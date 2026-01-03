читать дальше

передвигались на машине между локациями, а не пешком, но это только для удобства и теплоты)) Анна ждала нас в начальной точке, хотя мы приехали на минут 15 раньше. Мы увидели уникальные церкви, прошлись по центру Романовской стороны города, по набережной. Интересно Анна рассказала о Кустодиеве, Шаляпине, об овечьем фестивале. А в конце обменялись подарками. Жаль, даже не увидели другого берега города, но это не зависело ни от кого на земле)) будет повод вернуться изучить удивительный Тутаев с обеих сторон летом.