Приглашаем на увлекательную экскурсию по правобережной части Тутаева! В программе: посещение Воскресенского собора с фресками 17 века и чудотворной иконой, прогулка по Волжской набережной с видами на семь холмов-богатырей, подъем на смотровую площадку для панорамных видов города и набор святой воды в источнике Святого Николая. Узнайте историю, легенды и традиции Тутаева

Описание экскурсии

Воскресенский собор. Снаружи я раскрою историю и архитектурные особенности собора. А затем дам время, чтобы вы смогли зайти внутрь и полюбоваться фресками 17 века и чудотворной иконой Спаса Всемилостивого.

Смотровая площадка. Вас ждут идиллические волжские пейзажи и панорама левобережной части города.

Живописная набережная. Мы погуляем по Волжской набережной, наслаждаясь видами на великую реку и семь холмов-богатырей, на которых вырос город. Каждый из них носит своё имя и бережно хранит историю нашего края. Я обязательно ей поделюсь.

Источник Святого Николая. Вы сможете набрать святой воды в старинном источнике.

Организационные детали