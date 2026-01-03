Индивидуальная
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
«Вас ждут идиллические волжские пейзажи и панорама левобережной части города»
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборТутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 14:00
21 янв в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕлена3 января 2026Неизведанный ТутаевДата посещения: 3 января 2026Экскурсия содержательная. 2 часа пролетели незаметно. Гид Анна интересно рассказала об истории города, о замечательных соотечественниках, живших и побывавших в Тутаеве, обо всём романовском (а это уникальные "вещи"). Экскурсию и гида рекомендую.
- ИИрина23 сентября 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 23 сентября 2025Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
- ФФоканов3 июля 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 3 июля 2025Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
- ЕЕлена13 января 2026Просто потрясающий гид!!!
Мы ехали в Тутаев вообще без каких-то особых ожиданий и остались бы наверно вообще без впечатлений,если бы не
- ООльга12 января 2026Очень интересная экскурсия, прекрасный безмятежный город. Гид Анна открыла для нас много интересных фактов об истории города, познакомила с фресками
- ННаталья11 января 2026Замечательный гид Юлия!!! С большим интересом мы прогулялись по старинному городку Тутаев в компании гида.
Юлия с большой любовью к городу
- ООльга10 января 2026Нам с подругой очень понравилась экскурсия и гид Анна. Несмотря на метель, вызванную циклоном Фрэнсис, экскурсия состоялась, единственное, что мы
- ООльга9 января 2026Экскурсию провела Марина- очень знающий и увлеченный экскурсовод. Несмотря на метель, получили удовольствие от прогулки. Летом, видимо, город ещё прекраснее.
- ААлексей9 января 2026Экскурсию проводила Наталья. Очень грамотный, знающий экскурсовод, давала развёрнутые ответы на наши дополнительные вопросы. Видно, что человек в теме и обладает широтой знаний о истории города, любит его. Очень понравилось.
- ЕЕвгения8 января 2026Самые прекрасные впечатления от экскурсии. Наш гид Марина в январский снежно-метельный день согрела нас интересными историями о городе, веселым позитивом и горячим смородиновым чаем с угличскими баранками.
