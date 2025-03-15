Итак, мы в Твери начала 19 века.
Прогуляемся по центральным районам и предместьям, познакомимся с современниками и знакомцами Александра Сергеевича.
Мой рассказ оживит фигуру поэта в вашем воображении! Вы узнаете множество исторических анекдотов и невероятных подробностей о городском быте Твери. А также услышите строки Пушкина и отрывки из его переписки.
Прогуляемся по центральным районам и предместьям, познакомимся с современниками и знакомцами Александра Сергеевича.
Мой рассказ оживит фигуру поэта в вашем воображении! Вы узнаете множество исторических анекдотов и невероятных подробностей о городском быте Твери. А также услышите строки Пушкина и отрывки из его переписки.
Описание экскурсии
Мы заглянем на бал в Благородном собрании и в лавки Гостиного двора, квартиру вице-губернатора и приёмную Тверской удельной конторы. Осмотрим усадьбу Полторацких и дом Свечиных. Непременно посетим самое роскошное заведение московско-петербургского тракта — трактир Паоло Гальяни, в котором поэт останавливался в Твери.
Вы узнаете:
- о гардеробе и дорожных хлопотах путешественника начала 19 века
- сколько лошадей было у станционного смотрителя Самсона Вырина
- в какой шляпе приехал Пушкин в Тверь в ноябре 1826 года
- из каких блюд состоял обед у славного Паоло Гальяни
Изюминки прогулки:
- Нашей спутницей станет учёная обезьяна, которая поведает нам самые невероятные анекдоты и покажет таинственные закоулки города
- В подарок каждый гость получит авторскую книгу с дополнительными материалами обо всех героях маршрута
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Театральном проезде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и ее главному символу — берёзе. Коллекционер иЗадать вопрос
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