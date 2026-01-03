Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Тутаеве

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
«Вас ждут идиллические волжские пейзажи и панорама левобережной части города»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Неизведанный Тутаев
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 14:00
21 янв в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
5 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пешая
На пароме
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 января 2026
    Неизведанный Тутаев
    Дата посещения: 3 января 2026
    Экскурсия содержательная. 2 часа пролетели незаметно. Гид Анна интересно рассказала об истории города, о замечательных соотечественниках, живших и побывавших в Тутаеве, обо всём романовском (а это уникальные "вещи"). Экскурсию и гида рекомендую.
  • И
    Ирина
    23 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 23 сентября 2025
    Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
  • Ф
    Фоканов
    3 июля 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
    читать дальше

    Очень понравилась центральная площадь и памятник воинам ВОВ, который выдворили власти Болгарии в угоду нашим западным врагам Дороги сильно отличаются от Рыбинска в лучшую сторону

  • Е
    Елена
    13 января 2026
    Неизведанный Тутаев
    Просто потрясающий гид!!!
    Мы ехали в Тутаев вообще без каких-то особых ожиданий и остались бы наверно вообще без впечатлений,если бы не
    читать дальше

    Анна.
    Так потрясающе и с чувством юмора и со знанием и любовью к Тутаеву,я не знаю кто бы еще смог нам рассказать о городе!
    Экскурсия была 5го января и несмотря на мороз,наша группа ходила за Анной след в след и наслаждалась и рассказами и компанией Анны.
    Однозначно рекомендую в любое время года!

  • О
    Ольга
    12 января 2026
    Неизведанный Тутаев
    Очень интересная экскурсия, прекрасный безмятежный город. Гид Анна открыла для нас много интересных фактов об истории города, познакомила с фресками
    читать дальше

    Гурия Никитина в Крестовоздвиженском соборе, где мы испытали неподдельное чувство радости и восхищения.
    Много интересных фактов: от Кустодиевского бульвара и самой широкой набережной в России до романовской овцы.
    Показала и рассказала об истории создания семьей художников расписного забора, который является самой настоящей летописью города. Даже предложила погадать-покалядовать: задать себе вопрос о будущем и ответ найти случайно на заборе.
    Получили огромное удовольствие как от города, так и от общения с гидом. Спасибо Анна.

  • Н
    Наталья
    11 января 2026
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Замечательный гид Юлия!!! С большим интересом мы прогулялись по старинному городку Тутаев в компании гида.
    Юлия с большой любовью к городу
    читать дальше

    и его истории провела нас по улочкам, показала его с интереснейшей стороны. Без нее наше посещение этого городка было бы не таким познавательным. Спасибо большое. Очень рекомендуем этого замечательного гида.

  • О
    Ольга
    10 января 2026
    Неизведанный Тутаев
    Нам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсия состоялась, единственное, что мы
    читать дальше

    передвигались на машине между локациями, а не пешком, но это только для удобства и теплоты)) Анна ждала нас в начальной точке, хотя мы приехали на минут 15 раньше. Мы увидели уникальные церкви, прошлись по центру Романовской стороны города, по набережной. Интересно Анна рассказала о Кустодиеве, Шаляпине, об овечьем фестивале. А в конце обменялись подарками. Жаль, даже не увидели другого берега города, но это не зависело ни от кого на земле)) будет повод вернуться изучить удивительный Тутаев с обеих сторон летом.

    Нам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсияНам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсияНам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсияНам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсияНам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсияНам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсия
  • О
    Ольга
    9 января 2026
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсию провела Марина- очень знающий и увлеченный экскурсовод. Несмотря на метель, получили удовольствие от прогулки. Летом, видимо, город ещё прекраснее.
  • А
    Алексей
    9 января 2026
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Экскурсию проводила Наталья. Очень грамотный, знающий экскурсовод, давала развёрнутые ответы на наши дополнительные вопросы. Видно, что человек в теме и обладает широтой знаний о истории города, любит его. Очень понравилось.
  • Е
    Евгения
    8 января 2026
    Визитные карточки Тутаева
    Самые прекрасные впечатления от экскурсии. Наш гид Марина в январский снежно-метельный день согрела нас интересными историями о городе, веселым позитивом и горячим смородиновым чаем с угличскими баранками.

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Визитные карточки Тутаева;
  2. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне;
  3. Неизведанный Тутаев;
  4. Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке;
  5. Тутаев: два берега, одна история.
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Крестовоздвиженский собор;
  2. Воскресенский собор;
  3. Набережная;
  4. Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча;
  5. Самое главное;
  6. Преображенско-Казанская церковь;
  7. Покровская церковь;
  8. Благовещенская церковь.
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в январе 2026
Сейчас в Тутаеве в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тутаеве на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 206 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март