Алексей — ваш гид в Твери

читать дальше меценат. Неподражаемый чтец и автор сотни спектаклей по русской классике. Мои просветительские и образовательные проекты отмечены высокими наградами, а документальные фильмы получили престижные призы. Со мной интересно читать, играть и гулять! Могу заинтересовать и ребёнка, и взрослого даже самой сложной темой. Оказавшись между рассказом и сказкой, вы проведёте время с пользой, отдохнёте душой и получите хорошую пищу для ума.

Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и ее главному символу — берёзе. Коллекционер и