Тверь, застроенная по европейскому образцу, удивляет разнообразием архитектурных стилей.
Экскурсия «Тверь многоликая» предлагает уникальную возможность увидеть петровское барокко, классицизм и сталинский стиль в одном городе.
Узнайте интересные факты о прошлом Твери и её жителях, прогуливаясь по улицам, где органично сочетаются разные эпохи. Забронируйте индивидуальную экскурсию и насладитесь историей и красотой Твери
Экскурсия «Тверь многоликая» предлагает уникальную возможность увидеть петровское барокко, классицизм и сталинский стиль в одном городе.
Узнайте интересные факты о прошлом Твери и её жителях, прогуливаясь по улицам, где органично сочетаются разные эпохи. Забронируйте индивидуальную экскурсию и насладитесь историей и красотой Твери
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Европейская архитектура в сердце России
- 🏛 Исторические памятники и дворцы
- 📜 Увлекательные рассказы о прошлом
- 👑 Следы великих императоров и императриц
- 🍺 Рецепты старинных напитков и угощений
- 🌉 Уникальные мосты и набережные
Что можно увидеть
- Площадь Звезды
- Площадь Амалиенборг
- Английская набережная
- Трёхлучие
- Императорский путевой дворец
- Спасо-Преображенский собор
- Памятник Афанасию Никитину
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Островский писал о Твери: «… это коридор между Петербургом и Москвой, который беспрестанно мели и чистили…». Поскольку русские государи то и дело проезжали через Тверь, то украшать её приглашали лучших архитекторов. Город откроется перед вами как своеобразное похищение Европы, через европейские реплики:
- Почти площадь Звезды, как в Париже
- Почти площадь Амалиенборг, как в Копенгагене
- Почти Английская набережная, как Петербурге
- Трёхлучие, как в Риме и Версале
- Мосты, напоминающие венгерские
Как пройдёт знакомство
- Удивимся прозорливости архитектурных мастеров, создавших город более 250 лет назад
- Почувствуем, что воздух гораздо чище в центре города, чем на окраинах
- Поблагодарим Екатерину II за благосклонность, щедрость и незабываемые подарки
- Убедимся в стойкости характера Твери на примере тверских деловых женщин
- Прикоснёмся к малому двору эпохи Екатерины Павловны
- Пройдёмся по английской набережной и увидим французскую единую фасаду
- Узнаем рецепт пития пива в Твери и происхождение любезной прихожей рюмочки
- Поздороваемся с Пушкиным и поговорим про его любимые конфеты, с которыми его встречали друзья на берегах Волги
- Ощутим запах пирогов на обжорном ряду, где теперь красуется памятник Афанасию Никитину
- Восхитимся Императорским путевым дворцом и поклонимся величественному Спасо-Преображенскому собору
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Я коренная тверичанка и провожу экскурсии по Твери. Мне повезло бывать во многих городах и странах и именно поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
29 мая 2024
Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди!
Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
К
Константин
16 мая 2024
Очень рекомендую Ирину гостям и жителям нашего города, которые хотят глубоко погрузиться в его историю. Чем город жил, как развивался, какое значение имел для России в разные эпохи. Очень познавательно и интересно! Большое спасибо!
Е
Елена
6 мая 2024
Мы (четверо взрослых) были в Твери транзитом 26 апеля 2024. На знакомство с городом у нас был один вечер. Благодаря нашему гиду Ирине Новожиловой, нам удалось не только познакомиться с городом, но и почувствовать его дух. Наша экскурсия была прогулкой старых добрых друзей. Неравнодушие, тактичность, энтузиазм, подкрепленные знанием вопроса - это все про нашего Гида. Спасибо!
М
Мария
29 апр 2024
Отличная экскурсия по Твери. Очень познавательно, интересно и не занудно. Экскурсовод может сделать акцент на каких-то особенно интересных для вас вещах и уделить им особое внимание. Очень рекомендую.
Оксана
22 апр 2024
Мы очень довольны прогулкой в компании с Ириной. Немного обо всём, чтобы сложилось первое представление о городе. Очень приятный и располагающий экскурсовод. Спасибо!
Светлана
13 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, отдельное спасибо гиду Ирине! В одной экскурсии мы много узнали о прошлом Твери, о каких то интересных фактах, и о том чем живет Тверь сегодня. Прошли самые интересные места и время пролетело незаметно и увлекательно.
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