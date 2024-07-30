Приглашаем на увлекательную экскурсию по правобережной части Тутаева! В программе: посещение Воскресенского собора с фресками 17 века и чудотворной иконой, прогулка по Волжской набережной с видами на семь холмов-богатырей, подъем на смотровую площадку для панорамных видов города и набор святой воды в источнике Святого Николая. Узнайте историю, легенды и традиции Тутаева
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Воскресенский собор с фресками 17 века
- 🏞️ Идиллические виды Волжской набережной
- ⛲ Святой источник Николая Чудотворца
- 📸 Панорамные виды со смотровой площадки
- 🗣️ Интересные истории и легенды Тутаева
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Смотровая площадка
- Волжская набережная
- Источник Святого Николая
Описание экскурсии
Воскресенский собор. Снаружи я раскрою историю и архитектурные особенности собора. А затем дам время, чтобы вы смогли зайти внутрь и полюбоваться фресками 17 века и чудотворной иконой Спаса Всемилостивого.
Смотровая площадка. Вас ждут идиллические волжские пейзажи и панорама левобережной части города.
Живописная набережная. Мы погуляем по Волжской набережной, наслаждаясь видами на великую реку и семь холмов-богатырей, на которых вырос город. Каждый из них носит своё имя и бережно хранит историю нашего края. Я обязательно ей поделюсь.
Источник Святого Николая. Вы сможете набрать святой воды в старинном источнике.
Организационные детали
- Маршрут предполагает спуск по лестнице и подъём в гору по асфальтированной дорожке
- По желанию можно добавить в программу мастерскую Романово-Борисоглебской резной иконы. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тутаеве
Провела экскурсии для 137 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я лицензированный гид в Тутаеве, влюблённый в свой город. Предлагаю посмотреть на него глазами местного жителя и увидеть всю красоту этого маленького необычного селения на Волге.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
30 июл 2024
Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот тихий, душевный, безлюдный город. Приезжайте! Получите невероятное удовольствие!
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