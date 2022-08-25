Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное

Старица, небольшой городок на Волге, всего в 65 километрах от Твери, скрывает множество историй и тайн.Здесь родился первый русский Патриарх Иов, а Свято-Успенский монастырь до сих пор поражает своей красотой.Иван

Грозный называл Старицу своим любимым городом, и по одной из версий, именно здесь можно найти утерянную библиотеку царя. Пушкин любил приезжать сюда, а в 1985 году здесь снимали фильм Ролана Быкова «Чучело»

Описание экскурсии

На экскурсии я вам расскажу об истории возникновения Старицы, о том, как город пережил период феодальной раздробленности. Вы узнаете об эпохе правлении Ивана IV и о том, как любовь царя отразилась на облике города.

Вы побываете в самых красивых местах города:

в Свято-Успенском монастыре. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв. Монастырь находится в превосходном состоянии.

в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках.

в Спасо-Преображенской церкви, построенной в редчайшем архитектурном стиле – псевдоготическом. Для этого мы посетим соседнее село Красное, в котором и находится сооружение.

Кроме того, вы “покорите” земляной вал, один из оборонительных холмов, сохранившихся на старом городище, с которого открывается потрясающий вид на Успенский монастырь. И увидите старинный подорожный крест, относящийся к 15 столетию. По словам местных жителей, он исполняет все благие желания.

Организационные детали