Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное

Старица, небольшой городок на Волге, всего в 65 километрах от Твери, скрывает множество историй и тайн.
Здесь родился первый русский Патриарх Иов, а Свято-Успенский монастырь до сих пор поражает своей красотой.
Иван
Здесь родился первый русский Патриарх Иов, а Свято-Успенский монастырь до сих пор поражает своей красотой.
Иван
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Старицы
- 🏰 Посещение древних монастырей и церквей
- 🌄 Захватывающие виды с земляного вала
- 🕵️♂️ Возможность исследовать каменоломни
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Свято-Успенский монастырь
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
- Спасо-Преображенская церковь
- Земляной вал
- Старинный подорожный крест
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
На экскурсии я вам расскажу об истории возникновения Старицы, о том, как город пережил период феодальной раздробленности. Вы узнаете об эпохе правлении Ивана IV и о том, как любовь царя отразилась на облике города.
Вы побываете в самых красивых местах города:
- в Свято-Успенском монастыре. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв. Монастырь находится в превосходном состоянии.
- в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках.
- в Спасо-Преображенской церкви, построенной в редчайшем архитектурном стиле – псевдоготическом. Для этого мы посетим соседнее село Красное, в котором и находится сооружение.
Кроме того, вы “покорите” земляной вал, один из оборонительных холмов, сохранившихся на старом городище, с которого открывается потрясающий вид на Успенский монастырь. И увидите старинный подорожный крест, относящийся к 15 столетию. По словам местных жителей, он исполняет все благие желания.
Организационные детали
- За отдельную плату – 2500 руб. за группу до 7 человек (на минивэне) вы сможете посетить с опытным спелеологом каменоломни, в которых добывали легендарный “белый мрамор” – старицкий известняк.
- Транспорт включен в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 1766 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — победитель конкурса «Лучший гид России — 2021». Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города — Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
25 авг 2022
Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что у вас остается ощущение - вы побывали в гостях у
Галина
4 мая 2022
Ирина - замечательный экскурсовод. Очень интеллигентная, знающая и любящая свой город. Ее экскурсия очень понравилась всей нашей группе. С удовольствием вернёмся в Старицу. Отдельное спасибо за организацию поездки в каменоломни с замечательным проводником Юрием.
Е
Евгения
5 ноя 2021
У нас была чудесный гид- Ирина Петровна- очень понравился рассказ, все посмотрели. Спокойно, понятно, четко.
Наталия
12 апр 2021
Странная ситуация произошла у нас с этой экскурсией. Мы заблаговременно забронировали ее, сделали предоплату. Однако накануне, Любовь сказала, что не может провести экскурсию по семейным обстоятельствам и передает нас другому
В
Владислав
9 мар 2021
Экскурсию вела профессиональный гид, коренная старичанка Ирина Петровна. Экскурсия отличная - прекрасное знание материала, прекрасная подача, заинтересованность в отклике. За 3 часа мы узнали про Старицу и монастырь всё -
А
Александра
23 фев 2021
Побывали на экскурсии по прекрасной Старице с Ириной Петровной- замечательным экскурсоводом. Организационные вопросы решались очень четко и профессионально. Смогли увидеть Свято-Успенский монастырь, Старицу и ее достопримечательности, Борисоглебский храмовый комплекс и
Ю
Юлия
13 июля 2020
Сегодня у нас была поездка в прекрасный город Тверской губернии Старица. И хотя сами мы жители Твери, но в Старице не бывали. Нашим гидом была Любовь. Очень эрудированный, интересный человек,
Татьяна
15 июня 2020
13 июня наша небольшая группа, в составе которой было 5 детей и 5 взрослых, посетила старинный живописный городок Старица. Экскурсию для нас провела замечательный экскурсовод Ирина Петровна. Интеллигентная, тактичная, обаятельная,
Л
Любовь
10 фев 2020
В очередной свой визит в Тверь захотелось выбраться за город. Выбор пал на эту экскурсию и я не пожалела. Правда, хочу сразу сказать, что для меня эту экскурсию вел другой
О
Ольга
14 июля 2019
Экскурсию проводила Ирина Петровна. Чувствуется, что она любит и знает город в котором живёт. Очень чутко и внимательно относится к пожеланиям туристов. Старица оказалась полна приятных сюрпризов. Свято-успенский монастырь благодаря интересному рассказу Ирины Петровны произвел неизгладимое впечатление.
Г
Гульнара
5 янв 2019
Очень грамотный и внимательный экскурсовод. Ответила на все вопросы, время пролетело быстро. Город маленький с многовековой историей.
Н
Наталия
28 дек 2018
Ездили на 1 день в Старицу из Твери, где были на осенних каникулах с детьми. Состав нашей мини-группы - 2 детей (6 и 10 лет) и 2 взрослых. Любовь оказалась
И
Ирина
17 сен 2018
15 сентября наша группа посетила с гидом Любовью Старицу и Берново. Хотим выразить нашу благодарность Любе за отличное сопровождение нашей экскурсии, за её глубокие знания русской истории, за её добросовестное отношение к своей работе! Пожелать ей здоровья и дальнейших успехов в её нелёгком труде! С уважением, Ирина.
К
Ксения
15 авг 2018
Мы уже не в первый раз ездим на экскурсию с Любовью. Хочу отметить удивительное знание материала, огромный опыт и профессонализм, очень живую подачу материала! Любовь способна заинтересовать любого, даже самого
м
марина
14 июня 2018
Старица прекрасна! Неширокая чистая Волга, Настоящая русская природа, красавец монастырь, практически поднятый из руин. Смотреть -не насмотреться, дышать не надышешься! История вокруг и во всем. Старица обязательна к посещению!
Любовь
Ответ организатора:
Марина, Добрый вечер! В переписке мною изначально было сказано, что я не смогу провести экскурсию, что, если Вы согласны на замену, то будет замена и Вы согласились. Зачем же теперь рейтинг мне обрушивать плохой оценкой (((
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