит и прекрасно знает свой город. Мы в восторге, под конце экскурсии Марина угостила нас вкусным чаем и пряниками. Рекомендую экскурсовода и экскурсию, когда будете в Тутаеве. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    23 октября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Интересная экскурсия гида- профессионала, влюбленного в свой город. Экскурсия познавательна как для взрослых, так и для детей. Буду рекомендовать друзьям. Елена
  • Н
    Наталья
    15 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Были на экскурсии тремя семьями (6 взрослых и 6 детей от 5 до 16 лет) с гидом Мариной. Отличный экскурсовод, приятный в общении, старалась сделать экскурсию интересной и детям. Овечка ♥️. Город понравился!
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Прекрасная экскурсия, всем рекомендую. Левый берег Тутаева гораздо уютнее и интереснее правого, тихий купеческий городок. Гид Марина очень приветливая и
    читать дальше

    доброжелательная, весьма профессионально объяснила нам сюжеты фресок Гурия Никита в Крестовоздвиженском храме, показала местные артобъекты, сумела создать атмосферу приятной неспешной прогулки и даже угостила нас чаем с баранками на Кустодиевском бульваре.

  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Очень душевно и познавательно прошла экскурсия с Мариной по Тутаеву, несмотря на неудачную погоду.
    Побывали на обоих берегах. Полный восторг от всего! Порадовали и виды, и впечатления.
    Прониклись атмосферой уюта, который царит в городе.
    Тот самый случай, когда уверен, что еще вернешься.
  • К
    Коконкова
    5 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Гуляли с Анной семьёй (дети 6 и 11 лет). Дети выдержали экскурсию, а взрослым очень понравилось. Анна подстраивал маршрут под
    читать дальше

    наши пожелания и терпеливо ждала нас. В конце напоила вкуснейшим чаем с баранками и конфетами. Огромное спасибо! В следующий раз возьмём экскурсию по другой стороне))

  • L
    Larisa
    27 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Большое спасибо Анне за прекрасную познавательную экскурсию и помощь в организационных моментах! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Доброе утро! Я вернулась домой после своей поездки. Что сказать про Тутаев… Хотела давно посмотреть этот город. И тут решила
    читать дальше

    съездить из Ярославля(добраться быстро проблем нет). Приехала и расстроилась. Сыро, холодно, дождь. Шла около 1 км до начала экскурсии. Села на лавочку около собора и еще больше загрустила. И вдруг… Ко мне идет такая красивая молодая женщина. Это - мой гид Марина. Дальше все время я восхищалась и городом, и Мариной. Стильно одетая, эрудированная, очень доброжелательная и эмоциональная. Все время она водила меня по городу и рассказывала, рассказывала…. Сам факт, что все люди, которые нам встречались, с теплотой здоровались с ней. Марина родилась, росла и живет в Тутаеве. Обожает свой город. Кто, как не такой гид, лучше расскажет про Тутаев. Очень рекомендую. Не пожалеете. Есть что посмотреть и где погулять.

  • Н
    Наталия
    18 сентября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсию для нас проводила Наталья. Большое спасибо ей за такую подачу материала, структурированное повествование, приятное общение, любовь к городу и его истории. Максимально рекомендую экскурсовода и данную экскурсию. Мы получили прекрасные впечатления и наполненность интересной информацией. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Огромная благодарность Анне за чудесную, необыкновенную экскурсию по Тутаеву от всей нашей компании (6 человек)!
    Глубокое знание истории города. Яркая, доступная
    читать дальше

    подача материала.
    С какой любовью Анна показывала нам свой город, рассказывала о его людях и мастерах!
    Анна не ограничила нас во времени посещения Воскресенского собора и дала возможность вдоволь насладиться красотой этого потрясающего храма и его знаменитыми иконами, за что ей отдельное большое спасибо!
    А также здорово, что Анна привела нас в Музей резной деревянной иконы. Интересные, прекрасные работы талантливых мастеров! Однозначно стоит увидеть.
    Благодаря такому замечательному, знающему экскурсоводу как Анна, Тутаев надолго останется в памяти, а также желание приехать в него вновь!

  • А
    Ася
    7 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    С прекрасным Романовым - Борисоглебском нас познакомила Марина. За три с половиной часа мы так полюбили Марину, что даже расставаться
    читать дальше

    не хотелось. Очень интересная и познавательная экскурсия! Помимо колоссальных знаний, Марина обладает магическим очарованием и светлой душой! Большое спасибо! Будем долго вспоминать нашу прогулку с теплом в сердце! Буду с радостью рекомендовать всем своим друзьям именно эту экскурсию!

  • Э
    Элина
    1 сентября 2025
    Неизведанный Тутаев
    В субботу 30 августа мы побывали на удивительной экскурсии по левому берегу г. Тутаева. Огромное спасибо нашему гиду Марине за
    читать дальше

    интересный, очень информативный рассказ о Романовской стороне старинного города Романов-Борисоглебск. Марина любит свой город, всей душой болеет за его процветание, за сохранение самобытности, и это с первых минут экскурсии передается слушателям. Отдельное спасибо за чаепитие с баранками на Кустодиевском бульваре!!! Мы просто очарованы древними храмами и живописными берегами Волги!

  • Ю
    Юлия
    28 августа 2025
    Неизведанный Тутаев
    Прекрасный маршрут, интереснейший рассказ. Благодарим.

