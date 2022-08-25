Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное

Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
Старица, небольшой городок на Волге, всего в 65 километрах от Твери, скрывает множество историй и тайн.

Здесь родился первый русский Патриарх Иов, а Свято-Успенский монастырь до сих пор поражает своей красотой.

Иван
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Грозный называл Старицу своим любимым городом, и по одной из версий, именно здесь можно найти утерянную библиотеку царя. Пушкин любил приезжать сюда, а в 1985 году здесь снимали фильм Ролана Быкова «Чучело»

4.88
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история Старицы
  2. 🏰 Посещение древних монастырей и церквей
  3. 🌄 Захватывающие виды с земляного вала
  4. 🕵️‍♂️ Возможность исследовать каменоломни
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Что можно увидеть

  • Свято-Успенский монастырь
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
  • Спасо-Преображенская церковь
  • Земляной вал
  • Старинный подорожный крест
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

На экскурсии я вам расскажу об истории возникновения Старицы, о том, как город пережил период феодальной раздробленности. Вы узнаете об эпохе правлении Ивана IV и о том, как любовь царя отразилась на облике города.

Вы побываете в самых красивых местах города:

  • в Свято-Успенском монастыре. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв. Монастырь находится в превосходном состоянии.
  • в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках.
  • в Спасо-Преображенской церкви, построенной в редчайшем архитектурном стиле – псевдоготическом. Для этого мы посетим соседнее село Красное, в котором и находится сооружение.

Кроме того, вы “покорите” земляной вал, один из оборонительных холмов, сохранившихся на старом городище, с которого открывается потрясающий вид на Успенский монастырь. И увидите старинный подорожный крест, относящийся к 15 столетию. По словам местных жителей, он исполняет все благие желания.

Организационные детали

  • За отдельную плату – 2500 руб. за группу до 7 человек (на минивэне) вы сможете посетить с опытным спелеологом каменоломни, в которых добывали легендарный “белый мрамор” – старицкий известняк.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
25 авг 2022
Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что у вас остается ощущение - вы побывали в гостях у
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родственников на своей малой Родине. Она рассказывает так, как будто история нескольких столетий - это история ее семьи, И это помогает вашему погружению в материал, воображению себя в окружении персонажей, живших на этой земле сотни лет назад. А то, что вы прочли об этих местах и их героях до экскурсии, оживает как личное переживание. Любовь из той редкой категории гидов, которые создают притягательность места, Поэтому нам хочется снова вернуться на Тверскую землю. Огромная благодарность Любови за яркие впечатления, которые точно останутся в живых воспоминаниях.

Галина
4 мая 2022
Ирина - замечательный экскурсовод. Очень интеллигентная, знающая и любящая свой город. Ее экскурсия очень понравилась всей нашей группе. С удовольствием вернёмся в Старицу. Отдельное спасибо за организацию поездки в каменоломни с замечательным проводником Юрием.
Е
5 ноя 2021
У нас была чудесный гид- Ирина Петровна- очень понравился рассказ, все посмотрели. Спокойно, понятно, четко.
Наталия
12 апр 2021
Странная ситуация произошла у нас с этой экскурсией. Мы заблаговременно забронировали ее, сделали предоплату. Однако накануне, Любовь сказала, что не может провести экскурсию по семейным обстоятельствам и передает нас другому
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экскурсоводу. Созвонившись вечером со вторым экскурсоводом, он также сказал, что не сможет провести нам экскурсию и передает нас третьему экскурсоводу. Утром, в день экскурсии, нам звонит третий экскурсовод и также говорит, что не может провести экскурсию и передает нас четвертому экскурсоводу. Мы уже прям рассердились не на шутку. Выбора нет, поехали в Старицу к четвертому экскурсоводу Сергею.
Это рыженькое молоденькое чудо, оказалось совершенно очаровательным, очень умным и очень интересным экскурсоводом лет 25. Каждая история Сергеем была превращена практически в детектив, мы слушали с открытыми ртами, экскурсия была с дополненной VR реальностью. Очень красивый монастырь. Поэтому, мы должны сказать спасибо Любови, что она не смогла нам провести экскурсию, а передала нас в конечном итоге Сергею. Рекомендую всем экскурсовода, историка, знатока города Сергея.

В
9 мар 2021
Экскурсию вела профессиональный гид, коренная старичанка Ирина Петровна. Экскурсия отличная - прекрасное знание материала, прекрасная подача, заинтересованность в отклике. За 3 часа мы узнали про Старицу и монастырь всё -
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и про историю, древнюю, новую и новейшую, архитектуру, православную жизнь, искусство, знаменитых людей, родившихся, живших или посещавших город - в общем, полная картина. Город очень понравился, а монастырь после восстановления стал одним из красивейших мест Тверии. Очень интересно, рекомендуем всем!

А
23 фев 2021
Побывали на экскурсии по прекрасной Старице с Ириной Петровной- замечательным экскурсоводом. Организационные вопросы решались очень четко и профессионально. Смогли увидеть Свято-Успенский монастырь, Старицу и ее достопримечательности, Борисоглебский храмовый комплекс и
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многое другое. Как всегда на экскурсиях ты получаешь огромное количество информации, и не всегда все запоминается. Когда я слушала Ирину Петровну на ум пришла фраза "Кто ясно мыслит- тот ясно говорит". Рассказ очень интересный с примерами и аналогиями, юмором и чудесными историями. Было чувство, что мы знакомы очень давно. Бывает такое чувство - родство душ. Спасибо огромное Любови за рекомендацию такого достойного экскурсовода. Отдельная благодарность за совет посетить Чесменскую церковь в селе Красное. Услышав потрясающее пение Веры Александровны не только девочки в нашей группе, но, и суровые мужчины выходили со слезами на глазах. И еще мы поднялись на колокольню, а это отдельное приключение.

Ю
13 июля 2020
Сегодня у нас была поездка в прекрасный город Тверской губернии Старица. И хотя сами мы жители Твери, но в Старице не бывали. Нашим гидом была Любовь. Очень эрудированный, интересный человек,
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способный заинтересовать любого. Не смотря на пасмурную погоду и небольшой дождь, впечатления остались самые положительные. Ещё посетили село Красное и Спасо-Преображенскую церквь. Невероятная псевдоготическая церковь, таких в России всего две. И одна из них здесь. Приезжайте в Старицу, там много интересных и даже эксклюзивных мест.

Татьяна
15 июня 2020
13 июня наша небольшая группа, в составе которой было 5 детей и 5 взрослых, посетила старинный живописный городок Старица. Экскурсию для нас провела замечательный экскурсовод Ирина Петровна. Интеллигентная, тактичная, обаятельная,
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коренная жительница Старицы, она нам рассказала об истории старинного русского города, открыла все тайны Свято-Успенского монастыря (мы посетили Введенский, Троицкий, Успенский храмы, костницу и старое монастырское кладбище), с ней мы поднялись на колокольню Борисоглебского храма, что возвышается на высоком берегу Волги, и откуда открывается потрясающий вид на разлив великой русской реки и арочный мост, на Успенский монастырь и древнее городище. Наши дети с большим интересом и вниманием слушали удивительный рассказ Ирины Петровны, задавали много вопросов, с радостью воспринимали новые факты подлинной русской истории. Ирина Петровна поднялась с нами на холм городища, показала разрушенный Вознесенский монастырь, где снимался кинофильм Р. Быкова "Чучело" по одноименной повести В. Железникова. Нашей имениннице Машеньке и всем ребятам вручила подарки. И это было очень трогательно! После обеда в Успенском монастыре мы по совету Ирины Петровны отправились в каменоломни в сопровождении Юрия, проводника и знатока истории Старицы. 400 лет в Старице добывали белый камень для постройки храмов, монастырей и городских строений, столько же лет существуют каменоломни. С фонариками, в кромешной темноте, мы пробирались по извилистым коридорам подземелья. Юрий рассказал нам много интересного о способах добычи белого камня, о его свойствах и обработке, о тяжелом труде рабочих. Дети были под таким сильным впечатлением, у нас получился целый квест по подземелью. Спасибо за этот потрясающий день, за любовь к родной земле, душевность и открытость, за увлекательнейший рассказ о древней истории маленькой жемчужины русской земли, города Старица!

Л
10 фев 2020
В очередной свой визит в Тверь захотелось выбраться за город. Выбор пал на эту экскурсию и я не пожалела. Правда, хочу сразу сказать, что для меня эту экскурсию вел другой
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гид - Ирина, житель города Старица. Это тоже повлияло на восприятие материала, Ирина очень любит свой город и может много про него рассказать интересного. Так как экскурсия индивидуальная, можно не торопясь все осмотреть и сфотографировать. Очень подробно рассмотрели Успенский монастырь, прогулялись по городу, полюбовавшись прекрасными видами. В общем - очарование старинного русского городка Старица проникло в душу! Еще хотелось отметить шикарную зимнюю погоду, которая была в этот день, что помогло еще больше очароваться этим городом!

О
14 июля 2019
Экскурсию проводила Ирина Петровна. Чувствуется, что она любит и знает город в котором живёт. Очень чутко и внимательно относится к пожеланиям туристов. Старица оказалась полна приятных сюрпризов. Свято-успенский монастырь благодаря интересному рассказу Ирины Петровны произвел неизгладимое впечатление.
Г
5 янв 2019
Очень грамотный и внимательный экскурсовод. Ответила на все вопросы, время пролетело быстро. Город маленький с многовековой историей.
Н
28 дек 2018
Ездили на 1 день в Старицу из Твери, где были на осенних каникулах с детьми. Состав нашей мини-группы - 2 детей (6 и 10 лет) и 2 взрослых. Любовь оказалась
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на высоте: было интересно и детям и взрослым. Дети с открытыми ртами слушали как сказку историю Ивана Грозного… Маршрут был хорошо продуман и организован (даже перерыв на обед удачно вписался между Старицей и поездкой в Красное). Спасибо большое нашему экскурсоводу за приятную поездку и полученные впечатления!!

И
17 сен 2018
15 сентября наша группа посетила с гидом Любовью Старицу и Берново. Хотим выразить нашу благодарность Любе за отличное сопровождение нашей экскурсии, за её глубокие знания русской истории, за её добросовестное отношение к своей работе! Пожелать ей здоровья и дальнейших успехов в её нелёгком труде! С уважением, Ирина.
К
15 авг 2018
Мы уже не в первый раз ездим на экскурсию с Любовью. Хочу отметить удивительное знание материала, огромный опыт и профессонализм, очень живую подачу материала! Любовь способна заинтересовать любого, даже самого
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взыскательного экскурсанта. Экскурсия в Старицу была полна сюрпризов и удивительеых историй! Мы узнали много нового из истории России, и в целом получили огромное удовольствие от поездки и от общения с Любовью. Очень рекомендую! А мы пока планируем новкю встречу с Любой и Тверской областью!.
Спасибо, Ксения.

м
14 июня 2018
Старица прекрасна! Неширокая чистая Волга, Настоящая русская природа, красавец монастырь, практически поднятый из руин. Смотреть -не насмотреться, дышать не надышешься! История вокруг и во всем. Старица обязательна к посещению!
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Марина, Добрый вечер! В переписке мною изначально было сказано, что я не смогу провести экскурсию, что, если Вы согласны на замену, то будет замена и Вы согласились. Зачем же теперь рейтинг мне обрушивать плохой оценкой (((

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